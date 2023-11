 Trenatale, il magico mercatino delle Feste nel Renon

È arrivato il momento di vivere la favola, quella del Trenatale, il tradizionale mercatino natalizio che a partire dal 24 novembre, ogni fine settimana, trasforma l’altopiano del Renon in un luogo magico e fuori dal mondo. Qui, tra luci scintillanti, canti natalizi, fiocchi di neve e palline colorate, il Natale diventa un viaggio in un luogo incantato che regala emozioni a grandi e piccini.

Trenatale, il mercatino di Natale tra Soprabolzano, Collalbo e lo storico Maso Plattner

Il Trenatale è un mercatino speciale, mai chiassoso, molto intimo, nostalgico eppure di straordinaria bellezza, che prevede 3 tappe. A Soprabolzano, nei pressi della stazione del famoso Trenino del Renon (dove arriva la funivia che da Bolzano porta sul Renon in soli 12 minuti), gli stand di legno che riprendono la forma dei vagoni storici del trenino faranno brillare gli occhi con i loro banchi pieni di prelibatezze gastronomiche locali - tanti dolci, tra cui il tradizionale zelten a base di frutta secca, pandolce, miele, vin brulé, confetture ma anche manufatti di artigianato locale, prodotti originali che sottolineano ancora una volta l’importanza della sostenibilità e della tradizione, del “fatto a mano”, in nome di una storia millenaria che rende questo luogo e la sua gente un tesoro da custodire e alimentare con passione e maestria: presepi di legno, angeli di tutti i tipi, pantofole di feltro, fiori di carta, accessori in pelle, vetri decorati, cuscini di cirmolo, olii e candele, cappelli in maglia crochet, decorazioni natalizie in stoffa e metallo, art books, gioielli in vetro, tutti regali originali e perfetti da portare ai propri cari.

Il magnifico paesaggio del Corno del Renon con vista sulle spettacolari cime dolomitiche

Da Soprabolzano sarà poi possibile raggiungere Collalbo a bordo del trenino, tra montagne imbiancate e boschi innevati, per gironzolare ancora un po’ tra i banchi a forma di alberi di Natale, approfittare del ricco programma di concerti e, per i bimbi, di giri in carrozza, lama trekking e acrobazie aeree. Ultima tappa allo storico maso Plattner, il museo dell’apicoltura di Costalovara, che apre le porte nel periodo dell’Avvento e del Natale per offrire ai tanti ospiti un’esperienza originale, gratuita, alla scoperta del mondo delle api e dei segreti del lavoro degli artigiani con tanto di degustazione di punch al miele. Anche quest’anno i giovani artisti delle scuole del Renon hanno dato il loro contributo al Trenatale decorando con allegria le fermate del trenino.

Renon, l'avvento contadino di Collalbo

L’'8 dicembre da non perdere “L’Avvento Contadino”: a Collalbo, nel parco della scuola media presso la stazione del trenino del Renon, gli agricoltori della zona offriranno prodotti naturali, oggetti d’artigianato e prelibatezze fatte in casa, dai lavori al tornio alle calze di maglia fatte a mano, dalle decorazioni di marzapane a vin brulè e zuppa di gulasch. E poi c’è il "Fortunino del Renon", la lotteria natalizia dei commercianti del Renon: dal 18 novembre al 24 dicembre effettuando acquisti presso gli esercizi partecipanti, residenti e turisti potranno approfittare di prezzi molto convenienti e vincere uno dei fantastici premi in palio tra cui vantaggiosi buoni per uno shopping davvero unico.

Dallo sci al pattinaggio fino allo slittino, cos'altro offre il Renon

Ci sono tante cose da fare in inverno sul Renon. Questo piccolo paradiso alpino è la meta ideale per chi vuole godersi una vacanza sulla neve a ritmi slow: merito della sua posizione, dei tanti giorni di sole e delle tariffe competitive, motivi che fanno del Renon una valida alternativa rispetto ai grandi comprensori. Il paradiso sciistico del Corno del Renon (che si sviluppa dai 1.530 ai 2.260 metri di altitudine) mette a disposizione degli appassionati 15 km di piste, ampie e panoramiche, che si raggiungono facilmente con la cabinovia a 8 posti dalla stazione a valle di Pemmern e dove è possibile godersi la vista spettacolare sulle vette dolomitiche - dal Gruppo del Sella allo Sciliar - per una autentica full immersion nella natura.

Lo snowpark sulle piste del Renon

In quota anche una scuola sci per i più piccini, e naturalmente anche per i più grandi, uno snowpark per freestyler e una divertente area snowkite. Per chi ama il fondo, da non perdere la panoramica pista da fondo di Cima Lago Nero (2.070 metri slm) mentre per gli amanti del trekking sulla neve c’è il Premium Tour Cieloronda, il primo sentiero invernale certificato d’Italia, un itinerario circolare che parte dalla stazione a monte della cabinovia e regala per tutto il percorso (circa 2 ore e mezza) una vista indimenticabile sulle Dolomiti.

Renon, è anche pattinaggio e molti altri sport invernali

Il Renon, inoltre, si rivela essere un paradiso anche per chi ama lo scialpinismo, le ciaspole, lo slittino (c’è una pista lunga 2,5 km) e naturalmente il pattinaggio: l’Anello di Ghiaccio del Renon, la pista all’aperto piu` veloce del mondo, insieme al Palaghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo, al campo di ghiaccio naturale a Soprabolzano e all’idilliaco lago di Costalovara, ghiacciato da inizio dicembre a inizio marzo, sono un invito costante ad infilarsi i pattini e lanciarsi in evoluzioni sul ghiaccio per una divertente alternativa allo sci. Il 2 e 3 dicembre l’ice rink della Ritten Arena sarà protagonista di un grande evento di pattinaggio di velocità: 250 giovani talenti provenienti da 21 nazioni si contenderanno le ambite medaglie e i punti della Coppa del mondo nella seconda gara della Junior Speed Skating World Cup.