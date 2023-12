Hotel? Anche fumettoteca. Dormire tra manga e supereroi al Coclee Suite Palace

Amante dei fumetti e dei manga? C’è un posto giusto per te! È nel Salento, il Coclee Suite Palace: un vecchio frantoio oleario trasformato in un boutique hotel con otto camere e dallo scorso anno in una “Fumettoteca” unica a Salve, un piccolo borgo a 50 minuti da Lecce. Assolutamente da non perdere l’esperienza immersiva e coinvolgente che regala ai suoi ospiti il giovane Pierluigi Rosafio (classe 1990), che ha iniziato a collezionare fumetti da piccolo e per tre anni ha gestito con grande successo un negozio di ecommerce con vendita online di fumetti e Action Figures da collezione, prima di occuparsi di ospitalità.

Suite Palace, un antico frantoio oleario oggi boutique hotel trasformato in un’originale fumettoteca

Al Coclee Suite Palace oggetti della vita contadina

Coclee Suite Palace è un luogo originale, a partire dal nome “Coclee” che rimanda alle macine di acciaio utilizzate per la lavorazione delle olive dagli anni ’20 del ‘900 fino al 2014 all’interno del frantoio oleario, fondato dal trisavolo di Pierluigi e si trovano ovunque nell’albergo, nella reception, nella hall e una alta quasi 3 metri nella vasca in cortile. Qui il passato, il presente e il futuro convivono perfettamente, così accanto a oggetti della civiltà contadina, come i primi pesi, come il mezzo ettolitro usato come unità di misura, le carrucole, le capase (contenitori in terracotta per la conservazione del vino, dell’olio, del grano) ci sono mirabilia di famiglia, come il primo telegrafo che ha utilizzato il nonno Saverio Sergi, ammiraglio della Marina divenuto poi Cavaliere, il pianoforte del ‘600, i dipinti della prozia Maria Protopapa, che ha vissuto a Roma negli anni ‘50 e ‘60.

Al Coclee Suite Palace la collezione permanente di Comics

Poi c’è la collezione permanente di Comics, frutto di un’enorme passione e tanto lavoro, che vanta pezzi incredibili: dalla scopa Nimbus 2000 di Harry Potter al primo costume di Batman indossato da Christian Bale nel film Il Cavaliere Oscuro battuto a un’asta in California; dai personaggi di JoJo creati dalla matita di Toyotaro, mangaka giapponese che ha lavorato anche con Gucci al maestro Yoda della saga di Star Wars, in scala 1:1 come nella rappresentazione cinematografica degli anni ’80, fino allo Squalo, il bozzetto originale in resina apparso nella scena finale dell’omonimo film del 1975 diretto da Steven Spielberg e da lui autografato durante un evento a Los Angeles, che celebrava i venti anni dall’uscita del capolavoro cinematografico. Ma non basta, c’è tanto altro: il mezzobusto di Deadpool il personaggio più folle e irriverente della Marvel Comics, il Doctor Doom, il Dottor Destino dei Fantastici Quattro; Wolverine il più rappresentativo degli X-Men, un mutante con gli artigli, i vari personaggi di Star Wars, a partire dal super cattivo Darth Vader; la statua di Batman con il volto dell’attore Tim Burton; quella di Joker con le sembianze di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e il Superman di Christopher Reeve. E poi i personaggi della Trilogia il Signori degli Anelli, le Tartarughe Ninja, le statuette di Dragon Ball, Harry Potter.

Ci si ritrova immersi in un’atmosfera anni ’90, tra statue e personaggi della Marvel e DC, pile di fumetti e cartoni animati, che sarà Pierluigi stesso a raccontare con aneddoti divertenti e dopo il tour offrirà agli ospiti un calice di Negroamaro per degustare insieme un ottimo vino del Salento. È bello concedersi un weekend nel Salento anche d’inverno e dormire in una camera a tema, come la Suite Saracina con un’area che trasporta nella dimensione dei Lego o la suite Montani con un’area living omaggio al fumetto. Il pacchetto “Comics” (valido fino al 31/3/24) include il soggiorno di due notti in camera doppia, con prima colazione, comics tour guidato e un calice di Negroamaro al costo di 258 € a coppia (tariffa non valida durante le festività).

Come è il Coclee Suite Palace

Coclee Suite Palace: poche e raffinate camere tutte diverse che prendono il nome dai terreni di famiglia per decenni coltivati a ulivi secolari. Sembra di tornare indietro nel tempo tra affreschi originali, mobili d’epoca, pezzi di design. Terrazze solarium, dove si serve l’aperitivo e grande piscina nel patio.

Coclee Suite Palace

Via Armando Diaz 19 - Salve (Le)

Tel 353 3233484 - 0833 741015