Rio Pusteria, tutto pronto per la stagione invernale: si parte il 7 dicembre

Il conto alla rovescia si sta via via assottigliando e la data che segnerà l'inizio ufficiale della stagione invernale a Rio Pusteria è sempre più vicina: il 7 dicembre il comprensorio Gitschberg Jochtal riaprirà i battenti e tornerà così ad accogliere gli appassionati delle neve e dello sci. Si tratta di un'area particolarmente ricca di proposte: 25 piste per lo sci e lo snowboard, 4 da slittino, 15 impianti di risalita, 22 tra malghe e baite aperte ad accogliere gli ospiti, 3 piattaforme panoramiche dove poter ammirare oltre 500 montagne. E poi c'è... la Cavaliera.

Le piste di Rio Pusteria

Rio Pusteria, Valeria Dallapè confermata Cavaliera

Ma cos'è la Cavaliera? Anche in questa stagione invernale i compiti della Cavaliera saranno quelli di accogliere gli ospiti nei 55 chilometri di piste che si sviluppano sui Monti di Fundres, fornire consigli preziosi o aiuto di ogni tipo relativi agli impianti sciistici del comprensorio Gitschberg Jochtal, indicare il percorso più breve per raggiungere una baita dove gustare un tè caldo, un vin brûlé o un piatto tipico della cucina dell’Alto Adige. E chi sarà la Cavaliera per la stagione 2023/2024? È stata confermata Valeria Dallapè, che già ricopriva questo ruolo lo scorso anno.

«Mi sono riproposta per il ruolo di Cavaliera perché l’avventura dello scorso anno è stata intensa e ricca di intrecci comunicativi oltre ad essere stata un’esperienza che mi ha molto arricchito e fatto crescere come persona. L’incontro con così tante persone è stata per me un’opportunità per condividere la mia passione, che ho sempre avuto, per la montagna - ha spiegato Valeria - Un altro motivo che mi ha spinto a ripetere l’esperienza, che inizierà il prossimo 7 dicembre, è stato quello di replicare una stagione straordinaria come quella dell’anno scorso dove ho avuto l’opportunità di lavorare in un ambiente meraviglioso e dove sono stata circondata da persone che hanno creduto in me e mi hanno accolta con grande calore. L’aspettativa di quest’anno è sicuramente di conoscere ancora tanta gente e condividere con loro l’amore per lo sci e la montagna che sono nel mio DNA da sempre».

Valeria Dallapè, la Cavaliera di Rio Pusteria

Oltre alla Cavaliera, c’è un’altra amica per gli ospiti dell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria: l’Almencard, una tessera compagna di viaggio che apre le porte alla vacanza e che si riceve gratuitamente al check-in presso le strutture partner dell’iniziativa. Un pass che permette di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto pubblico dell’Alto Adige, compresi treni regionali, bus e funivie. L’Almencard dà diritto anche all’ingresso gratuito a oltre 90 musei ed esposizioni in tutta la regione.