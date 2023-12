Le Tre Cime si illuminano per un Natale di eventi, luci e benessere

Le Tre Cime sono un luogo magico delle nostre montagne. Un luogo bello in ogni stagione, ma che a Natale si illumina e vive una stagione magica. Merito della natura, ma merito anche del lavoro fatto dal Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, che anche per le festività natalizie del 2023 ha organizzato un calendario di eventi e di proposte fitto e variegato. Vediamolo insieme.

Auronzo innevata

Natale sulle Tre Cime: gli appuntamenti ad Auronzo

Sono tantissimi gli appuntamenti organizzati dalla Proloco di Auronzo in sinergia con il Comune di Auronzo per festeggiare il periodo natalizio nelle Dolomiti Bellunesi, tra cui concerti di musica live e spettacoli di ballo folcloristico. L'8 dicembre ha aperto il Mercatino di Natale, che resterà aperto dall’8 al 10 dicembre, il 16 e 17 dicembre e dal 22 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. Alla vigilia arriva Babbo Natale in persona con musica live ad allietare la festa, mentre il giorno di Natale ci sarà uno spettacolo di giocoleria e fuoco.

Il 30 dicembre 2023 si tiene la tradizionale e suggestiva Fiaccolata di fine anno, mentre il 31 dicembre 2023 grande Serata di Capodanno in piazza con lotteria, musica live, spumante e panettone per tutti! Il nuovo anno inizia con lo Spettacolo di animazione di strada il 3 gennaio 2024, in attesa degli appuntamenti dedicati all’Epifania. Il 5 gennaio 2024 ci sarà la Discesa dal campanile della Befana con spettacolo di intrattenimento e musica, a seguire “Brusa la vecia” con il tradizionale rogo del fantoccio in legno. Il 6 gennaio 2024 la tanto attesa Corsa delle Befane con intrattenimento live e disco dance nella pista di pattinaggio.

Scuola di Sci Auronzo Misurina: 50 anni da festeggiare

Il periodo è l’occasione per festeggiare anche un anniversario importante: i 50 anni della Scuola Italiana di Sci Auronzo Misurina. Uno spettacolo di intrattenimento e musica si terrà il 29 dicembre 2023 dopo la presentazione dei Maestri di sci. Sarà presente l’auronzana Elena Dolmen, sciatrice alpina appartenente alla Nazionale Femminile di Sci Alpino e al Centro Sportivo Esercito. Spazio allo sport anche nella pista di pattinaggio su ghiaccio. Un must del Natale e un’iniziativa molto apprezzata che l’anno scorso ha visto la presenza di oltre 3.000 persone. Il 27 dicembre 2023 ci sarà uno Spettacolo di pattinaggio artistico, mentre il 28 dicembre 2023 sarà la volta della Presentazione curling con le atlete del Curling Cortina e l’allenatrice della Nazionale Femminile di Curling, l’auronzana Violetta Caldart.

Pista da pattinaggio su ghiaccio con vista sulle Tre Cime

Non mancano le attività pensate per i più piccoli. Il 23 dicembre 2023 e il primo giorno del 2024 dalle 20.45 si tiene Ice Disco Dance per pattinare a ritmo di musica. Appuntamento per bambini e famiglie anche il 15 e il 22 dicembre 2023 con il Laboratorio didattico creativo “mani in pasta” organizzato da “UP – I sogni fuori dal cassetto”. Il 22 dicembre 2023 Spettacolo di animazione e baby dance con Strilly.

Natale a Misurina: luci e benessere

A Misurina alberi di Natale e vivaci decorazioni compaiono a rallegrare strade e piazze. Ma lo spettacolo più suggestivo è in riva al Lago di Misurina. Affascinante in tutte le stagioni, in inverno, circondato da una coltre di neve, è ancora più romantico. Il giro del lago regala sempre emozioni mentre lo si percorre immersi nel silenzio e nella natura. Quando poi la temperatura si fa particolarmente rigida il ghiaccio ricopre la superficie del lago riflettendo le montagne circostanti. Anche il vicino Lago d’Antorno, piccolo ma molto suggestivo, regala un’atmosfera incantata con vista sulle Tre Cime.

Il Lago di Misurina

Chi cerca relax, può approfittare dal 5 al 7 gennaio 2024 del weekend benessere organizzato dall’Hotel Lavaredo Misurina. Tra le attività: yoga, camminate e trattamenti nella Spa, immersi nella natura delle Dolomiti.