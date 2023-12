Vacanze invernali in ville e chalet di pregio per momenti di puro relax

Stare a stretto contatto con la natura, abbandonato per qualche giorno la frenetica vita in città coi suoi ritmi e i suoi rumori. Sono sempre di più le persone che decidono di passare le vacanze invernali immersi nella tranquillita di ville e chalet di montagna dispersi su monti oltre confine, sugli Appenini, ma affacciate sui laghi o sul mare o placidamente adagiate sulle colline della Toscana.

Che sia in campagna o in montagna, il Gruppo Emma Villas, azienda leader del vacation rental di ville, e Chiara Travels, il brand del Gruppo dedicato alle destinazioni internazionali propongono una serie di chalet e magioni mozzafiato, ideali per gli amanti della natura, dello sport, dello svago e, più in generale, dello stare bene.

Vacanze invernali in ville e chalet di prestigio

Le Alpi austriache e francesi, ma anche Umbria e Toscana. Sono queste le zone più desiderate e prenotate da famiglie e gruppi di amici per le vacanze natalizie.

Il Gruppo Emma Villas - azienda leader del vacation rental (affitti brevi) di ville e dimore di pregio e quotata in borsa nel mercato Euronext Growth Milan presenta la sua Winter Collection: le top destinations imperdibili sia in Italia, in cui trascorrere le festività di Natale e Capodanno, sia all'estero, per vacanze invernali in prestigiosi chalet nelle Alpi francesi e austriache.

«Nel nostro Paese, la villa sta diventando sempre di più la destinazione e il luogo ideale dove costruire ricordi unici, come quelli legati alle festività del Natale o Capodanno», spiega Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO del Gruppo Emma Villas S.p.a. «Le nostre sono strutture con standard qualitativi altissimi e quest'anno, grazie alla nascita di Chiara Travels, siamo in grado di rispondere anche ai desideri di vacanza di chi vuole viaggiare all'estero e prenotare soggiorni invernali sulla neve: ecco quindi la nascita della nostra "Winter Collection”. Non è un caso che gli chalet selezionati nelle Alpi francesi e austriache, ideali per gli amanti degli sport alpini, siano veri e propri rifugi fiabeschi, e che le strutture nostrane siano immerse nella natura per vacanze all'insegna del relax. Quello delle vacanze in location uniche è un trend che si sta affermando sempre di più come un'alternativa ideale e a portata di mano e che trova conferma nei numeri positivi di questa stagione. Basti pensare che Emma Villas, per il periodo natalizio, sta registrando un +37% nel numero delle prenotazioni, con la Toscana (+16%) e l'Umbria (+57%) in testa sia per prenotazioni che per trend di crescita rispetto all'anno precedente, con una permanenza media nelle nostre strutture di oltre 5 giorni, ovvero +4% rispetto allo stesso periodo del 2022, malgrado le preoccupazioni dovute ai rincari e al difficile contesto internazionale».

Vacanze in chalet: la Winter Collection di Emma Villas

La Winter Collection proposta dal Gruppo Emma Villas segue due linee parallele e complementari: una selezione di mete iconiche all'estero con Chiara Travels, ideali per gli amanti della montagna, e una vera e propria fuga invernale in Italia con Emma Villas in destinazioni immerse nella natura.

Le 4 regioni proposte da Emma Villas dove trascorrere le proprie festività, ognuna con i suoi segreti e meraviglie all'insegna del relax e della pace sono: Toscana, Umbria, Lombardia e Sicilia.

Vacanze in chale e in Villa - Toscana

La Toscana, con le sue pittoresche città d'arte e borghi medioevali come Firenze, Arezzo, Siena, Pisa, Montepulciano e Cortona, si erge come la quintessenza della top destination per un indimenticabile soggiorno natalizio con Emma Villas. Qui le ville tra cui scegliere:

Vacanze in Toscana - Ville Cinque cipressi
Vacanze in Toscana - Podere Gragnano
Vacanze in Toscsana - La Perla degli ulivi
Vacanze in Toscana - La Buganvilla
Vacanze in Toscana - Dimora San Germano
Vacanze in Toscana - Casale Dei

Vacanze in chalet e in villa - Umbria

L'Umbria, con la sua incantevole bellezza e atmosfera serena, si afferma come una destinazione ideale per un perfetto soggiorno natalizio.

