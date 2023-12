Ecco tutta la magia del natale di Lana

Si tiene nel fiabesco Giardino dei Cappuccini il mercatino di Natale di Lana in Alto Adige. 22 casette in legno compongono “Polvere di Stelle” che custodisce oggetti di autentico artigianato altoatesino e i sei stand gastronomici. I momenti salienti di Polvere di Stelle sono l’8 dicembre alle ore 18 con il tradizionale concerto d’Avvento a cura del coro storico di Lana “Männergesangverein” (fondato nel 1910). Il 16 poi la bottega dei biscotti con Patrizia, dell’associazione donne contadine.

I Mercatini di Natale di Lana sono all'insegna della tradizione 1/4 I Mercatini di Lana fanno partire messaggi natalizi 2/4 I Mercatini di Natale di Lana tramandano usanze secolari del posto 3/4 I Mercatini di Natale di Lana consentono di immergersi nell'atmosfera delle festività 4/4 Previous Next

Iniziative speciali per spedire i propri sogni

Il Natale di Lana è speciale anche grazie ad altre iniziative, come la Cassetta per posta natalizia. L’associazione turistica di Lana e dintorni, infatti, mette a disposizione una cassetta postale presso il mercatino Polvere di Stelle e cartoline natalizie con immagini suggestive di Lana. Chiunque potrà scegliere la cartolina preferita e indirizzarla con i propri auguri ad amici e cari di tutto il mondo. L’associazione turistica di Lana e dintorni si occuperà dell’affrancatura e della spedizione.

Pista di ghiaccio, la novità

La pista del ghiaccio nella piazza del Municipio rappresenta una novità di quest’anno per il Natale di Lana. Fino al 24 dicembre la pista sarà aperta, per il divertimento di bambini, giovani e adulti, tutti i giorni, dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì, e sabato e domenica dalle 10 alle 17. Disponibile anche un servizio di noleggio pattini vicino alla pista.

Negozi tipici per shopping natalizio

Nel periodo dell’Avvento, i negozi del centro di Lana con le loro vetrine addobbate offrono infiniti spunti per uno shopping natalizio ricco di scelta, così come quelli che si trovano nel distretto artigianale di Lana. Uno di questi è Farinarium, il negozio per prodotti da forno di Molino Merano, dove, oltre ad una grande varietà di farine e miscele provenienti da oltre 23 diversi cereali e al lievito madre di produzione propria, si possono trovare diverse farine selezionate e accessori per la preparazione di biscotti a tema natalizio. Ottime anche le miscele per preparare il panettone a casa propria, sia tradizionale, sia senza glutine. Infine, molto valida, anche come idea regalo, la box per gli amanti dei dolci natalizi, che contiene tutto l’occorrente per creare un panettone e dei biscotti molto speciali.

Una visita merita senz’altro anche Florale Werkstatt, dove Theo e Thomas sono sempre disponibili a dare suggerimenti e a creare bellissime composizioni floreali a tema natalizio e corone d’Avvento, per rendere la casa ancora più accogliente per il pranzo di Natale o la cena della Vigilia. Bio Kistl e Pur Südtirol sono 2 negozi che offrono prodotti di ottima qualità provenienti dall’Alto Adige, sia alimentari, sia di artigianato e cosmesi. Bio Kistl per Natale propone dei set regalo per uomo e donna con prodotti per la cura del corpo, mentre Pur Südtirol aiuta a trovare la soluzione migliore per un cesto regalo con vari prodotti.