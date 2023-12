Natale e Capodanno in montagna: dieci offerte da non perdere

Tante offerte per sciare

La neve è arrivata, le feste stanno per arrivare. Sotto l'albero quest'anno tante occasioni e promozioni per poter trascorrere le vacanze di Natale sulla neve risparmiando. E anche due eventi da non perdere subito dop l'Epifania. Ecco le 10 migliori offerte selezionate da Scigratis.it.

1. Pacchetto Natale a Cogne nel Parco del Gran Paradiso

Il Gran Paradiso

Per le vacanze di Natale, in Valle d'Aosta c'è un pacchetto da 2 a 3 notti a Cogne, con escursione in slitta trainata dai cavalli e la possibilità di avvistare gli animali del Parco. Da 209€!

2. Capodanno in offerta al Carosello 3000 di Livigno

Livigno

A Livigno si può trascorrere il Capodanno al Carosello 3000 scegliendo tra due differenti soluzioni con pacchetto per il Cenone più spettacolo e musica. Da 240€.

3. Campiglio: una carta, tante opportunità!

Madonna di Campiglio

A Natale regala la StarGift: la carta della SkiArea Campiglio per una vacanza sugli sci da 2 a 6 giorni a prezzi vantaggiosissimi!

4. Skipass 6 giorni low-cost in Valle d'Aosta

Sciare in Valle d'Aosta

Una grande occasione per scoprire le piccole skiaree valdostane anche durante le Vacanze di Natale, ma non solo! Magic Skipass è valido 6 giorni per tutta la stagione senza limitazioni. A soli 100€!

5. Settimana bianca in famiglia a San Martino di Castrozza

Sciare a San Martino di Castrozza. Foto: Enrica Pallaver

A partire dal 26 dicembre a San Martino di Castrozza c'è una bella occasione per la settimana bianca in famiglia, con tante agevolazioni, come lo sconto del 20% sul corso sci!

6. Lezioni di sci scontate in Valtellina

Sci a Bormio

Nei weekend e durante le vacanze di Natale il team di maestri Melascio offre lezioni sci scontate a Bormio (2 ore a 69€ anziché 80). Stampa il coupon di Scigratis!

7. Vacanze di Natale con tanti vantaggi a Livigno

Montivas Lodge a Livigno

Prenota subito per le vacanze di Natale all'hotel Montivas Lodge di Livigno: con la tessera Lungolivigno hai tante agevolazioni. Pacchetto da 4 notti da 253€!

8. Skipass scontato per gruppi in Engadina!

Le pista da sci di Diavolezza

Se siete un gruppo di italiani da 5 persone in su potete avere il giornaliero scontato per sciare sulle piste del Corvatsch, Diavolezza, Lagalb e Furtschellas! Scoprite come fare..

9. Alla Paganella un festival per le famiglie!

Sciare alla Paganella

Dal 14 al 21 gennaio sull'Altopiano della Paganella va in scena il “Dolomiti Family Festival”: una settimana speciale per le famiglie con tante attività e offerte!

10. A gennaio torna la fiera Prowinter a Bolzano

A Bolzano torna Prowinter

Dal 10 al 12 gennaio a Bolzano appuntamento con Prowinter, la fiera b2b dedicata al mondo della montagna. Tanti incontri, novità e anche test prodotti!