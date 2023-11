Hotel Europa Splendid Merano: storia, charme, dolcezza e ospitalità

L'atmosfera natalizia, le affascinanti suggestioni principesche e le diverse esperienze gourmet e benessere rendono Merano una delle località più charmant per trascorrere una vacanza invernale inebriante. La Grande Dame, come i meranesi amano appellarsi all'Europa Splendid Merano, è la scelta ideale per un soggiorno denso di storia e seduzione. Qui si celebra il Gugelhupf, lo sfizioso capriccio imperiale, un dolce da riscoprire anche per le Feste e da degustare in infinite varietà al Liberty's, il Bar & Bistro dell'Europa Splendid.

Lo storico Hotel Europa, chiamato dai meranesi Grande Dame

Lo scintillio e l'atmosfera unica del Natale, le bellezze dell'Art Nouveau del Primo Novecento, le affascinanti suggestioni principesche e le innumerevoli esperienze gourmet e di benessere rendono da sempre Merano una delle cittadine più invitanti per una vacanza invernale da vivere con tutti i sensi. In questa cornice, dove le tracce di un fasto imperiale immutato nella sua bellezza e l'influenza mediterranea si mescolano con le tradizioni alpine, si inserisce magnificamente l'Europa Splendid, icona dell'ospitalità cittadina, situato nel pieno centro storico di Merano e soprannominato “Grande Dame” dagli aficionados per la valenza nostalgica e ironica. Qui si respira il fascino di un'epoca antica, in tutta la sua straordinaria bellezza: l'hotel nasconde un “guscio” ricco di storia, affiancato da uno stile moderno. I suoi interni ampi e gli ambienti ariosi si fondono con tutto ciò che circonda la struttura: basta varcarne la soglia per vedere riecheggiare nell'aria, così sfarzosa e seducente, l'atmosfera raffinata del primo Novecento a Merano.

Il Liberty's Bar & Bistrot diventa la casa del Gugelhupf, il dolce imperiale ideale per ogni occasione

A proposito di storia, ne ha tantissima dietro di sé il “Gugelhupf”, il dolce capriccio imperiale, che a Merano è sempre stato considerato un dolce amato e rappresentativo proprio dell'Europa Splendid, che da poco ha dedicato al Gugelhupf una location d'eccellenza: il Liberty´s Bar & Bistrot, il “salotto” dei meranesi. Qui è possibile degustare una varietà assoluta di queste tipiche torte a ciambella, dai classici con uvette o frutta candita fino alle versioni più fantasiose. Bellissimo da portare in tavola in qualsiasi occasione, è il dolce perfetto per il Natale ma anche servito per la prima colazione, con il caffè o a merenda.

I Gugelhupf del Libery's Bar e Bistrot, un luogo da non perdere per provare questa specialità dolce

L'imperatore austriaco Francesco Giuseppe lo adorava proprio con le uvette e anche Sissi, la sovrana, nonostante la dieta ferrea, ogni tanto se ne concedeva un boccone. Gli appassionati gourmet ospiti dell'hotel non possono perdere una cena nello storico ristorante Liberty's, omonimo del Gugelhupf-Bar, attentamente ristrutturato, con una splendida terrazza su Corso della Libertà, dove si serve una cucina raffinata ma al contempo legata a produttori del territorio.

Oltre a una ricca carta dei vini, qui viene servita anche la birra Forst, prodotta a pochi chilometri dall'hotel.

Tornano gli storici Mercatini di Natale di Merano

Tra i più antichi d'Italia, i Mercatini di Natale di Merano rappresentano un'attrazione in più per chi visita la città e vanno in scena dal 24 novembre al 6 gennaio 2024. Le tipiche casette in legno propongono i loro prodotti, emblema dell'artigianalità locale e della tradizione culinaria altoatesina, mentre tutto intorno le luci e gli addobbi scaldano l'atmosfera e il cuore. Circondati da pan di zenzero decorato a mano, vin brûlé e oggetti in legno di cirmolo, è possibile passeggiare per Merano ascoltando i cori melodici e le bande tradizionali ma anche tornare bambini pattinando sul ghiaccio in piazza delle Terme.

Benessere totale tra saune, piscine e acqua termale

Per chi desiderasse una pausa wellness, dall'Europa Splendid, con una breve passeggiata, è possibile raggiungere le Terme di Merano, con le 15 piscine interne aperte tutto l'anno, le saune, l'acqua termale, i bagni di vapore e la vasca idromassaggio sul tetto. Inoltre, agli ospiti dell'hotel, durante tutto l'anno è riservato l'ingresso Vip, senza attesa, prenotando direttamente dal sito.

