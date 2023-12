Mille e una idee per chi ama il Natale. E anche per chi non lo sopporta

Il Natale è meraviglioso, magico, sacro. Eppure, non a tutti piace. Veri e propri Grinch, senza la pelliccia verde, schierati contro i “Christmas Enthusiast” in una lotta che sembra non avere risoluzione, ma che su un aspetto mette tutti d’accordo: le vacanze di fine anno sono il momento perfetto per rilassarsi un po’.

Dove passare le feste del Natale? Le idee per tutti i gusti

È con questa premessa che Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei, esperienze e attrazioni, chiude l’anno condividendo i dati relativi ai suoi utenti per questo 2023 e qualche suggerimento di experience “must try”, tra le preferite degli utenti Tiqets degli ultimi mesi, sia per gli amanti dell’atmosfera natalizia che per chi invece vorrebbe starci più lontano possibile.

Trame di luce a Roma e a Monza

Un viaggio magico, in cui natura, luce e musica si fondono armoniosamente, dando vita a foreste mistiche e creature magiche. A Roma, nell’Orto Botanico, e a Monza, nel giardino della Villa Reale.

Amsterdam Winter Paradise - l'esperienza invernale per eccellenza

Pattinaggio sul ghiaccio all’aperto e vista su Amsterdam da una ruota panoramica gigante. Ma anche un bicchiere di vin brulé nell’après-ski e tanti ristoranti tradizionali, per trascorrere una giornata godendo appieno dello spirito del Natale con la famiglia e con gli amici. Accompagnati dalla voce di Mariah Carey dagli altoparlanti, ovviamente!

Tour dei Mercatini di Natale A Monaco

Tour guidato alla scoperta della storia di uno dei mercati di Natale più autentici, facendosi avvolgere dall'atmosfera natalizia sorseggiando vino speziato e godendosi il profumo delle castagne arrostite. E poi pit stop obbligatorio per assaggiare una fetta di “Lebkuchen”, il tradizionale dolce di pan di zenzero.

Gita al Villaggio di Babbo Natale A Rovaniemi

L’esplorazione del Villaggio di Babbo Natale, compresa di un saluto a Babbo Natale nel suo ufficio e la possibilità di unirsi agli elfi che lavorano nell'ufficio postale di Rovaniemi. Ma anche vedere le renne, visitare il Circolo Polare Artico e la possibilità di gustare un tradizionale buffet finlandese. Dedicato ai bambini di tutte le età.

Tour dei mercatini e concerto di Natale con musiche di Strauss e Mozart a Vienna

Un'atmosfera unica nella splendida corte illuminata del Castello di Schönbrunn, circondati da espositori austriaci e non solo, tra dolcetti, artigianato e moltissimo altro. E poi un’elegantissima sala concerti nel cuore di Vienna, luogo dove Johann Strauss ha suonato per la prima volta e dove è diventato famoso, che, visto il periodo, potresti trovare a contemplare coperta di neve. Le immortali melodie di Mozart e di Johann Strauss…è come partecipare a un film d'epoca.

Tour delle luci di Natale da Manhattan a New York

Proprio come i film natalizi che, da anni, vediamo ogni anno in tv: un tour attraverso Bay Ridge e Dyker Heights, quartieri di Brooklyn rinomati per le loro spettacolari decorazioni natalizie, tradizione di lunga data che si è poi evoluta in una competizione amichevole tra i proprietari di casa, trasformando i quartieri in un paese delle meraviglie invernale. E mentre il tour torna a Manhattan, goditi la splendida vista del Ponte di Brooklyn e dello skyline di New York.

Esperienza delle luci di Natale di Londra su un autobus vintage a cielo aperto

75 minuti a bordo di un autobus scoperto degli anni '60, lungo Oxford Street e al cospetto delle vetrine di Harrods, alla scoperta delle più belle luci natalizie di Londra e delle sue storie più divertenti.

