Ponte dell'Immacolata a Firenze: i consigli per una gita perfetta

Manca sempre meno al ponte dell'Immacolata, uno dei più amati da chi cerca una pausa prima del Natale. Tra le destinazioni giuste per qualche giorno di relax e cultura, Firenze è in vetta alle classifiche. Sono poche, infatti, le città che possono vantare un così ampio ventaglio di proposte per qualsiasi tipo di visitatore. Il periodo, poi, è di quelli giusti. L'8 dicembre, infatti, si respira già aria natalizia e la città si accende di luci e di colori e si anima con numerosi eventi. Ecco, allora, qualche consiglio se avete deciso o pensate di passare l'Immacolata nel capoluogo toscano.

Firenze, destinazione perfetta per il ponte dell'Immacolata

Immacolata a Firenze: la magia della Fierucola

L’Immacolata viene celebrata con la famosa Fierucola e per due giorni, l’8 e il 9 dicembre, la Piazza della Santissima Annunziata si riempie di bancarelle di cibo e artigianato, occasione da non perdere per favorire un commercio ecosostenibile. A poca distanza si trova il Leonardo Interactive Museum, una meta immancabile per bimbi curiosi e attivi che abbiano voglia di conoscere tutto sulle più grandi macchine co-struite dall’indiscusso genio italiano. Si tratta di un museo interattivo che espone macchine e meccanismi realmente funzionanti: si possono infatti azionare il carro armato gigante, la catapulta, la vite senza fine, la vite aerea, l’ornitottero verticale, la sega idraulica, la macchina stampa solo per citare alcune storiche invenzioni. In questa esperienza a fruizione attiva, tattile e didattica, si viene accompagnati alla scoperta della mente più creativa di tutti i tempi con i vari macchinari e il corrispondente disegno originario con la descrizione di Leonardo. Al termine della visita si può liberamente rimanere a provare gli ingranaggi delle macchine oppure partecipare a qualche laboratorio per costruire casupole, ponti e poliedri.

Museo Interattivo Leonardo da Vinci a Firenze

Leonardo Interactive Museum | Via dei Servi 66/R - 50122 Firenze | 055282966

L'HZero, un luogo per chi ama i treni

Un altro bel museo sempre in centro, pensato per piccoli e grandi, è l’HZero, una città dentro la città che esplora l’immaginario del treno a partire dall’imponente modello ferroviario realizzato da Giuseppe Paternò Castello di San Giuliano. Frutto di oltre quarant’anni di appassionato lavoro del suo creatore e arricchita dall’energia e maestria di numerosi amici e conoscenti, il modello ferroviario di San Giuliano è un’opera unica nel suo genere, dove la dimensione artigianale sposa un’importante componente tecnologi-ca ed estetica e dove le dimensioni di opera ludica ed architettonica sono di altissimo livello. La collezione del museo HZero è costituita da modelli ferroviari di varie epoche, la maggior parte dei quali circolano sul plastico dove si alternano i diversi panorami d’Europa con casette, porti, gallerie, zone industriali e campagne, mentre i restanti vengono esposti nelle teche al primo piano.

HZero a Firenze

HZero | Via della Condotta 12 - 50122 Firenze

Il Museo del Giocattolo di Firenze

Rimanendo in tema famiglia un’altra tappa a Firenze è il Museo del Giocattolo e del Bambino, il più antico d’Italia di questo genere. Qui si possono ammirare migliaia di giocattoli, selezionati e rigorosamente originali, per intraprendere un viaggio nel tempo tra il Settecento e gli Anni Sessanta del Novecento. Sono oltre mille i pezzi esposti, frutto di due diverse collezioni: una proveniente dal Museo del Giocattolo e del bambino di Cormano, in provincia di Milano, che ha trovato qui la sua sede definitiva, e accanto la collezione di burattini ed altri giochi ispirati al tema di Pinocchio. Ci si immerge in una prospettiva storica inedita attraverso uno stimolante percorso tra i balocchi del passato, ripercorrendo l’evoluzione del giocattolo e scoprendo il valore storico e sociale del gioco nel corso della storia degli ultimi tre secoli.

Museo del Giocattolo | Via dell'Oriuolo 47 - 50122 Firenze | Tel 3298032085

Dove dormire a Firenze: l'Hotel Calzaiuoli

Ora che sapete cosa fare durante il ponte, non vi resta che scegliere dove dormire. Una proposta interessante è quella dell'Hotel Calzaiuoli. È un boutique hotel 4 stelle ubicato nel cuore di Firenze, tra il Duomo e Ponte Vecchio. Racchiude in sé un mix tra stile, posizione ottimale e comfort, per assaporare la vivacità della città. Le 54 camere, distribuite su 4 piani di un prestigioso palazzo storico fiorentino, sono caratterizzate da stile elegante e servizi di alto profilo, e si adattano perfettamente ad ogni tipo di esigenza e di soggiorno.

Hotel Calzaiuoli a Firenze

Hotel Calzaiuoli

Via dei Calzaiuoli 6 - 50122 Firenze

Tel 055212456