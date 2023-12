La festa della Luna Piena: l'inverno romantico sotto le Tre Cime di Lavaredo

L’inverno nelle Dolomiti Bellunesi può regalare esperienze indimenticabili nella neve. Una di queste è sicuramente la Festa della Luna piena organizzata dal Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti per vivere la montagna alla luce suggestiva della luna.

Le imponenti Tre Cime di Lavaredo

E poi discese in slittino, safari in motoslitta, escursioni tra i rifugi. Sono tante le attività da regalarsi in una vacanza ad Auronzo e Misurina, nella terra delle Tre Cime. Esperienze da condividere anche con la persona amata, per festeggiare in modo davvero speciale la festa di San Valentino.

La festa della Luna Piena

Ogni inverno nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti si ripete la magia della Festa della luna piena. Da gennaio a marzo, nel sabato che precede la serata più luminosa del mese, si possono svolgere tante attività sulla neve al chiaro di luna. A dare il via alla Festa della luna piena, al calar del sole, un aperitivo accanto al fuoco con vin brulè e dolcetti tipici della cucina delle Dolomiti bellunesi. La serata continua con il Piatto della luna piena, eventi speciali organizzati nei locali e ristoranti del posto.

Il lago di Auronzo contornato dalle cime innevate

Ma è dopo cena che ci si scatena sulla neve, illuminati solo dalla luna piena. Dalla salita con le ciaspole accompagnati da una guida alpina, alla discesa con gli slittini dal Rifugio Auronzo delle Tre Cime di Lavaredo. Dallo sci di fondo nella pista Loita allo sci alpinismo sulla pista del Col De Varda. La Festa della luna piena quest’inverno sarà sabato 27 gennaio e 24 febbraio 2024.

Adrenalina in slittino con Tre Cime Dolomiti

Salire in motoslitta e scendere in slittino: è il sogno invernale dei bambini, ma anche degli adulti. La motoslitta rappresenta sicuramente il modo più avventuroso e divertente per raggiungere le Tre Cime. Si sale velocemente sul pendio, tra un tornante e l’altro, godendosi la vista spettacolare sulla valle innevata.

La vista dei monti sopra Misurina

Ogni motoslitta può trasportare, oltre all’autista, fino a otto persone, due sedute sul sedile posteriore e le altre sei sedute nella “carrozza di coda”, che viene trascinata dalla stessa motoslitta. Dal Lago d’Antorno in 20 minuti circa si raggiunge il Rifugio Auronzo e qui inizia una nuova avventura. Scesi dalla motoslitta, si prende lo slittino per la discesa e ci si lancia sulla pista innevata lunga 5 km. In alternativa si può scegliere anche di tornare ancora in motoslitta o a piedi.

Emozioni in motoslitta ed escursioni sulle tre Cime di Lavaredo

Tra le esperienze che si possono vivere sulle Tre Cime di Lavaredo c’è quella di guidare la motoslitta in un tour accompagnato da guida esperta. Il Motoslitta Safari parte dal lago d’Antorno e si snoda in un percorso di circa 20 km tra boschi di abeti imbiancati, fino ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. L’esperienza dura circa un’ora e si può fare anche in due sulla stessa motoslitta. In alternativa si può scegliere il Motoslitta Circuito: due giri su un percorso di 3 km lungo la pista che attraversa il bosco e circonda il Lago d’Antorno.

Il tramonto arrossisce le Tre Cime di Lavaredo

Ma la montagna in inverno regala anche altre attività emozionanti come il camminare sulla neve in silenzio, circondati solo dal paesaggio completamente bianco. Il territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti mette a disposizione numerosi sentieri ben segnalati da percorrere semplicemente con gli scarponi ai piedi, o con le ciaspole in caso di neve fresca. I percorsi più invitanti, oltre che suggestivi, sono sicuramente quelli che permettono di raggiungere un rifugio per rifocillarsi al caldo prima di affrontare il ritorno. Per questo è sempre consigliabile assicurarsi che il rifugio sia aperto e il sentiero accessibile. Si può ad esempio seguire la passeggiata che porta al Rifugio Col De varda.

Lo slow mountain di Tre Cime Dolomiti

Lento, sostenibile, consapevole. Lo slow tourism si applica alla montagna e caratterizza la filosofia del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti in Veneto. Qui, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, la vacanza è autentico relax che nasce da paesaggi ancora incontaminati, dove la natura è la vera protagonista. Non è la montagna delle catene alberghiere, delle piste affollate, dei grandi numeri. È la terra delle Tre Cime di Lavaredo, di Auronzo e Misurina. Un paradiso naturale dove trovare la propria dimensione e il giusto ritmo, assaporare accoglienza e genuinità. Per una vacanza che rigenera.