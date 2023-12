Barceló Playa Blanca a Lanzarote, un nuovo resort di design nelle Canarie

Il nuovo Barceló Playa Blanca rappresenta un'aggiunta straordinaria all'offerta di alloggio a Lanzarote, offrendo una combinazione di design all'avanguardia, comfort esclusivo e un'ambientazione unica. La posizione privilegiata sul lungomare, a pochi passi dalla spettacolare spiaggia di Playa Dorada, rende l'hotel un luogo ideale per godersi le bellezze naturali dell'isola. Il Barceló Playa Blanca Royal Level, riservato agli adulti, aggiunge un tocco di lusso e privacy all'esperienza di soggiorno. Con camere Deluxe, strutture private e servizi esclusivi, gli ospiti possono immergersi in un'atmosfera raffinata e godere di un ambiente pensato appositamente per il relax e il benessere.

L'ingresso della nuova struttura a Lanzarote

Questo nuovo resort comprende anche Barceló Playa Blanca Royal Level, un hotel con 132 camere Deluxe, strutture private e servizi esclusivi, per soli adulti dove comfort e paesaggio si fondono in un'esperienza che si integra perfettamente con il progetto paesaggistico del resort, contribuendo a valorizzare il territorio circostante.

L'interno del Barcelò Playa Blanca

A Lanzarote un hotel che si integra con la natura dell'isola

Le camere Swim-up, con accesso diretto a una piscina semi-privata, offrono un modo unico di vivere l'esperienza di una vacanza balneare, consentendo agli ospiti di tuffarsi direttamente dalla propria sistemazione. Il progetto architettonico di Cmv Architects, ispirato alle caratteristiche naturali di Lanzarote, riflette l'impegno nell'integrare l'hotel con l'ambiente circostante. I giardini concepiti come piccole oasi favoriscono il relax e la connessione con la natura, contribuendo a creare un'atmosfera armoniosa.

La piscina a sfioro del Playa Resort 1/3 La piscina è lunga 180 metri 2/3 Presente anche una piscina interna 3/3 Previous Next

La presenza di una piscina a sfioro di 180 metri e di una piscina riscaldata esclusiva per gli ospiti del Royal Level aggiunge un elemento di lusso e comfort, consentendo di godere appieno della splendida vista sul mare e sull'isola di Fuerteventura.

Barceló Hotel Group sempre più forte nelle Canarie

Con l'apertura di questo nuovo hotel, Barceló Hotel Group consolida il proprio impegno nello sviluppo turistico delle Isole Canarie, dove ha aperto il suo primo hotel nel 1974. Attualmente la catena alberghiera gestisce 16 hotel con più di 6.600 camere a Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote, generando un impatto positivo sull'economia dell'arcipelago, impiegando più di 3.000 persone e collaborando con più di 1.300 fornitori locali.

Barcelò Playa Blanca

Avenida de Papagayo, 35580 - Playa Blanca, Las Palmas (Spagna)

Tel +34 828 78 98 20