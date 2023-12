 Natale da vivere all'Anantara New York Palace Budapest Hotel

Nel cuore di una delle città più belle e affascinanti d'Europa, luogo ideale per vivere appieno la magia del Natale, si trova l'Anantara New York Palace Budapest Hotel; una vera e propria ode architettonica alla Belle Époque europea. Un hotel dove il glamour del Vecchio Mondo incontra il lusso contemporaneo.

L'elegante struttura ricettiva è quindi pronta ad accogliere i propri ospiti per la stagione invernale, all’insegna di cene di Gala ed esperienze enogastronomiche e taylor-made.

L'Anantara New York Palace Budapest Hotel

Natale all'Anantara New York Palace Budapest Hotel

L’hotel offre un mix di raffinatezza d'altri tempi, design impeccabile e lusso contemporaneo nel sofisticato viale Erzsébet, molto vicino al quartiere della nightlife. Con il suo eclettico mix di influenze rinascimentali, barocche, gotiche e art nouveau, il maestoso palazzo Belle Époque, opera del famoso architetto austro-ungarico Alajos Hauszmann, è nato come sede europea della New York Life Insurance Company nel 1894.

Oggi, le 185 camere e suite dell'Anantara New York Palace occupano gli antichi alloggi dei dipendenti dell'azienda, mentre le zone comuni dell'hotel sono raggruppate intorno all'atrio centrale, dove le colonne e i soffitti affrescati alludono alla sfarzosa opulenza degli ex uffici della compagnia assicurativa.

L‘Anantara New York Palace Budapest Hotel, interno di una stanza (foto sito) 1/4 L‘Anantara New York Palace Budapest Hotel, ristroante (foto sito) 2/4 L‘Anantara New York Palace Budapest Hotel, stanza (foto sito) 3/4 L‘Anantara New York Palace Budapest Hotel, stanza con terrazza (foto sito) 4/4 Previous Next

Ed è proprio in questi spazi che la magia del Natale prenderà vita.

Tra passeggiate ammirando il Danubio ghiacciato e immersioni nei caldi vapori delle Terme, fiore all’occhiello di questa città magica, l’Anantara New York Palace Budapest Hotel coccolerà al rientro ogni ospite con un afternoon tea nella Suite Presidenziale accompagnato dal flódni, tipico dolce della tradizione ebraica Ungherese.

Durante tutto il periodo dell’Avvento, la lobby dell’Hotel si trasforma in un angolo accogliente in cui il lusso incontra la tradizione: una band Gipsy suonerà melodie evocative e accattivanti, trascinando i presenti in un’atmosfera senza tempo.

Nel Poet Bar, gli ospiti potranno invece scoprire la nuova carta dei cocktail a tema, per concedersi a fine giornata un drink dagli aromi tutti invernali.

L'Anantara New York Palace Budapest Hotel, cortile

I menu natalizi dell'Anantara New York Palace Budapest Hotel

A coronare tutte queste attività, i menu esclusivi per la Vigilia, Natale e Capodanno. Dalla tradizionale cena di pesce della Vigilia, che prevede la tipica zuppa di pesce ungherese con cavolo fermentato, al pranzo di Natale al New York Cafè, cuore della coffee culture di Budapest da oltre un secolo. Qui, sarà possibile festeggiare con musica ungherese dal vivo e cibo tradizionale all'interno dell'imponente sala da pranzo ricca di decine di lampadari, finiture dorate e, naturalmente, addobbi a tema. Infine la magica cena di San Silvestro: cinque portate per salutare l’anno appena trascorso, meticolosamente abbinate a vini locali. Un’attenzione particolare anche agli ospiti vegetariani e vegani, con menu creati ad hoc per festeggiare insieme ai propri cari senza rinunce.

Immancabile poi il menu del primo dell’anno nello splendido New York Cafè, con una ricca scelta di piatti preparati con i migliori ingredienti di stagione.

Ma c’è di più. Oltre alle esperienze enogastronomiche, gli ospiti di Anantara New York Palace Budapest Hotel potranno provare esperienze taylor-made firmate Anantara, a sottolineare il forte legame con il territorio e la città. Primo tra tutti, l'esperienza gastronomica firmata Anantara Spice Spoons: un invito a imparare l'arte della cucina ungherese dagli esperti Anantara durante un corso di cucina incentrato sulle ricette tradizionali del paese. E ancora la crociera sul Danubio a bordo di una lussuosa limousine d'acqua, che unisce la natura incontaminata e l'architettura iconica della città in un panorama splendido, da godere durante il giorno o al chiaro di luna.

Per chi desiderasse una virtuale gita fuori porta, sarà possibile organizzare una visita all’Agárd Pálinka Museum, dedicato al distillato tradizionale protetto a base di frutta, alla scoperta del folklore ungherese e dove ogni ospite potrà scegliere la frutta che preferisce e personalizzare la propria bevanda.

L'Anantara New York Palace Budapest Hotel, buffet

Anantara New York Palace Budapest Hotel: l'Anantara Spa

Per rilassarsi dopo una giornata al freddo, l'Anantara Spa ha curato una collezione di trattamenti che attingono alle tradizioni locali, tra cui l'esclusivo Winemaker's Signature Treatment per due persone, che combina uno scrub fruttato alla gelatina di vino con un massaggio corpo rilassante a base di olio essenziale di vino e olio di semi d'uva; e l'Hungarian Thermal Mud Therapy - un lussuoso rituale che comprende una delicata esfoliazione, un massaggio intensivo alla schiena e l'applicazione di un fango termale caldo e ricco di minerali proveniente dal lago Hévíz.

L‘Anantara New York Palace Budapest Hotel - la Spa (foto sito)

Anantara Hotels, Resorts and Spa

Anantara è un marchio di ospitalità di lusso per viaggiatori moderni, che li collega a luoghi, persone e storie autentiche attraverso esperienze personali, e fornisce una calorosa ospitalità nelle destinazioni più emozionanti del mondo. Questa collezione di hotel e resort unici e progettati in ogni dettaglio regala una finestra attraverso la quale viaggiare in nuovi territori, curando le esperienze di viaggio di ogni cliente.

Dalle città cosmopolite alle sabbie del deserto fino alle isole lussureggianti, Anantara collega i viaggiatori all'indigeno, portandoli nel lusso autentico e ospitando con passione e competenza. Il portfolio vanta oggi oltre 40 splendidi hotel e resort situati in Thailandia, Maldive, Indonesia, Vietnam, Cina, Cambogia, Malesia, Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, Mozambico, Zambia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Tunisia, Portogallo, Spagna, Ungheria e Italia, con una rete di proprietà future in Asia, Medio Oriente ed Europa.

Anantara New York Palace Budapest Hotel

Erzsébet krt. 9 1073 Budapest

Tel. +36 1 886 6111