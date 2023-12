 The First Musica, vista sul Tevere con le note nelle orecchie

Pavilions è un piccolo gruppo di boutique hotel, diretto da Andrea Pierini, che con il marchio The First propone a Roma un’offerta distintiva: tre piccole strutture a cinque stelle da una trentina di camere ciascuna, posizione più che centrale, accoglienza personalizzata, atmosfera quanto più possibile diversa da quella di un hotel, ristorazione di eccellenza ed eleganza a tema. È storia recente: il primo albergo della catena, The First Arte a tre minuti da piazza del Popolo, risale a una dozzina di anni fa; poi è venuto The First Dolce in via del Corso e soltanto nell’estate dell’anno scorso la terza apertura, The First Musica, in lungotevere dei Mellini, dall’altra parte del fiume, in un quartiere in cui non abbondano alberghi di questa categoria, vicino a piazza Cavour e al Castel Sant’Angelo.

La musica ovunque, anche nelle camere al The First Arte

Il tema musicale di questo terzo albergo si percepisce fin dal primo momento in cui si varca la porta per entrare in uno spazio che più che a una hall di un albergo assomiglia al salotto a piano terra di una grande casa: non c’è un banco della reception, ma un defilato tavolino basso dove sedersi e sbrigare le pratiche del check-in mentre si sorseggia un caffè o una bevanda chiacchierando con un personale premuroso, cordiale e poliglotta. Un insolito pianoforte a coda colorato domina lo spazio mentre un piccolo cortile interno ospita un grande banano: la musica è ripresa anche nelle camere, che sono solo 24 in tutto, sei per ciascuno dei quattro piani superiori sia con grandi quadri alle pareti, sia con grandi oggetti di arredamento che sulle prime suscitano curiosità, prima di scoprire che sono inusuali altoparlanti bluetooth da collegare al proprio telefono o computer.

The First Musica, il pianoforte simbolo dell'hotel

Vista sul Tevere, per assaporare Roma dal The First Arte

La posizione dell’albergo e le pareti in gran parte a vetro da terra al soffitto offrono viste notevoli sull’ansa del Tevere, tanto più spettacolari quanto più in alto: per questo il quinto piano è tutto riservato alla luminosa sala per la prima colazione al mattino che diventa ristorante alla sera aperto anche al pubblico esterno ed accessibile con ingresso separato ed ascensore da terra senza disturbare gli ospiti dell’hotel.

Alto è l'offerta ristorativa dell'hotel The First Arte

Il nome del ristorante, Alto, si spiega da sé: è un seafood fine dining restaurant, con specialità di pesce fresco che arrivano quotidianamente dai pescatori del litorale laziale. In linea con il tono elegante dell’albergo, al mattino la prima colazione è ordinata e servita espressamente al tavolo, senza buffet. Il piano superiore, il sesto, ospita un animato bar con molto spazio anche all’aperto e una vista ancora più notevole: ma d’estate, con il bel tempo, sia ristorante, sia bar si spostano e salgono di un piano, con bar che diventa rooftop bar all’aperto sulla terrazza.

L’hotel è convenzionato con un vicino parcheggio per chi arriva in macchina e dispone di una vetturetta elettrica che svolge servizio navetta per gli ospiti che hanno necessità di piccoli spostamenti. Al primo piano sottoterra è attualmente in corso la costruzione di una piccola Spa privata che gli ospiti potranno prenotare per rilassarsi o per qualche trattamento.

The First Musica

Lungotevere dei Mellini 27, Roma (Rm)

Tel 06 45617070