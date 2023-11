“Follie” al ristorante del Villa Agrippina: il menu fine dining per bambini

L’autunno ha fatto capolino anche nel menu di Follie, il ristorante fine dining guidato dallo chef Luciano Monosilio, situato nella storica Villa Agrippina Grand Meliá la dimora urbana di Roma. Con una novità in più: il menu dedicato ai bambini per un fine dining davvero inclusivo.

Particolare del ristorante Follie
La mise en place del ristorante Follie
Villa Agrippina Grand Meliá la dimora urbana di Roma

Il menu fine dining per i bambini da Follie

Tra le novità dell’autunno, come dicevamo, il menu bambini per soddisfare i palati dei più piccoli e rendere l'esperienza al ristorante più inclusiva per le famiglie. Una proposta di quattro portate golose e genuine che comprende un antipasto (Panzanella in un sol boccone), Pasta e oro (con burro di malga e parmigiano reggiano 36 e foglia d’oro edibile), Pollo fritto e salsa rubra (sovracoscia di pollo piemontese bio con panatura di mais e panko con salsa rubra – il papà del ketchup) e Cioccolato e Caramello (semifreddo al cioccolato con gelato caramello e briciole di pane croccanti). Un menu con un’ampia varietà di sapori e soprattutto interattivo, da colorare, per conoscere e avvicinare i piccoli agli ingredienti. Una forma di intrattenimento che lascia spazio alla fantasia del bambino.

La cucina romana secondo Luciano Monosilio

La cucina di Monosilio è avvolgente e netta, ricca di sapori intensi e di storia che accompagna gli ospiti alla scoperta di proposte inaspettate, talvolta nostalgiche, che osano e che stupiscono la vista e il palato. Ogni boccone è un viaggio nelle strade di Roma e del Lazio, un’esperienza appagante che coniuga innovazione e creatività, espressa dalla grande capacità di bilanciare sapori e texture, creando una danza di contrasti e armonie. Il contrasto resta, infatti, il fil rouge anche di questa nuova carta che accoglie con abilità carne e pesce, che danza tra il dolce e il salato, dove il croccante incontra il cremoso e la dolcezza accarezza l'acidità. Le note di “terra” si sposano con delicatezza a echi marini creando una miscela di sapori robusti quanto leggeri.

Chef Luciano Monosilio

Ecco come è il menu degustazione d’autunno al ristorante Follie

Follie propone due menu degustazione: “La scelta dello chef” composto da sei portate più un pre-dessert, il dolce e la piccola pasticceria e “La tua scelta”, quattro piatti tra i preferiti dell’ospite attinti dal primo menu.

Riso Carnaroli "Ajo e Ojo" © Cultivar
tagliolino di cicoria ed erbe spontanee con cannolicch di mmare crudo dell'orto
Uovo barzotto, maionese classica, tartufo e nocciola © Cultivar
Tagliatelle di kamut, animelle, burro cipollato e tartufo nero © Cultivar
Petto di Vitella alla Fornara © Cultivar
Pennone ai Ricci di Mare, Guanciale e Vodka © Cultivar
Manzo alla griglia, Lattuga e Tartufo © Cultivar
Gnocco di Semolino, Scampi, Limone e Kefir © Cultivar
Nero di Seppia e Cavolo nero © Cultivar
Carbonara
Cacio, pere e noci

Il viaggio de “La scelta dello chef” inizia con gli Amuse bouche di benvenuto e si prosegue con la Crespella d’agnello Carciofi Pecorino e Menta, un antipasto celebrazione delle radici romane, la freschezza dei carciofi e l’aroma della menta si fondono con l’agnello. Il Pennone ai Ricci di Mare, Guanciale e Vodka, è una reinterpretazione di un piatto “povero” tipico delle trattorie realizzato con pomodoro, guanciale, salsiccia, uova e pecorino e in questo caso lo chef ne fa un’esperienza di mare conservando la ricchezza dei sapori usando i ricci di mare al posto del pomodoro. In alternativa, un primo al cucchiaio, Gnocco di semolino alla romana Scampi Limone e Kefir, interpretazione audace di un classico della cucina locale che trasporta i sapori romani alla costa con uno straordinario equilibrio tra la cremosità del kefir e il profumo dei frutti di mare. Tra i secondi il Petto di Vitella alla Fornara, un omaggio alla cucina laziale della tradizione e il Rombo arrosto e patate, arricchito con un tocco contemporaneo. Il pre-dessert è Marshmellow pepe e limone, una delizia inaspettata che prepara per Cacio & Pere il dolce finale.

Il menu alla carta autunnale di Follie

Follie mantiene anche il menu alla carta con un’ampia varietà di piatti, tra cui il Risotto Carnaroli 'Ajo e Ojo'un inno al comfort food, dal tocco piccante e avvolgente, l’immancabile e deliziosa Carbonara per la quale lo chef è soprannominato “The King”, l’Agnello Tea Lapsang, Alici e Lampone con Spiedo di Cumino e Ostrica un piatto sorprendente che esplora il confine tra terra e mare, offrendo sapori spinti perfettamente bilanciati oppure il Manzo alla griglia, Lattuga e Tartufo.

Follie - Villa Agrippina Grand Meliá

Via del Gianicolo 3 - 00165 Roma

Tel 06 92590830