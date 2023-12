Per Natale prova la Pizza Lasagna in menu da San Martino Pizza & Bolle

In Natale non è solo “affare” di chef e pasticceri. Anche i pizzaioli vogliono dire la loro. Così da Da San Martino Pizza & Bolle a Roma (Lungotevere di Pietra Papa 201) – l’insegna del gruppo Pizza & Bolle tutta dedicata alla pizza romana, Tre Spicchi Gambero Rosso 2024 – il maestro pizzaiolo Alessio Muscas celebra queste festività con una versione in special edition di uno dei piatti più iconici della tradizione gastronomica italiana: la lasagna. Nasce così la Pizza Lasagna, una pizza romana con un topping studiato alla perfezione insieme allo chef di Pizza & Bolle Francesco Azzaretto. Una creazione originale che racconta i sapori italiani del Natale.

La pizza lasagna di San Martino - Pizza & Bolle

Pizza o Lasagna? Insieme da San Martino Pizza & Bolle

«Ho scelto un piatto iconico, uno dei simboli dell’italianità a tavola, celebre in tutto il mondo - spiega Alessio Muscas - La lasagna non solo rappresenta un piatto tipico dei cenoni e dei pranzi delle Feste, ma in generale è l’emblema dello “stare insieme”, della condivisione, della famiglia e di casa. Quindi quale modo migliore per augurare un Buon Natale?».

Come è fatta la Pizza Lasagna?

Difficile rendere più goloso un piatto come la lasagna, ma Muscas ci è riuscito alla grande. La Pizza Lasagna è realizzata con: ragù classico, crema di lasagna, besciamella, chips di parmigiano, olio evo e basilico. La Pizza Lasagna è disponibile da San Martino Pizza & Bolle (Lungotevere di Pietra Papa 201, quartiere Ostiense – Roma) fino al 6 gennaio 2024.

San Martino - Pizza & Bolle, paradiso della pizza romana

L’insegna del Gruppo Pizza & Bolle (Sant’Isidoro e San Biagio) è tutta dedicata alla vera pizza romana, bassa e crunchy. La firma è quella di Alessio Muscas, giovane talento romano con un passato nella pizza napoletana contemporanea. Il nome del locale chiama in causa – come avviene anche per gli altri – il “sacro£: in questo caso San Martino, santo degli osti e dell’abbondanza, una figura perfetta per il format.

La sala di San Martino - Pizza & Bolle

Ovviamente parliamo di una pizza romana gourmet, con topping elaborati e studiati come un piatto di alta cucina, calibrati alla perfezione per il disco di pasta basso e croccante. L’impasto è realizzato con biga al 60% con farina 0 versatile oirz di origine italiana, 60% idratazione e un totale di 36 ore di lievitazione, rigorosamente steso a mano e cotto in un forno elettrico Neapolis by Moretti.

«Si parla tanto di pizza napoletana contemporanea, ma meno di romana contemporanea: la mia pizza romana è contemporanea perché è stesa a mano (non al mattarello), quindi presenta una leggera alveolatura, una struttura importante rispetto alla pizza fina romana tradizionale, ed è quindi un prodotto artigianale con una maggiore idratazione (una romana classica è circa al 55%). Il bordo è supercroccante, con la parte centrale più ‘morbida’ che fa sentire bene l’impasto al morso, e dunque non rimane stesa come un cracker», spiega Muscas. Il pairing con le bollicine fa la differenza. Locale dagli interni moderni, caratterizzati da un design caldo e accogliente.

San Martino - Pizza & Bolle

Lungotevere di Pietra Papa 201 - 00146 – Roma

Tel 065584801