Fiaba d'inverno? Al Cresta Palace Hotel la magia della montagna svizzera

Sogni un inverno da fiaba? Allora la tua destinazione è Celerina, una delle destinazioni invernali più amate, a pochi km da St. Moritz, la perla glam dell'Engadina. Qui il Cresta Palace non è solo un hotel, che accoglie gli ospiti nelle nuove e moderne camere e suite, ma è anche l’indirizzo dove incontrarsi dopo una giornata sulla neve. Tra amici, in famiglia o in coppia, l'hotel ha pensato a tutti, proponendo appuntamenti per gli ospiti dell'hotel e anche per gli esterni.

Dal 1906, il Cresta Palace Celerina è un'icona dell'ospitalità svizzera

L’accoglienza svizzera del Cresta Palace

Imponente tra le montagne e immerso nella natura, il Cresta Palace accoglie gli ospiti nelle 90 camere e suite - di cui molte recentemente rinnovate - con un design moderno e tanti dettagli di stile, Art Nouveau e Belle Epoque, che diventano il complemento perfetto a tutti i servizi che l'hotel offre.

Cresta Palace, icona alpina dal 1906

Dal 1906, il Cresta Palace Celerina è la storica icona alberghiera che abbraccia il panorama di una delle località più amate dagli italiani in Svizzera, Celerina - e si trasforma nel the place to be dell'inverno per una vacanza sulla neve, weekend gourmet – al Ristorante italiano Giacomo's, Asia75 e, in inverno, anche al pop up Restaurant Chäs-Beizli - fatto di pietra e legno, serve agli ospiti raclette, fonduta di formaggio e specialità grigionesi abbinate in un'atmosfera alpina. E il Kids Club Murmeli, aperto tutti i giorni, è il luogo migliore per i piccoli (dai 3 anni in su) dove divertirsi seguendo il programma settimane delle attività, mentre gli adulti possono abbandonarsi agli eventi più trendy e internazionali.

L'afternoon tea in edizione natalizia al Cresta Palace

Nel cuore di Celerina, proprio di fronte tra l'arrivo della pista da sci e la pista da pattinaggio, il Cresta Palace è il luogo perfetto per uno ski-in/sky-out alla fine di una giornata di sci o sulla neve. La grande sala liberty del Cresta Palace di Celerina si trasforma così, in inverno, nella location migliore dove riscaldarsi con una tazza di tea, accompagnati dalla musica live del pianoforte. L'appuntamento dell'afternoon tea propone una selezione di tea organici Sirocco accompagnati da étagère dolci e salate del pastry chef Andrea Burroffato; immancabile il testing della torta di noci - tipica dell’Engadina. Tutti i giorni su prenotazione: 35 € a persona.

Relax nella spa del Cresta Palace

Ma non solo piaceri della gola. In inverno il nostro corpo ha particolarmente bisogno di recuperare energie, soprattutto dopo una giornata trascorsa sulla neve e la Vita Pura Spa del Cresta Palace - 1200mq - vanta una posizione invidiabile nel cuore di Celerina diventando il luogo perfetto per il relax. I suoi ampi spazi la rendono una vera destinazione durante l'inverno in cui l'acqua è protagonista, nella grande area umida e nella grande piscina al coperto, vista montagne innevate. Tra i massaggi che la spa propone, direttamente dalle Hawaii il Lomi Lomi Nui, che riequilibra le energie del corpo, stimolandone il potere di guarigione e creando un risultato duraturo nel tempo.

Durante il mese di febbraio oltre ai tradizionali massaggi, la spa propone agli ospiti dell'hotel e agli esterni che ne prenotato l'accesso, nuovi trattamenti a base di erbe naturali, realizzati con gli esclusivi prodotti del Team Dr Joseph e Doctor Babor Pro. L'abbonamento alla Spa è disponibile per tutta la stagione invernale, con formula mensile o giornaliera.

Capodanno al Cresta Palace con il Glitter Party di Capodanno

E per festeggiare l’ultima notte dell’anno? Il Capodanno al Cresta Palace Celerina è splendente, questo il tema della più attesa Cena di Gala per festeggiare il nuovo anno brillando! La cena è accompagnata dalla musica live e dopo cena il dj Guillermo apre le danze nella Hall Art Nouveau dell’hotel senza uscire al freddo. Questa serata speciale è aperta anche agli ospiti esterni dell'hotel su prenotazione.

Retreat di yoga al Cresta Palace

Ma se dicembre e al ritmo di feste, gennaio al Cresta Palace fa rima con relax. Dall’11 al 14 gennaio c’è il Yoga Retreat con Olga Oskorbina. Olga è la fondatrice e direttrice di Jivamukti Yoga Barcelona – con un forte sfondo nella meditazione, la sua capacità di condurre l'ambiente energetico durante una lezione di yoga è unica e profonda. Il suo metodo di insegnamento chiaro e conciso lascia spazio all'introversione nella pratica personale. Olga ha completato il corso di formazione per insegnanti di Yoga Jivamukti e le lezioni che si svolgono al Cresta Palace sono parte di questo programma e da lui guidate. Intrecciando queste abilità, presenta ai partecipanti un'esperienza arricchente e molto completa di Jivamukti Yoga. Ritiro di lingua inglese, su prenotazione, aperto a tutti gli ospiti, anche esterni all'hotel.

Wine & Dine al Cresta Palace

Come in una cantina vinicola, l'hotel ha, anche, pensato agli amanti del buon vino e grazie alla collaborazione con la famiglia Fromm di Malans, il 27 gennaio si celebra il Pinot Nero. La famiglia Fromm è dedita alla coltivazione del vitigno Pinot Noir da oltre 120 anni e già nel 1912 Georg Fromm Senior fu premiato per il suo Pinot Schöpfi Wingert. Dal 1969 l'azienda vitivinicola è diretta dall’omonimo nipote Georg Fromm, rappresentante della quarta generazione. Assieme a sua moglie Ruth si è dedicato alla creazione di una seconda azienda in Nuova Zelanda: la Fromm Winery. Dopo due decenni, trascorsi in giro per il mondo, oggi Georg Fromm si dedica esclusivamente alla coltivazione dei vigneti di Malans, forte di nuovi orizzonti e idee del figlio Marc Fromm, dal 2015 a capo dell'azienda. I vigneti sono coltivati con meticolosità, esperienza e dinamismo, secondo metodi biologici e nel pieno rispetto della natura. Il Cresta Palace Celerina ha organizzato una cena speciale con i vini della cantina Fromm e le proposte dello chef italiano del ristorante Giacomo's.

Coppa D'Oro al Cresta Palace

Il tradizionale torneo di curling è parte della storia e della tradizione sportiva del Cresta Palace, che anche quest'anno ospita la Coppa al Curling Club Celerina Saluver. È possibile partecipare alla competizione previa registrazione.

Cresta Palace

Via Maistra 75 - Celerina / St. Moritz (Svizzera)

Tel +41 81 836 56 56