 L'Emilia “green” e i suoi 5 campi da golf a 18 buche

Cinque splendidi campi da golf a 18 buche distesi nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, in una terra dalla storia millenaria, ricca di cultura, di arte, di musica e di un patrimonio enogastronomico unico. Emilia Golf Experience è la nuova proposta di turismo sportivo e di vacanza di Visit Emilia - la Terra dello slow mix tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia. «Questo progetto rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo del turismo nel nostro comune -- ha dichiarato il sindaco di Salsomaggiore Terme, Luca Musile Tanzi - il golf sta guadagnando sempre più appassionati e i campi da golf possono diventare non solo luoghi di sport, ma anche attrazioni turistiche in grado di richiamare visitatori da tutto il mondo. Salsomaggiore Terme è pronta ad abbracciare il futuro, a diversificare la sua offerta turistica e a continuare a crescere come destinazione di eccellenza».

Golf Del Ducato in provincia di Sala Baganza Parma

Cinque oasi naturali dove giocare e rilassarsi in 100 chilometri

Esperienza unica nel suo genere, Emilia Golf Experience offre l'opportunità di immergersi completamente in uno sport affascinante, circondati dalla bellezza naturale e dalla cultura dell'Emilia. In soli 100 chilometri, 5 spettacolari campi da golf incastonati in straordinari paesaggi: il Croara Country Club in provincia di Piacenza, il Golf Salsomaggiore Terme e il Golf del Ducato in provincia di Parma, il Golf Club Matilde di Canossa e San Valentino Golf Club in quella di Reggio Emilia. E ciascuno di esse «è un mix di sfide tecniche, panorami mozzafiato e servizi di qualità – sottolinea Margherita Carrara (Golf del Ducato) - non sono solo luoghi di gioco, ma anche oasi di tranquillità e bellezza, dove ogni buca è un'opportunità per sperimentare la magia del golf, accogliendo golfisti di ogni livello, dai principianti ai giocatori più esperti, offrendo golf clinic e supporto per chi vuole imparare e migliorare».

Il golf come occasione di sviluppo del territorio

Green di altissimo livello tecnico che ospitano gare nazionali e internazionali, circondati dalla bellezza e tranquillità della natura. «Il golf è capace di attirare un pubblico internazionale – rivela Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - mi dà soddisfazione, in particolare, il dato delle presenze degli svizzeri, perché abbiamo lavorato tanto su questo mercato. Sono stati registrati finora 37.143 pernottamenti di svizzeri in Emilia tra gennaio e agosto 2023, cioè +27,3% rispetto al 2019 e +13,2% rispetto al 2022. A novembre avremo a Parma l'assemblea del turismo svizzero: la Srv, l'associazione che mette insieme i tour operator svizzeri. Un modo per far conoscere il nostro territorio a chi poi proporrà i viaggi nel nostro territorio. E in questo senso pensiamo anche di promuovere il più possibile il treno che collega Zurigo a Piacenza, Parma e Reggio Emilia».

Golf Club Salsomaggiore 1/3 Green del Golf Club Ssalsomaggiore 2/3 La natura attorno al Golf Club Salsomaggiore 3/3 Previous Next

Ma Emilia Golf Experience è molto di più: è un'immersione in un territorio tutto da vivere con esperienze indimenticabili, scoprire i castelli, i luoghi d’arte e cultura, gustare le prelibatezze e i tanti prodotti tipici di questa terra che ne fanno un patrimonio enogastronomico unico. Il tutto unito all’eccellenza dell’ospitalità alberghiera, con strutture in tutte e tre le province che offrono opportunità di vacanza e pacchetti consultabili direttamente sul sito dedicato (Golf experience | Visit Emilia), studiati per soddisfare le passioni golfistiche e vivere l'emozione di luoghi straordinari.