Paint and sip con vino e pizza italiani a Roma

In uno studio d'arte del XVII secolo, sorseggiando vini italiani, alla scoperta dei numerosi scandali, pettegolezzi e gloria che hanno caratterizzato il turbolento mondo dell'arte durante il Rinascimento italiano e oltre. E poi pronti al cavalletto, guidati da un esperto…e c’è anche la pizza in caso di fame improvvisa!

Workshop per gli amanti della pasta e del tiramisù a Roma

Uova, farina, acqua e olio di gomito. Ma anche mascarpone, caffè, ancora uova e biscotti. Al termine del corso di cucina, in cui, con un insegnante si impareranno a preparare da zero pasta fatta in casa e tiramisù, siediti con i tuoi compagni di corso e assapora le tue creazioni con un bicchiere di vino, parte essenziale della cucina italiana.

Corso privato di soffiatura del vetro a Venezia

Insieme a Massimiliano, uno dei più famosi maestri vetrai della città, un corso per creare il proprio pezzo d'arte in vetro. Senti il calore del vetro e lasciati ipnotizzare dai suoi colori vividi e vibranti, mentre guardi la tua creazione prendere vita. E poi via per un’esplorazione del quartiere artistico di Cannaregio, tra botteghe d'arte locali e gemme nascoste lontano dalle tipiche trappole per turisti.

Creazione di maschere di carnevale a Venezia

A pochi passi da Piazza San Marco, un interessante laboratorio con un esperto nella creazione di maschere veneziane, maestro artigiano pronto a svelare tutto sulla tradizionale arte di creazione delle maschere e sulla loro antica storia legata al carnevale.

Tour di Sighisoara, della cittadella e del museo della torre dell'orologio…nella città natale del conte Dracula

Dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è una città medievale stranamente intatta: strade strette e acciottolate, torri romane, case dipinte e dettagli medievali, come quelli della Scala Coperta che collega la Piazza della Cittadella alla Chiesa sulla Collina. E poi i racconti di Vlad III di Valacchia, che ispirarono il Conte Dracula di Bram Stoker.

Il cuore oscuro di Parigi: tour notturno di fantasmi e misteri

Tour, con la guida di un esperto, in visita a siti inquietanti come Place de la Vert Gallant, la Chiesa di Saint Germain L'Auxerrois e il Palazzo di Giustizia, tra tragiche storie di malizia, omicidi e sangue, dalla peste alla Rivoluzione Francese.

Tour guidato delle catacombe di San Gennaro a Napoli

La società italiana ha sempre portato grande rispetto ai suoi defunti, cosa chiaramente percepibile scendendo sotto la superficie stradale per raggiungere le catacombe. Un tour tra le tombe dei santi e dei nobili più venerati, con accesso alle spoglie del santo patrono locale. Qui sono sepolte molte personalità importanti della cristianità incluso, oltre a San Gennaro, anche Sant'Agrippino.

Berlino da brivido - tour a piedi della città

Insieme alla guida, ci si insinua tra le strade acciottolate di Berlino ascoltando storie e leggende su fantasmi, cacce alle streghe e camere di tortura, esplorando ciò che si cela dietro Alexanderplatz - nota anche come "Il giardino dei piaceri del diavolo" - e le spaventose caratteristiche del Palazzo di Città di Berlino.

Tour dei fantasmi nascosti e infestati a Edimburgo

Tour notturno riservato agli adulti alla scoperta di fantasmi e demoni dell'avvincente passato di Edimburgo; torture, omicidi, tradimenti, infestazioni e molto altro ancora durante il tour sotterraneo a piedi in compagnia di una guida scozzese con una vasta conoscenza su curiosità e leggende e scopri la storia della città, da noti eventi terribili fino a quelli più oscuri e loschi.

Esplorazione della città infestata di Colonia

Innovativo tour a piedi di Colonia, Partendo da Aachener Strasse e finendo alla Domplatte, in cui sarà necessario aiutare una presunta strega dei tempi passati, la cui anima è intrappolata nella città, in bilico tra una caccia al tesoro, un giro turistico e un gioco di fuga.