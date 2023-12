A Roma in alloggio scanzonato? Ecco il Mama Shelter

Un nome, una garanzia: Gilbert Trigano ha fondato nel 1950 il Club Med e ne è stato presidente per mezzo secolo. La famiglia Trigano nel 2008 ha voluto regalare al mondo dei turisti di ogni nazione un altro sogno con il concept Mama Shelter, un nuovo tipo di hotel che è un mix di ospitalità, diversità e inclusione dove la gente viene per cenare, sorseggiare un drink, ascoltare musica, parlare e anche soggiornare in camere simpatiche e dal prezzo accessibile. Mama Shelter fa parte di Ennismore, joint venture del gigante francese dell’ospitalità Accor e mette al primo posto la creatività e lo spirito proprio di ogni destinazione: questo nuovo brand è un trendsetter che si caratterizza per le sue scelte insolite, a tratti eccentriche, ma sicuramente uniche.

Mama Shelter, molto più che un semplice hotel
Mama Shelter, un soggiorno a misura di ogni ospite

L’apertura di Roma dopo la pandemia

Mama oggi è presente in otto città francesi, a Dubai e Los Angeles, e in alcune capitali europee, tra cui Roma dove ha aperto nell’estate 2021, periodo difficile all’uscita dalla pandemia, il primo indirizzo del gruppo in Italia. Si trova nel quartiere Prati, sulla riva destra del Tevere: in pochi minuti a piedi si raggiunge la Città del Vaticano e Piazza San Pietro, mentre il cuore del centro storico dista poche fermate di metropolitana. I grandi viali, con i loro edifici in stile umbertino e Art Nouveau, le boutique raffinate e i ristoranti e bar di tendenza sono il carattere distintivo di questo elegante quartiere.

Mama, molto più che un hotel

Mama è più di un hotel, è uno spazio scanzonato pieno di energia dove vivere e divertirsi: in poco tempo ha già cambiato il quartiere portando movimento. L’indirizzo è diventato infatti un animato rifugio urbano e indirizzo gastronomico chi è alla ricerca di sapori autentici e di spazio per lavorare o rilassarsi, contornato da ambienti e stili di vita diversi, che si contaminano tra loro. Pavimenti a mosaico e capitelli stilizzati, forme geometriche contemporanee, soffitti decorati dal graphic designer Beniloys caratterizzano un design audace e innovativo che stupisce gli ospiti fin dal loro ingresso. Non è solo un posto per dormire, ma anche un luogo dove i residenti si incontrano con gli ospiti dell'hotel, fanno nuove scoperte e sperimentano un'esperienza lifestyle che coniuga la cultura locale con un caratteristico tocco distintivo.

Mama Shelter, luogo di incontro per ospiti dell'hotel ma non solo

Per rafforzare le opportunità di condivisione, ogni giovedì, venerdì e sabato Mama Shelter Roma ospita musica DJ e dal vivo e trasforma la serata in una festa che i giovani romani hanno già scoperto in massa. Una percentuale elevata di ospiti dell’hotel proviene naturalmente dalla Francia, ma al ristorante si vedono tanti romani, la domenica al brunch anche con i bimbi più piccoli, mentre alla sera ci sono animate cene di amici, party aziendali, feste di laurea, coppie non solo giovani, ma anziane e anche nonni in compagnia di nipoti.

Al Mama, camere per ogni esigenza

L’offerta alberghiera si articola su cinque piani di due edifici contigui per un totale di 217 camere di tre tipologie: Medium, Large e XL Family, progettate da Benjamin El Dogaili con un design colorato, biancheria da letto di lusso, film gratuiti e prodotti da bagno biologici. Le camere più spaziose adatte anche a 4 persone vanno dai 34 ai 46 metri quadrati con un divano letto supplementare o con due letti queen-size da 160x200 cm, ampio bagno, in alcuni casi balcone privato. Al piano seminterrato si trova anche una Spa, in esclusiva per clienti interni; è disponibile un parcheggio per chi arriva in macchina.

Ma sono i quattro ristoranti con una capienza complessiva poco inferiore ai 600 coperti il motore propulsore di Mama Roma: Il Giardino di Inverno a piano terra è usato anche per le prime colazioni, separato dal locale pizzeria, mentre si mangia anche all’aperto se il tempo lo consente nel giardino del Cabana Bar: completa la ristorazione lo spettacolare rooftop da 300 posto al sesto piano.

Ristorazione colorata e gustosa al Mama

Con una musica di sottofondo usata anche per le feste di giornate particolari come Halloween o Capodanno, al Giardino d’Inverno l’ambiente è assai informale: giovani camerieri vestiti in maniera scherzosa si presentano per nome, mettono a proprio agio l’ospite, consigliano e fanno amicizia. Il servizio è curato e la cucina in gran parte impiega prodotti a chilometro zero, le verdure vengono dal noto mercato romano di Campo dei Fiori, con citazioni stagionali come i funghi e la zucca in autunno. La carta di stagione pensata dagli chef Andrea Sangiuliano e Stefano Mignardi, colorata e gustosa, riflette la varietà di verdure, ortaggi e tuberi disponibili in stagione. Porri, castagne, biete e cucurbitacee diventano ideali protagoniste dei piatti o ottimi contorni di accompagnamento.

La carta di stagione pensata dagli chef Andrea Sangiuliano e Stefano Mignardi

C’è la scarola alla napoletana, la vellutata di zucca e castagne, coppa croccante e crumble di taralli, il pollo arrosto con patate novelle e spinaci o il petto di vitello con biete, patate al limone e salsa al caffè e anice. Accanto alla carne non mancano le proposte di mare, che rispettano la stagionalità della pesca, come un saporito risotto con cannocchie, stracciatella affumicata, taralli e pomodori confit, o i calamari ripieni con porcini e patate e timo in zuppetta di fagioli. Tra i dolci, oltre ai classici Tiramisù e Biscotto di Roma, arrivano anche il Mont Blanc al bicchiere con castagne in varie consistenze, Meringa e sorbetto al ribes nero, e il Fondente al cioccolato con chantilly al mezcal.

Mama Shelter Roma

via Luigi Rizzo 20 - Roma

Tel 06 94538900