Al Hotel Familiamus di Maranza l'inverno a 5 stelle dei bambini

L'inverno ha il potere di trasformare le località montane in scenari da fiaba e la zona di Rio Pusteria non fa eccezione. Anzi, sull’altopiano di Maranza, circondato dalle vette alpine imbiancate dalle prime nevi, c'è un luogo magico che si distingue per il suo lusso, il comfort e l'esperienza indimenticabile che offre a grandi e piccini: l'Hotel Familiamus, nuova destinazione a 5 stelle dell’Alto Adige, nata dalla fantasia e dallo spirito imprenditoriale della famiglia Nesti, che ha riaperto i battenti il primo dicembre per una stagione invernale da sogno.

Godersi la neve al Familiamus Hotel

Hotel Familiamus, un paradiso per gli amanti dell’inverno

L’Hotel Familiamus ha una posizione perfetta per gli amanti degli sport invernali, che qui trovano il loro luogo ideale: proprio fuori dalla porta dell’hotel, infatti, si snoda la pista “Brunner”, dotata di skilift, nonché la pista per bambini con tappeto magico per le prime esperienze sugli sci. A pochi passi, la cabinovia del Monte Cuzzo permette di accedere ai 55 chilometri di piste dell’intero comprensorio Gitschberg Jochtal, una realtà a misura di famiglia che offre attività per tutti i gusti.

Veduta aerea del comprensorio Gitschberg-Jochtal

Per chi è alle prime armi, il team di Familiamus offre corsi di sci di gruppo per bambini a partire dai 4 anni, suddivisi in base all’età e alle capacità, in collaborazione con la scuola di sci Snow Pro di Maranza: chi scia per la prima volta può imparare le basi di questo sport sul tappeto magico, mentre i bambini con un po’ di esperienza possono esercitarsi nel nuovo parco sciistico dedicato, situato proprio di fronte all’hotel, oppure direttamente sulle piste. Tra i servizi offerti da Familiamus, la possibilità di noleggiare l’attrezzatura necessaria con prenotazione online e recapito in hotel, un comodo deposito sci riscaldato con armadietti privati, nonché l’acquisto in hotel dello skipass per accedere al comprensorio sciistico di Gitschberg Jochtal aperto dal 7 dicembre al 7 aprile.

Il design delle camere del Familiamus Hotel

Hotel Familiamus, la neve per tutti gusti

Grandi e piccini possono divertirsi insieme durante una gita in slitta trainata dai cavalli attraverso paesaggi incantati o una ciaspolata alla ricerca delle orme degli animali, circondati dal silenzio interrotto solo dal soffice rumore della neve che scricchiola sotto i piedi, infine provare un’emozionante discesa in slittino sulle piste dedicate o una passeggiata notturna con le fiaccole, dando vita a piacevoli e indimenticabili ricordi delle vacanze in famiglia.

Familiamus Hotel, godersi la neve con tutta la famiglia in un'atmosfera di assoluto relax e lusso

Hotel Familiamus, benessere, gusto e divertimento per grandi e piccini

Al rientro, dopo una giornata di attività sulla neve, Familiamus accoglie i suoi ospiti con eleganza e calore in ambienti raffinati nei quali il fascino della tradizione alpina è interpretato da un design moderno, con una posizione privilegiata che offre una vista mozzafiato a 360° sulla Val Pusteria e sulla Valle Isarco ammirabile sia dalla infinity pool sulla terrazza panoramica, sia dalle ampie camere familiari con balcone distribuite su tutti i piani.

La sauna finlandese dell'Hotel Familiamus

Per rilassarsi e concedersi una coccola, la Familiamus spa è il luogo ideale: l’area Family Wellness ospita piscine di varie profondità con divertenti scivoli, nonché una family sauna con gettate per grandi e piccini e un’area relax con comodi lettini per tutta la famiglia; nell’area riservata agli adulti si trovano invece sauna finlandese, cabina a raggi infrarossi, biosauna e bagno turco, e all’esterno laghetto naturale e vasca idromassaggio. Infine, a cena, le specialità tradizionali reinterpretate con creatività e fantasia soddisferanno i gusti di adulti e bambini. La combinazione tra avventure sulla neve, delizie culinarie e profondo relax fa dell’Hotel Familiamus un rifugio perfetto per chi cerca il meglio dalle vacanze invernali in Alto Adige.

Hotel Familiamus

Vicolo Kössler, 5, Rio di Pusteria (BZ)

Tel. 0472 065000