Un Capodanno spettacolare al Rome Cavalieri tra circo e cucina gourmet

L’ultima notte dell’anno è speciale. Per questo va festeggiata con tutti gli onori. E cosa c’è di meglio che passarla un prestigioso hotel nel cuore di una delle città più belle del mondo? Il Rome Cavalieri, magnifico resort nel cuore della Città Eterna, si prepara a festeggiare l’arrivo del 2024 con una novità assoluta: nella maestosa cornice del Salone dei Cavalieri si festeggerà con l’esibizione delle stelle dell’iconico Le Cirque Top Performers.

Le Cirque Top Performers al Rome Cavalieri

Un evento spettacolare, coinvolgente e imperdibile, con un magnifico show che regalerà agli ospiti una notte di stupore e magia, in attesa del Nuovo Anno. Cinque artisti e virtuosi, eccellenze mondiali nella loro disciplina, con direzione artistica di Anatolii Zalevskyi, uniti all’eccellenza gastronomica del team del Rome Cavalieri, regaleranno agli ospiti una notte di Capodanno assolutamente unica.

Lo spettacolo vedrà, per l’appunto, la partecipazione di Anatolii Zalevskyi, che oltre a curarne la direzione artistica ne sarà egli stesso protagonista con una sua eccezionale performance. Vincitore di innumerevoli premi internazionali - uno tra tutti il recente Salieri Award di Platino alla carriera - ha creato un centro di formazione delle arti circensi e la compagnia Rizoma, dalla quale ha selezionato alcuni straordinari performer. Al Rome Cavalieri, per Capodanno stupirà gli ospiti con il numero che lo ha reso celebre e che gli ha permesso di essere considerato una stella mondiale: il suo romantico White Act sarà tra i momenti artistici più suggestivi ed emozionanti. Ciò che Zalevskyi riesce a fare con il corpo è sorprendente: tutti i movimenti sono perfetti e in armonia fra loro, in una magnifica dimostrazione di forza, energia ed equilibrio. La sua performance è scandita da una colonna sonora evocativa, capace di far sognare il pubblico sin dal primo istante.

Oltre a lui, in scena ci saranno altri formidabili artisti, tra cui Vitalii Yarchuk che si esibirà con il suo incredibile numero di giocoleria, unendo forza e abilità: un’esibizione che raggiunge elevatissimi livelli di difficoltà, perché l’artista usa veri palloni da basket, più grandi e pesanti di altri oggetti utilizzati per questo genere di performance. Contarli è impossibile, tanto è veloce e sincronizzata la sua esibizione.

Il team Acrobatico Rizoma rende coinvolgente e magico lo spettacolo di Capodanno: performance e mozzafiato, sia soliste che di gruppo, che coniugano perfettamente acrobatica, equilibrismo, giocoleria, comedy, hand to hand, handstands, straps, cyr wheel, chinese polee arial hoop. Una gioia per gli occhi, in cui la performance raggiunge livelli sublimi.

Il menu di Capodanno al Rome Cavalieri

L’unicità della serata è data non solo dall’assoluta straordinarietà dello show e dall’eccellenza culinaria, ma anche dal contesto in cui si svolge il tutto. Il Salone dei Cavalieri, infatti, permette di godere di questo evento eccezionale in maniera immersiva e a stretto contatto con gli artisti. Gli ospiti, durante l’aperitivo saranno accolti da un’atmosfera festosa, con il gruppo di violiniste “Incanto” e alcuni trampolieri che eseguiranno le loro performance tra gli ospiti.

A seguire, questi si accomoderanno ai tavoli e avrà inizio la cena, con un menu che spazia dal Tortello di granciporro sulla sua bisque con asparagina di mare e caviale di storione al San Pietro in mantello di prezzemolo su zuppetta di patate ratte, verdure di stagione e perle di salmone e al Filetto di cervotta in crosta di tartufo nero con soffice di sedano rapa, funghi cardoncelli arrosto e gel di frutti rossi per concludersi con il trionfo dei dolci del pastry chef Dario Nuti.

La cena sarà inframezzata dalle performance degli artisti circensi, in un alternarsi di vista, gusto e sorpresa. Al momento dei dolci si apriranno le danze, con DJ Blade, bollicine e tanta allegria, per un Capodanno all’insegna dell’allegria e dello spettacolo, e per iniziare il nuovo anno in grande stile.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Via Cadlolo Alberto 101 - 00136 Roma

Tel. 06 35091