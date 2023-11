I buongustai sulle Dolomiti bellunesi vedono… Giallo

C’è un nuovo indirizzo per gli amanti della montagna e del buon cibo: “Giallo Dolomiti” nel cuore del Cadore (Bl). Un locale moderno, elegante, ma anche sostenibile, accogliente e originale. Un vero e proprio punto di riferimento della ristorazione e del wellness, nato da un’idea innovativa di Callisto Fedon, storico imprenditore nel settore dei portaocchiali, ora focalizzato sulla creazione di questa nuova realtà turistica, incastonata nelle “Cinque terre del Cadore”, come lo stesso Fedon ama definire la sua terra d’origine.

Giallo Dolomiti, ristorante gourmet a Cadore

Vanto della nuova struttura cadorina, è il ristorante gourmet. Il locale, situato al primo piano e dotato anche di un bar, offre la possibilità di gustare aperitivi e cene serali, godendo di una vista incantevole sulla vallata e sul lago. Le ricette, preparate con cura e passione dallo chef Michele D’Agostaro, sono tipiche della tradizione dolomitica, ma rivisitate in chiave moderna, sposando così la tradizione del luogo, alla visione innovativa che caratterizza “Giallo Dolomiti”.

I piatti sono preparati al momento, scegliendo materie prime di qualità e di stagione, provenienti dal territorio, come formaggi e salumi del Cadore, verdure fresche a “km 0” e pasta rigorosamente fatta in casa. Il menu comprende sempre una scelta ampia e variegata, tra antipasti, primi e secondi piatti, gustosi dolci, e un’interessante carta dei vini. Non mancano poi le “varianti” stagionali, con menu creati ad hoc nei vari periodi dell’anno.

Giallo Dolomiti nel cuore del Cadore

Giallo, soggiorni di benessere a Cadore

“Giallo”, nome evocativo che richiama la luminosità e il calore del sole, è un piccolo gioiello situato a Pieve di Cadore, la “Perla delle Dolomiti”, non lontano da Cortina, e situato a 878 metri d’altitudine. La struttura, contraddistinta da un design piacevole, accattivante, ma allo stesso tempo rispettoso del contesto circostante, è stata disegnata tenendo conto dei più alti standard di bioarchitettura, ed è alimentata a energia solare e fotovoltaica. Il complesso, grazie in particolar modo a un’ampia e spaziosa terrazza, offre agli ospiti una vista panoramica, tra il rilassante verde dei boschi che ricoprono le montagne e il suggestivo celeste del lago del Centro Cadore. Una vista mozzafiato sulla valle sottostante, dunque, valorizzata dalle grandi vetrate della sala che ospita colazioni e cene: uno spazio pensato per garantire ai turisti la quiete e la convivialità.

A rendere Giallo Dolomiti un autentico “paradiso” del benessere, c’è senza ombra di dubbio l’ampia offerta wellness a disposizione. Tra le mura di “Giallo”, la persona è al primo posto grazie a un’invidiabile gamma di servizi, che fanno della struttura un’autentica oasi di pace e relax, unica in tutto il Cadore.

Una delle camere di Giallo Dolomiti

Le bellezze del Cadore

Sport, natura, storia: chi deciderà di farsi coccolare da “Giallo Dolomiti”, potrà godere anche delle numerose bellezze e particolarità che caratterizzano la zona. Tra queste, il pittoresco centro storico di Pieve di Cadore, dove visitare la casa natale del celebre pittore Tiziano Vecellio, o il museo internazionale dell’occhiale. Non mancano poi suggestivi itinerari immersi nella natura, tra i boschi circostanti o nei forti della Prima Guerra Mondiale, senza dimenticare la possibilità di percorrere le “Antiche strade della gente”. Chi preferisce la due ruote, invece, potrà percorrere la splendida Ciclabile delle Dolomiti Calalzo - Cortina - Dobbiaco, il cui percorso transita a poche decine di metri dalla struttura: proprio per venire incontro agli amanti del cicloturismo, “Giallo” mette a disposizione uno spazio adibito a bike workshop, ovvero un deposito bici dove è possibile lasciare la propria due ruote o svolgere piccoli lavori di manutenzione e pulizia. La vicinanza con le numerose piste da sci presenti nelle montagne venete, rendono il luogo perfetto anche per gli appassionati di sport invernali.

Circondati dalle Dolomiti, nel cuore del Cadore, gli amanti della montagna potranno dunque trovare una struttura attrezzata e all’avanguardia, dove vivere un’esperienza rilassante e rigenerativa. Collocato in un luogo magico, fatto di neve e ghiaccio in inverno, di foglie multicolore d’autunno, di erbe profumate in primavera e di ampie porzioni di cielo terso in estate, “Giallo Dolomiti” rappresenta la vacanza su misura per chi desidera perdersi in un paradiso di benessere e comodità, a stretto contatto con la natura.

Giallo

Via XX Settembre 59 - 32044 Pieve di Cadore (Bl)

Tel 0435 366231