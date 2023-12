Tirolo, il mercatino di Natale si fa nel castello

Il mercatino di Natale di Tirolo si svolge nell’incantevole cornice dell’omonimo Castello. Nel fine settimana tra l’8 e il 10 dicembre, il maniero allestito e ravvivato dalla presenza di bancarelle di artigianato e di gastronomia. Il cortile interno, infatti, farà da cornice suggestiva con gli stand gastronomici, che offriranno piatti della tradizione altoatesina, prodotti da forno e bevande; mentre le sale del castello diventeranno gli spazi espositivi per gli artigiani locali, che presenteranno alcuni antichi mestieri, quali la lavorazione del feltro, l’utilizzo del tornio, la filatura e la tintura della lana e la creazione di oggetti in ceramica e gioielli.

Tante attività dedicate ai più piccoli. E poi, i Krampus

I bambini potranno divertirsi con laboratori di bricolage, spettacoli, animazione e una mostra di presepi nella cappella del castello.Non mancheranno naturalmente i momenti dedicati alla musica, con concerti e soprattutto con i cori che renderanno ancora più magica l’atmosfera natalizia. In Alto Adige il Natale non è tale senza i Krampus, i demoni devoti a San Nicola che in questo periodo sfilano per paesi e città dell’Alto Adige, tra cui anche Tirolo.

La favola continua, grazie ai cavalli

Se il tempo lo permetterà, sarà possibile fare un romantico giro sulla carrozza trainata dai cavalli dalla piazza della chiesa di Tirolo fino alle vicinanze dell’ingresso del castello. La carrozza parte ogni mezz’ora circa dalle 10.30 alle 16,50€ a persona (gratis i bambini fino a 10 anni).

Il ghiaccio dove danzare e divertirsi

Torna anche quest’anno la pista del ghiaccio, che sarà installata di fronte al tennis di Tirolo, in Via Ruprecht al 22. Oltre all’ebrezza di scivolare sul ghiaccio con i pattini a lama, la pista sarà un piacevole luogo di incontro e di divertimento per tutti, grandi e piccini, famiglie, amici e coppie. Per i più piccoli e gli incerti, saranno collocati nella pista dei supporti per dare maggiore stabilità; inoltre, si potranno noleggiare i pattini disponibili in tutti i numeri.