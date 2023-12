Forestis, un'oasi di silenzio nei boschi dell'Alto Adige

Il luxury retreat Forestis, cinque stelle lusso sulle Dolomiti a Bressanone, nel cuore delle Alpi altoatesine, di fronte al massiccio della Plose, si propone come luogo del recupero psico-fisico grazie allo stretto contatto con la natura. A 1.800 metri di altitudine, il Forestis è infatti immerso nel bosco.

Il clima mite di Plancios favorisce la rigenerazione della mente, del corpo e dell'anima. Il legno delle foreste circostanti ha un effetto calmante e rigenerante sul corpo e sulla psiche, stimolando un sonno profondo e riposante.

Aria, acqua, sole e clima si incontrano al Forestis

Sul versante meridionale della Plose, l'incontro dei quattro elementi naturali - acqua, aria, sole, clima - si manifesta in tutta la sua purezza e spettacolarità, donando forza e benessere, al corpo, alla mente e all'anima. Silent room: La porta verso le Treatment room conduce ai luoghi della pace interiore. Il silenzio allontana ogni forma di distrazione. I trattamenti signature della Spa del si fondano sul principio dei quattro alberi, dei quattro legni terapeutici, delle quattro pietre curative e delle quattro frequenze degli alberi. Su esempio dei Celti, grandi conoscitori della natura, la Spa associa questi quattro elementi naturali ad altrettanti alberi: il pino mugo, l'abete rosso, il larice e il pino cembro.

Trattamenti speciali per un sonno indimenticabile

Trattamento signature della Spa del Forestis è la Cerimonia del Cerchio degli Alberi. La Cerimonia del cerchio degli alberi si basa sulla forza del contatto: concetto integrato in una sequenza di rituali a beneficio del corpo e della mente. All'interno del cerchio degli alberi, è possibile scegliere tra quattro specie arboree: l'abete rosso, il larice, il pino cembro e il pino mugo. Ogni albero diffonde vibrazioni diverse, a seconda delle frequenze sonore che produce. La cerimonia inizia con la scelta del legno terapeutico più adatto alla propria condizione, sulla base della capacità dell'animo umano di comprendere ciò che è giusto, in base allo stato d'animo del momento, per riattivare le energie corporee e ripristinare l'equilibrio tra conscio e inconscio.

