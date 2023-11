Ecco come sono le nuove suite del Faloria Mountain Spa Resort a Cortina

Un'ospitalità di charme nel cuore delle Dolomiti. Il Faloria Mountain Spa Resort, a Cortina d'Ampezzo, arricchisce la sua offerta 5 stelle con cinque nuove Tofane Suite e una Penthouse Suite firmate da Flaviano Capriotti Architetti, studio milanese che già nel 2019 si era occupato dell'ampliamento dell'hotel. Le nuove suite - con spazi compresi tra 50 mq e 80 mq di superficie - saranno inaugurate il 7 dicembre 2023 in concomitanza con l'apertura invernale dell'hotel.

La facciata del Faloria Mountain Spa Resort

Flaviano Capriotti Architetti ha sviluppato un linguaggio estetico in continuità con l'intervento precedente e in armonia con il contesto paesaggistico, dove l'estrema cura del dettaglio e il delicato equilibrio tra suggestioni alpine e design contemporaneo vanno a definire un preciso senso di lusso sobrio, all'insegna di eleganza e discrezione. I materiali scelti sono quelli tipici dell'architettura locale: la pietra dolomia, il larice spazzolato, gli imbottiti in panno di lana, le maioliche color blu-verde a ricordare il colore dei laghi alpini. Tutti elementi che vengono riletti da Capriotti in chiave contemporanea, dando vita ad ambienti all'insegna di comfort ed esclusività. Ricche di dettagli pensati per accogliere senza imporsi, le Suite presentano tonalità calde e un delicato sapore domestico, grazie a elementi come il parquet, le boiserie di larice e le testate dei letti in lana imbottita con disegni della botanica classica della flora alpina.

Come sono le nuove tre Tofane Suite del Faloria Mountain Spa Resort?

Le tre Tofane Suite, sviluppate su due livelli, offrono una vista magnifica sul gruppo più maestoso di tutta la Valle Ampezzana e presentano un grande spazio living con ampi divani e tavoli da pranzo, due camere matrimoniali dotate di cabine armadi e bagni en-suite con comode docce e vasche freestanding.

La camera da letto della Tofane Suite dell'hotel Faloria
La zona relax della Tofane Suite dell'hotel Faloria
Il bagno della Tofane Suite dell'hotel Faloria

Boiserie e soffitti storici in larice sono stati recuperati e restaurati da Flaviano Capriotti Architetti integrandoli in nuove pareti con dettagli in legno di quercia tinto carbone e in tessuto color avorio. Caratteristiche come la flessibilità e la connessione degli spazi diventano l'elemento centrale per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di spazi di maggiori dimensioni e privacy: comunicanti tra loro, le suite possono anche essere unite per configurare un'unità di oltre 250 mq.

Com'è la nuova Penthouse Suite del Faloria Mountain Spa Resort?

Posizionata nel corpo centrale dell'hotel, dalla Penthouse Suite si ammira lo storico trampolino olimpico del 1956. Caratterizzata da soffitti a doppia altezza, si distingue per uno stile sobrio e contemporaneo con pareti e soffitti realizzati in legno di larice e boiserie in lino imbottite con stampe floreali storiche, oltre a ricche tende in panno di lana nelle tonalità blu sport, colore iconico del brand “Faloria”. Nella Penthouse Suite elementi d'arredo realizzati su disegno dell'architetto Flaviano Capriotti convivono con pezzi di design di alcuni tra i più noti brand del made in Italy. Dalla zona living si accede alla grande cabina armadio con area make-up le cui pareti sono rivestite in tessuto dalle tonalità blu “Faloria”.

La camera da letto della Penthouse Suite dell'hotel Faloria
La zona relax della Penthouse Suite dell'hotel Faloria
La sala da pranzo della Penthouse Suite dell'hotel Faloria
Il guardaroba e uno scorcio del bagno della Penthouse Suite dell'hotel Faloria
Il bagno della Penthouse Suite dell'hotel Faloria

Uno dei dettagli che aggiunge personalità alla struttura è la ricerca svolta sul tema botanico alpino. L'Architetto Capriotti ha infatti selezionato dall'atlante Florae Austriacae del botanico settecentesco Nikolaus von Jacquin, 10 fiori tipici delle dolomiti che sono stati riprodotti sulle testate imbottite dei letti ed in altri elementi dell'albergo. Il tema botanico diventa quindi una sorta di filo conduttore che tocca anche spa, ambienti comuni e Ristorante per generare un racconto visibile e leggibile all'interno dell'albergo.

Il Faloria Mountain Spa Resort, ospitalità di charme sulle Dolomiti

All'interno di questa cornice esclusiva gli ospiti possono rigenerarsi nel centro benessere spa di 1000 mq con piscina semi-olimpionica di 25 metri, Calidarium, Vitality pool interna ed esterna, area relax e Fitness Center. Per godere di un'esperienza culinaria esclusiva con vista sul paesaggio alpino, lo chef Giovanni Gagliardo propone un percorso gastronomico tra la tradizione del territorio e la cultura mediterranea.

La piscina interna del Faloria Mountain Spa Resort
Il ristorante del Faloria Mountain Spa Resort
La sauna del Faloria Mountain Spa Resort

Al centro della sua cucina si trovano ingredienti provenienti da piccoli produttori di Cortina e dintorni selezionati con l'intento di valorizzare realtà più sconosciute ed eco-sostenibili. L'ospite del Faloria Mountain Spa Resort si trova così inserito in un percorso sensoriale legato all'identità naturale dei luoghi, godendo di un ambiente caldo e accogliente che lo farà sentire come a casa.

Faloria Mountain Spa Resort

Località Zuel di Sopra 46 - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl)

Tel 04362959