L'inverno sul Garda trentino tra picnic di Natale, trekking e mercatini

Ma quanto è magico l'inverno sul lago? In particolare, nell'inverno del Garda Trentino c'è un mondo da scoprire grazie al Garda Trentino Winter: fino a gennaio, un variegato programma di iniziative per grandi e piccini, per addentrarsi anche in questa stagione tra laghi, montagne, borghi e tradizioni enogastronomiche del territorio.

A piedi o con le ciaspole alla scoperta del Garda Trentino

Inverno sul Garda Trentino tra natura, buon cibo e mercatini

L'inverno nel Garda Trentino racconta di serenità e riservatezza. Il particolare clima temperato, che caratterizza le sponde settentrionali del Lago di Garda, regala un piacevole abbraccio e concilia il desiderio di rilassarsi e distendere la mente, alla voglia di esplorare il territorio. Anche in questa stagione, infatti, si possono fare escursioni a piedi, in bicicletta… o con le ciaspole ai piedi! E una volta calata la sera, tra i vicoli di borghi storici, piccole cittadine e deliziosi mercatini di Natale, bar e ristoranti invitano ad assaporare le specialità della cucina trentina, a cominciare dall'olio EVO con la produzione tradizionale più a nord del mondo.

L'inverno da vivere nel Garda trentino

Garda Trentino Winter Experience, un inverno da vivere

Fino a gennaio, questa stimolante diversità è racchiusa nelle Garda Trentino Winter Experience: iniziative differenti per tipologia, ambito e durata, che mescolano attività soft sulla neve, come la ciaspolata a Tremalzo, alle escursioni tra gli oliveti, con successiva degustazione; momenti dedicati alle specialità Dop, Deco (Denominazione comunale), Igp, Slow Food del Garda Trentino, come il Merry Picnic, ad entusiasmanti attività per i più piccoli, come la speciale colazione in compagnia degli animali della fattoria.

Trekking tra gli ulivi vista lago

Un'escursione alla scoperta della tradizione centenaria dell'olio del Garda, in compagnia di una guida esperta, partendo dall'Olivaia di Arco fino all'agritur Maso Bòtes, dove sarà possibile assaggiare l'autentico olio extravergine d'oliva del Garda e recuperare le energie con uno spuntino a base di prodotti tipici. Un trekking adatto a tutti, che permette di apprezzare storia e sapore di quest'oro verde, tra le specialità più note e pregiate del Garda Trentino.

Con le ciaspole ai piedi a Tremalzo

Gli ampi prati della conca di Tremalzo in inverno si vestono di bianco e diventano il teatro perfetto per chi ama le uscite con ciaspole e bastoncini, lasciandosi alle spalle il via vai del fondovalle e immergendosi nella quiete della natura. L'escursione avviene con una guida alpina; è indicata in particolare a persone attive, che non temono l'aria frizzante dei mesi invernali.

Merry pic-nic, apericena con vista

Chi l'ha detto che il pic-nic si può fare solo durante la primavera o l'estate?

Il pic-nic? Anche in inverno sul Grada Trentino

A Maso Maserac gli ospiti sono attesi in un angolino speciale, con un panorama senza pari e, soprattutto, un cestino colmo di delizie rigorosamente a km 0, come il fragrante pane di montagna, formaggi e salumi tipici, lamponada, miele millefiori e deliziose confetture, biscotti artigianali...

Colazione in fattoria: prima a tavola, poi in stalla

Iniziare la giornata con una bella colazione genuina, tutta a base di prodotti della fattoria e del Garda Trentino, e poi l'incontro con gli animali che vivono nella stalla, nella porcilaia, nel pollaio…

Colazione in fattoria, una delle esperienze da vivere in inverno sul Grada Trentino

Una proposta pensata per i più piccoli, disponibile a partire dalle 8.00, mentre l'attività in fattoria comincia alle 10.30. Gli adulti possono scegliere se trasformare la colazione in un brunch o seguire i bambini alla scoperta della fattoria.