Silent Lights: sogni d’acqua nel Parco delle Terme di Merano

Si chiama Silent Lights 2023 Sogni d’acqua la nuova attrazione del Natale firmato Terme Merano. Una sequenza di installazioni luminose, sonore e paesaggistiche rendono magico il Parco delle Terme Merano. Un’occasione per godere del curatissimo giardino esterno anche nella stagione invernale. Al centro luminoso della scena, uno dei quattro elementi naturali: l’acqua, sorgente di vita, ma anche fonte di benessere termale.

Gli esterni delle Terme di Merano

Un Parco incantato che si ripete in certe serate davvero speciali: il 21 e 22 dicembre 2023, dal 27 al 30 dicembre e dall’1 al 7 gennaio 2024, dalle ore 17 alle 21. Inoltre allo scoccare di ogni ora si potrà assistere a una suggestiva performance di danza. È una produzione di Fabrik Azzurro, in collaborazione con Terme Merano, Azienda di soggiorno di Merano, Comune di Merano e Ripartizione Cultura in lingua tedesca della Provincia di Bolzano. Non stupisce che sia proprio l’acqua al centro dello spettacolo, preziosa protagonista anche dell’offerta benessere delle Terme Merano. Utilizzata nelle inalazioni e nei bagni individuali, in trattamenti specifici e nei prodotti della linea cosmetica, si trova anche in alcune delle vasche presenti nella luminosa sala bagnanti.

Pattinaggio artistico e musica live in piazza Terme, gli appuntamenti

Piazza Terme si veste di Natale. L’atmosfera magica, il grande presepe Thun, la pista di pattinaggio, le casette del Mercatino di Natale. Ma c’è di più. La piazza antistante le Terme Merano è sempre stata punto di ritrovo mondano e lifestyle per meranesi, ospiti delle Terme e turisti che si trovano a Merano per le feste. È in questo periodo infatti che si trasforma in una location magica per eventi live. Venerdì 24 novembre 2023 è stato inaugurato il programma "Natale in piazza Terme" con la suggestiva esibizione di pattinaggio artistico a cura dello Sportclub Meran, a seguire musica live fino alle 21. Dal 25 novembre al 23 dicembre 2023, inoltre, ogni sabato appuntamento con il Christmas Aperitif con musica live dalle 12 alle 14.

Terme Merano in abiti natilizi

Dopo la Festa di San Nicolò per grandi e piccini, venerdì 15 e 29 dicembre 2023 sono previste altre speciali esibizioni di pattinaggio artistico. Naturalmente gli appuntamenti continuano in vista dell’ultimo dell’anno. Sabato 30 dicembre 2023, musica live dalle 12 alle 14, mentre domenica 31 dicembre 2023 nel pomeriggio e la sera fino alle 2 musica anni ’70, ’80 e ’90 per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Chi vuole vivere un’esperienza davvero speciale può completare la serata con una cena in una delle Kugln Terme. Da prenotare prima, perché i posti sono limitati. Una serata gourmet tra pochi intimi dentro una grande sfera di Natale colorata, raffinata ed elegante, con menu à la carte e vini abbinati. Dopo cena, tappa allo Sky Bar per godersi lo spettacolo di piazza Terme dall’alto con un amaro, accomodati nella moderna terrazza panoramica riscaldata.

MySauna Time: per un Natale tra relax e delizie culinarie alle Terme Merano

Un’altra data da segnare nel calendario: venerdì 15 dicembre 2023 c’è il MySauna Time! Dalle 17 alle 21.00 quattro ore di relax allo stato puro da trascorrere nell’area sauna delle Terme Merano dove pregustare la magia del Natale. Speciali gettate di vapore nella sauna finlandese esterna, scrub nel bagno di vapore al miele altoatesino e per completare il tutto delizie culinarie in sauna in tema natalizio. Si iniza alle ore 18 con una gettata di vapore “Rock Christmas” alle fragranze di cannella, mandarino, eucalipto con sottofondo musicale Christmas Classics. Dopo la gettata: pandoro e tè “magia natalizia”. Alle ore 19 doppio appuntamento: nella sauna finlandese gettata di vapore “Silent Night” ai chiodi di garofano, pompelmo e anice al suono di una tranquilla musica natalizia. Mentre nel bagno di vapore al miele, peeling “Magia natalizia dell'Alto Adige” a base di miele, mela, vaniglia e cannella con musica natalizia. Dopo la gettata e il peeling: mandarini, noci e panpepato. Alle ore 20 gettata di vapore “San Nicolò e i Krampus” alle fragranze di incenso, arancia e menta piperita. Si conclude con torta marmotizzata e punch all'arancia.

La sauna finlandese delle Terme di Merano 1/3 Thermenplatz a Merano 2/3 Vasche esterne di notte, Terme di Merano 3/3 Previous Next

I rituali si svolgono nell’area sauna delle Terme Merano, in particolare nella grande sauna finlandese esterna. L’aria secca e calda, la temperatura intorno ai 90-100° C e l’umidità pari al 10% contribuiscono ad espellere le tossine e a rinforzare il sistema immunitario e le funzionalità cardiocircolatorie. Altro ambiente è quello del Bagno di vapore al miele altoatesino realizzato a celle esagonali a nido d'ape. Qui la temperatura più mite e il maggior grado di umidità si rivelano particolarmente utili per le vie respiratorie.

Speciale Mercatini di Natale

Tra le strutture partner delle Terme Merano, L’Hotel Westend propone il pacchetto “Speciale Mercatini di Natale”, valido solo per i giorni feriali dal 24 novembre 2023 al 6 gennaio 2024. L’offerta comprende: 3 pernottamenti in mezza pensione, 1 ingresso alle Terme Merano con sconti sui trattamenti della MySpa, Merano Guestcard, Sleep and Shop Card e Museumobil Card per l’utilizzo illimitato dei mezzi pubblici e l’ingresso a circa 90 musei. Il tutto a partire da 474 euro a persona.

Parco delle Terme di Merano

