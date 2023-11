Vuoi un Natale in totale relax? Ecco la proposta di Terme Merano

Sogni un Natale davvero rilassante? La soluzione è più facile del previsto! Come? Passando le feste alla Terme di Merano. Mentre Piazza Terme si anima con le attrazioni e le luci della festa, all'interno, infatti, le Terme rappresentano un'oasi di pace e relax, il luogo perfetto per ritrovare il benessere. Dalle piscine all'area sauna, fino ai trattamenti della MySpa con i prodotti firmati Terme Merano, che diventano ottime idee regalo da mettere sotto l'albero. E poi pattinare sulla pista di ghiaccio, una cena romantica in una Kugln Terme e a passeggio tra le casette del mercatino di Natale. In vacanza a Merano si respira l'atmosfera delle feste più rilassante che ci sia!

La magia del Natale a Terme Merano

Natale a Merano dentro alle Kugln Terme e in alto sullo Sky Bar

Ma come tarscorrere le feste di Natale alle Terme di Mrano? Che ne dici di un aperitivo in una moderna terrazza panoramica riscaldata, suggestiva e di charme, per godersi il panorama dall'alto e, a seguire, una cenetta tra pochi intimi dentro una grande sfera di Natale colorata, raffinata ed elegante, con menu à la carte e musica di sottofondo? Potrebbe, infatti, essere questo il programma culinario per le prossime feste natalizie alle Terme Merano.

Le Kugln Terme di Terme Merano per Natale 2023.Foto: Kottersteger

In piazza Terme come ogni anno arrivano le 6 Kugln Terme ognuna di un colore diverso: argento, rosso, blu, verde, giallo e rosa. Contengono massimo 10 persone disposte intorno al tavolo rotondo centrale in un'atmosfera rilassata e tranquilla, pur nel bel mezzo della piazza del Natale. Accanto si trovano le isole riscaldate esterne, un modo per rimanere dentro al clima vivace che anima la piazza, ideali per una sosta veloce. E poi c'è lo Sky Bar che offre agli ospiti una vista panoramica sulla piazza e il mercatino.

Lo Sky Bar di Terme Merano per il Natale 2023

Alle Terme di Merano regali di Natale da spedire in modo sostenibile

E se cerchi idee regalo per Natale? Ci sono i prodotti della linea cosmetica firmata Terme Merano, trattamenti e massaggi, momenti per la coppia da trascorrere in una Pool Suite, ingressi e abbonamenti e ancora prodotti del marchio Matis Paris. Sono davvero molte le possibilità che si trovano nello shop online delle Terme Merano. Idee che soprattutto a Natale diventano doni da mettere sotto l'albero o da inviare direttamente alle persone care.

Tante le idee regalo nello shop online di Terme Merano per Natale 2023. Foto: Kottersteger

La novità è che da quest'anno tutti i pacchi vengono spediti in modo sostenibile tramite Dhl GoGreen, per un regalo che fa bene anche all'ambiente. Qualche esempio? A chi ha in programma una vacanza a Merano si può regalare un Bagno di Sissi agli aromi altoatesini (20 min. 49 euro) oppure un Brunch & Terme (45 euro). In alternativa si può optare per una Anti-Aging Cream all'uva (38 euro) magari abbinata all'Anti-Aging Mask (35 euro) per un trattamento completo.

Natale alle Terme di Merano con i bambini? Tra giostra, pattini e in piscina

Ma non solo relax e coccole per adulti. Protagonisti del Natale anche i bambini e i ragazzi. Molte sono le attrazioni pensate per i più piccoli che animano l'atmosfera di piazza Terme, dalla classica giostra con i cavalli al grande albero di Natale, fino al presepe con le grandi statue realizzate in collaborazione con Thun. Ma il clou è sicuramente la pista di pattinaggio su ghiaccio, che attira ogni giorno tantissimi pattinatori. Trattata 2 o 3 volte al giorno con una macchina professionale per garantire le condizioni ottimali del ghiaccio, ospita anche corsi di pattinaggio sul ghiaccio con assistenza ai bambini.

La pista di pattinaggio davanti a Terme Merano

La magia continua all'interno del cubo di vetro nella sala bagnanti dove, tra le numerose piscine, si trova anche quella creata ad hoc per i più piccoli. La piscina interna per bambini di recente completamente rinnovata, si presenta con fiori colorati alti un metro, giochi e spruzzi d'acqua, bolle ed effetti di luce che divertono i piccoli ospiti, a loro agio e in perfetta sicurezza grazie a una profondità d'acqua massima di 30 cm.

A Merano per preparare i biscotti di Natale

Dal 24 novembre al 6 gennaio 2024 torna la magia del Mercatino di Natale di Merano. A pochi passi dalle Terme, sull'altra sponda del Passirio, si trovano le casette, di recente tutte rinnovate con tanti prodotti artigianali, decorazioni tipiche tirolesi realizzate con pigne e feltro, articoli in loden, sculture intagliate nel legno e palline di Natale di vetro dipinte a mano per rendere uniche le feste. Ma anche prodotti tipici della gastronomia altoatesina tutti da assaggiare. L'atmosfera delle feste riempie di colori, profumi e suoni la passeggiata lungo il Passirio, fino al centro storico. Durante le feste quest'anno verranno organizzati anche dei corsi di cucina, in primis quello per imparare a preparare dei deliziosi biscotti di Natale della tradizione.

Meranerhof, tra le strutture partner delle Terme Merano

Per una vacanza invernale a Merano, tra le strutture partner delle Terme il Meranerhof propone il pacchetto “Magico mercatino di Natale a Merano”, dal 26 novembre al 22 dicembre 2023. L'offerta comprende: 2 pernottamenti con prima colazione, piccolo benvenuto in camera e ingresso scontato alle Terme Merano, a partire da 257 euro a persona.

Terme Merano

Piazza Terme 9 - 39012 Merano (Bz)

Tel 0473252000

Hotel Meranerhof

Via A. Manzoni 1 - 39012 Merano (Bz)

Tel 0473 230230