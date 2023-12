Cinque ristoranti da scoprire nel nord Italia a Natale e Capodanno

Les Enderlin Bureau, agenzia di stampa e di consulenza, ha condiviso suggerimenti interessanti per i pranzi di Natale e le cene di Capodanno. Tra le proposte menzionate, si evidenziano i menu dei rinomati ristoranti come il San Domenico a Imola, il Caffè Nazionale di Paolo Griffa ad Aosta e L'Alchimia a Milano. Inoltre, menzione anche per il ristorante Etra a Genova, che offre un'esperienza gastronomica di alto livello in una galleria d'arte, e Carmelina a Milano e Brescia, noti per offrire i sapori autentici della Costiera Amalfitana.

Capodanno al San Domenico di Imola, il bistellato più longevo d'Italia

Il ristorante San Domenico di Imola

Un menu sontuoso quello del San Domenico che parla dell'Emilia Romagna di ieri e di oggi, portando in tavola il meglio del mare d'inverno e dell'Orto - per chiudere con cotechino e lenticchie e il meglio dell'immensa cantina del bistellato più longevo d'Italia.

San Domenico

Via Sacchi 1 - 40026 Imola (Bo)

Tel 0542 29000

Prezzo a persona: 300€ (bevande escluse), abbinamento vini del Sommelier Francesco Cioria 150€

Da “Paolo Griffa al Caffè Nazionale” di Aosta cena di Capodanno con un menu inedito

La spettacolare location di Paolo Griffa al Caffè Nazionale

Paolo Griffa al Caffè Nazionale di Aosta è un vero e proprio tempio dell'alta cucina, un inno alle materie prime del territorio, declinate in chiave creativa. Per festeggiare con gusto ed eleganza la fine e l'inizio dell'anno propone un menu per il cenone di Capodanno con raffinate portate che profumano di festa.

Paolo Griffa al Caffè Nazionale

Piazza Emile Chanoux 9 - 11100 Aosta

Tel 0165 525356

Prezzo a persona: 250 euro più 150 euro di abbinamento vino

All'Alchimia di Milano i menu di Natale e Capodanno sono un'unione tra innovazione e tradizione

L'Alchimia di Milano tra innovazione e tradizione

L'Alchimia ristorante e lounge bar milanese con una stella Michelin, propone due speciali menu per il pranzo di Natale e la cena di Capodanno che potranno essere arricchiti con interessanti percorsi di abbinamento vino. Per la sera di fine anno ci sarà l'accompagnamento musicale dal vivo durante la cena e nel dopo cena.

Alchimia

Viale Premuda 34 - 20129 Milano

Tel 02 82870704

Prezzi a persona: pranzo di Natale 180 euro più 90 euro di abbinamento vino; cena di Capodanno 280 euro più 130 euro di abbinamento vino

La Vigilia di Natale e Capodanno all'Etra di Genova un'esperienza innovativa

L'Etra di Genova

Il nuovo ristorante Etra di Genova propone per la vigilia di Natale e Capodanno esperienze fine dining in un contesto inedito, quello di una galleria d'arte esclusiva creando una sinestesia sensoriale in cui l'arte culinaria si unisce alla contemplazione delle opere esposte.

Etra

Piazza Raffaele de Ferrari 4 - 16123 Genova

Tel 010 7316733

Prezzi a persona: cena della Vigilia di Natale 100 euro a persona (bevande escluse); cena di Capodanno 120 euro a persona (bevande escluse); pranzo di Capodanno 120 euro a persona (bevande escluse)

Da Carmelina, un angolo di costiera a Milano e Brescia

Da Carmelina i sapori della Costiera Amalfitana

Per gli amanti della cucina autentica della Costiera Amalfitana, Carmelina propone per Natale e Santo Stefano un menu evocativo e sensoriale tra profumi e sapori di terra e di mare in grado di emozionare e far sentire in famiglia nei locali di Milano e Brescia.

Carmelina

Per prenotazioni: clicca qui

Prezzo a persona: 70 euro