Vacanza in Umbria - Villa Le Fontane

Attraverso le sue suggestive località, tra cui Perugia e Orvieto, l'Umbria offre una selezione di ville di pregio in grado di immergere gli ospiti in un contesto di relax e tranquillità, permettendo di godere di un Natale e Capodanno unici.

Vacabze in Umbria - Casale delle lavande

Vacanze in chalet e in villa - Lombardia

La Lombardia, con il suo celebre lago di Como, è una meta che sa conquistare grazie alla sua eleganza discreta e al panorama mozzafiato che contrappone il lago e alle montagne. Como offre un ambiente raffinato e romantico per celebrare il Natale e il Capodanno e si rivela come la scelta ideale per chi cerca un rifugio natalizio elegante e romantico sulle rive di uno dei laghi più affascinanti d'Italia.

Vacanze in Lombardia - Tenuta Eupilio
Vacanze in Lombardia - Tenuta Alba del Lario

La Sicilia con le sue gemme costiere e affascinanti città, si presenta come una straordinaria destinazione natalizia, alternativa alle altre proposte incentrate maggiormente su ville situate in campagna. Da Palermo, con la suggestiva Cefalù, a Trapani e la pittoresca Castellamare del Golfo, Messina con l'incantevole Taormina, fino a Catania e Ragusa, la selezione di Emma Villas abbraccia la bellezza unica della costa nord-ovest e est dell'isola.

Vacanze in Sicilia - Vilal Vittoria
Vacanze in Sicilia - Villa Triscele
Vacanze in Sicilia - Villa Luna
Vacanze in Sicilia - Villa Le Sorbe

Vacanze in chalet: le proposte all'estero di Chiara Travels

Per Chiara Travels, il nuovo brand di Emma Villas che guarda all'estero, il "must have” della stagione invernale è la vacanza sulle Alpi Austriache e Francesi, luoghi incantati tra le piste da sci, paesaggi mozzafiato e location uniche selezionate con cura. Da segnare nella wishlist delle tappe immerse in panorami fiabeschi: Hochkrimmele e Koenigsleiten in Austria e Megève e Combloux in Francia.

Francia

Le Alpi Francesi rappresentano un paradiso invernale per gli amanti degli sport sulla neve. Tutte le località presenti nel portfolio di Chiara Travels vantano tra i più grandi comprensori sciistici in Europa, ma sono paesi pittoreschi come quello di Megève e rifugi montani incastonati tra le Alpi come Combloux, a rappresentare il vero fiore all'occhiello di questa regione alpina. Queste le location da cartolina prenotabili per queste festività:

Vacanza in chalet - Francia - Tailland
Vacanze in chalet - Francia - Montaz Prapacot
Vacanze in chalet - Francia, chalet Torraz
Vacanze in chalet - Francia, Chalet Roselette
Vacanze in chalet - Francia, Megeve Chalet Jaillet
Vacanze in chalet - Francia, Megeve Chelt Christomet

Alpi austriache

Le Alpi Austriache regalano un'esperienza senza pari per gli amanti della montagna e gli sport invernali. Avvolte da una bellezza naturale ineguagliabile, queste vette imponenti offrono un rifugio invernale perfetto. Tra paesaggi innevati, Chiara Travels propone le località di Hochkrimmel e Koenigsleiten, immerse in una ricca tradizione culturale per un'indimenticabile avventura alpina, meta ideale sia per gli appassionati di sport che per chi cerca serenità e relax. Qui le incantevoli dimore innevate: