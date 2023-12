Ecco cosa si mangia in aereo su un volo per il Sudamerica di Tap Air Portugal

Nei cieli solcati dalla Tap Air Portugal il piatto sovrano della cucina portoghese, il baccalà, lascia spazio alle proposte di altre gastronomie. Così, anche se Tap Air è un'icona del Portogallo, lo è diventata anche del Brasile perché è la linea aerea che con maggior frequenza unisce i due Paesi legati dalla lingua comune e affratellati dalla storia.

Cosa si mangia in aereo?

Ed ecco che nei voli fra le due sponde dell'Atlantico si fanno sempre più largo le fantasiose sperimentazioni degli chef brasiliani, il tutto nel quadro più generale dell'innovazione e del confort in cui è possibile lavorare in tempo reale durante il volo, rimanendo connessi a Internet con gli stessi standard di servizio delle più prestigiose aviolinee del mondo. Quando si parla di cibo il discorso cade sempre sui ristoranti e su chi sono gli chef. Raramente si parla o si ricorda l'importantissima ristorazione che si serve h24 sugli aerei in volo in giro per il mondo. E allora parliamone approfittando di un volo transoceanico della compagnia aerea Tap, membro di Star Alliance, fondata nel 1945.

Tap Air Portugal, il vettore che dall'Europa porta in Sud America

Quando si parla di cibo il discorso cade sempre sui ristoranti e su chi sono gli chef. Prima qualche notizia. La Tap Air Portugal è la compagnia aerea leader per i viaggi verso l'America Latina e l'Africa, porta d'ingresso per due mercati in cui si è affermata come il vettore di riferimento, nonché verso gli Usa. La Tap - riconosciuta come la compagnia aerea più sicura in Europa e la sesta nel mondo per il 2023 da AirlineRatings.com - offre 93 voli settimanali dall'Italia con partenze dirette per Lisbona da sei aeroporti italiani. Le città che da Lisbona si possono raggiungere direttamente sono San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. Tap serve inoltre Cancun, Caracas, altre 14 destinazioni tra Medio Oriente e Africa, e nove in Nord America. Il vettore serve un totale di 85 destinazioni in 32 Paesi del mondo.

Tap, la compagnia leader del Portogallo

È con questo vettore che raggiungiamo il Brasile per partecipare all'evento mondiale che si svolge nella mitica cornice dell'hotel Copacabana Palace Belmond, di Rio de Janeiro, dove si sono radunati i migliori 50 chef dell'area sud americana, non tutti stellati, ma scelti da un sondaggio su base continentale che ha radiografato una gastronomia di qualità in forte crescita. Sulla scia dell'egemonia peruviana che si è già imposta in tutto il pianeta, a trionfare è stato il ristorante Maido di Lima, sesto in classifica nella graduatoria 50 Best mondiale.

La business class di Tap

Ma soprattutto si sta imponendo il contributo femminile in un settore dove nelle cucine di grande tradizione le chef fanno fatica ad affermarsi. Durante questo volo ne abbiamo approfittato per scoprire e testare cosa propone la compagnia aerea a bordo e abbiamo iniziato con la Tap.

Cosa si mangia con Tap Air Portugal, la compagnia leader portoghese

Durante la tratta Roma Lisbona, fatta in classe economica in orario pomeridiano, ci sono stati offerti succulenti snack a base di salmone e di pollo con riso e cappellacci con asparagi, accompagnati da una selezione di ottimi vini bianchi e rossi delle cantine del Douro, come il bianco Paulo Laureano “Nosso Terroir” Alentejo e il rosso di Dona Ermelinda reserva 2017, peninsula de Setubal: colore rosso granato opaco, con gli aromi per un finale persistente per la grande struttura di un rosso di lunga intensità in bocca. Non male per iniziare un lungo viaggio che durerà 11 ore. Subito dopo il decollo per Rio de Janeiro in busines class, il personale di bordo ci apparecchia il piccolo tavolino con una tovaglia bianca, offre un flute di champagne come benvenuto a bordo e consegna il menù per la scelta dei pasti che sono tre diversi per ogni scelta, dallo starter al dessert. Gentilezza e servizio è quello di un ristorante di alto livello o stellato. Tutto viene servito su una bandeja, ovvero un grande piatto rettangolare.

Gli snack in Economy Class 1/3 Il piatto principale servito durante il volo 2/3 Le confezioni di frutta 3/3 Previous Next

Salto lo starter, per attaccare il piatto principale a base di pesce: propone dei gamberi freddi con punte di asparagi e julienne di carota e zucchine. Perfetto e consistente per il gusto creato con il gioco freddo - caldo con il piatto a seguire, il filetto di Pirarucù, un grande pesce d'acqua dolce che vive nel grande fiume del Rio delle Amazzoni, grigliato con il contorno di un risotto di quinoa con fagioli verdi, anacardi tritati con salsa di limone bianco. Un tentativo di cucina alternativa e creativa che non convince per il pesce senza gusto, mentre il risotto di quinoa è molto saporito e gradevole per gli ingredienti usati. Al dessert chiudo con la Bavaroise con salsa di lamponi e cioccolata calda. I vini sono tutti selezionati dalle migliori cantine del Douro. E poi distillati e grandi Porto off course… Tirando le somme per dare un voto da critico esigente sommando tutto il percorso non banale e il servizio perfetto, per una guida che assegna punti gli do un 8 su un massimo di 10. Ci può stare.

Come vengono preparati i pasti per i voli?

Il passo successivo al viaggio è stato quello di andare a Lisbona nel KateringPort, per vedere come vengono preparati questi pasti. Mi guida Joel Fragata un colto e esperto del food responsabile del KateringPort.

La preparazione dei pasti presso il KateringPort di Lisbona

Qui si entra nel più grande ristorante del mondo, la fantascienza del food dove tecnologia e artigianato si fondono: immaginate, in questa immensa cucina vi lavorano senza sosta 1424 persone multiculturali che preparano 10,5 milioni di piatti l'anno che vengono serviti a bordo dei 65000 voli per la Tap e per altre 14 compagnie. Joel Fragata ci tiene a dirmi che è stato possibile realizzare tutto questo con l'assunzione di un team multiculturale, che permette di offrire ai passeggeri un'esperienza gastronomica con sapori provenienti da tutto il mondo e di alta qualità. Purtroppo non tutte le compagnie aeree offrono pasti all'altezza delle aspettative visto il costo stellare del volo in classe superiore. Invece, volare con la Tap dà la certezza di fare un ottimo e sicuro pasto.