Autunno in Roero: e se scegliessi una dimora di charme?

Un luogo dove vivere natura, storia, cultura, tradizioni, enogastronomia soggiornando in dimore da sogno, il tutto condito da un pizzico di magia che la bellezza del territorio del Roero restituisce al chi si concede qualche giorno di relax in questo territorio dichiarato Patrimonio mondiale dell'Unesco. È un’esperienza rigenerante, che consente a famiglie o gruppi di amici di trascorrere insieme momenti unici in un ambiente accogliente e, contemporaneamente, immergersi nelle bellezze del luogo.

Casa Gallo, pergolato con vista

Il Roero, infatti, è un gioiello incastonato tra dolci pendii collinari, sulla sinistra del fiume Tanaro, adiacente alle Langhe e al Monferrato. La storia parla attraverso i 24 comuni di cui è composto dove convivono centri ricchi di tradizioni accanto ad affascinanti castelli da scoprire, sentieri da percorrere a piedi tra le Rocche del Roero, costellate di rocce aguzze uniche nel loro genere, e filari di vigneti. Il vino è tra i grandi protagonisti di questa zona, che può vantare la prestigiosa Docg Roero declinata in due vitigni di cui andare fieri: il Nebbiolo con i suoi tannini esprime grande personalità e una maestosa evoluzione nel tempo e il suadente Arneis con le sue note fruttate e floreali regala al palato piacevolezza ed eleganza. Scoprire le cantine, imparare a conoscere la passione che muove il mondo vitivinicolo e degustare il nettare di questo territorio è una delle esperienze da non perdere. I prodotti di questa terra sono numerosi e di elevata qualità: miele, nocciole, il pregiato tartufo bianco e la pasta fatta a mano, tutti consentono di vivere esperienze conviviali appaganti.

La piscina di Relais Casa Clara

Con l’avvicinarsi delle feste il Roero, inoltre, si veste di incanto con “il Magico Paese di Natale” che coinvolge grandi e piccini: nel borgo di Govone, Babbo Natale prende residenza nel Castello Reale per sei weekend a cavallo tra novembre e dicembre mentre ad Asti e San Damiano d’Asti, si può vivere l’atmosfera fiabesca dei mercatini, delle luci, di visite alla scoperta della città guidati dagli elfi e poi presepi viventi che regalano un tuffo nel passato. Poter assaporare queste esperienze soggiornando in ambienti ricchi di eleganza e comfort, è un elemento di grande valore che questo territorio offre. In particolare, tre dimore, commercializzate in esclusiva da Italyscape, presentano caratteristiche di pregio e rarità, per la cura con cui sono state realizzate, la raffinatezza, gli spazi ampi e di respiro, l’attenzione ai dettagli e alla sostenibilità, il rispetto dell’ambiente e l’esigenza di privacy in un ambiente lussuoso e pieno di calore al tempo stesso.

Roero, Casa Gallo

Situata a Monteu Roero in frazione San Gallo, è un’ampia dimora di campagna capace di ospitare fino a 26 posti letto grazie alla presenza di ben 10 camere, ognuna dotata di bagno privato. È una delle poche realtà sul mercato in grado di accogliere un numero così ampio di persone, rivelandosi una preziosa rarità. Un’accurata ristrutturazione del 2023 dona alla casa eleganza e ambienti accoglienti e permette a elementi moderni e del passato di convivere in armonia. L’impianto fotovoltaico da oltre 50 kW riesce a fornire l’energia necessaria per tutta l’abitazione con una grande attenzione alla sostenibilità. L’incantevole vista panoramica, l’ampio giardino e la pergola di 100 metri quadri sotto cui condividere momenti conviviali rendono il soggiorno unico.

La sala da pranzo di Casa Gallo

Roero, Casa San Grato

La bellezza del Roero con i suoi morbidi pendii collinari incornicia questa dimora che con le sue 8 camere dotate ciascuna di bagno interno, può ospitare fino a 18 posti letto. La tradizione si fonde con la contemporaneità negli arredi e nei colori naturali, creando un ambiente armonico, semplice e raffinato al tempo stesso. La ristrutturazione del 2020 la rende accogliente e adatta a famiglie che vogliano trascorrere momenti sereni e rilassanti. Contribuiscono a creare questa atmosfera magica una tettoia con tavolo da ping-pong e calcio balilla, un parco giochi per famiglie. Un forno a legna in cui sfornare pizze, un barbecue per gustose grigliate in compagnia e ancora un’incantevole cantina, che può ospitare degustazioni private. Gli elementi per una immersione totale e appagante nel relax della natura e al contempo nella piacevolezza della convivialità dimorano tutti in questo splendido ambiente.

Roero, Casa Clara

Rinnovata nel 2022, Casa Clara è realizzata su due piani e ospita a piano terra la zona giorno con un ampio soggiorno, sala da pranzo e cucina, mentre la zona notte al primo piano offre tre camere da letto, a disposizione vi sono quattro bagni. Una meravigliosa vista sulle colline del Roero, un piacevole patio e un giardino con frutteto completano la zona esterna. Il soggiorno è reso ancora più appagante ed esclusivo da una Spa privata con mini-piscina idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale e bagno turco. Volgere lo sguardo al paesaggio circostante, assaporando la magia di un territorio ricco di fascino, è un ulteriore elemento di incanto.