Feste sul lago di Como con il menu d’inverno del ristorante Lisander

Sei alla ricerca di un posto romantico in cui passare le feste? Il Lisander Fine Dining restaurant, il ristorante dell’Hotel Promessi Sposi di Malgrate (Lc), svela il nuovo menu e quello delle feste natalizie firmato dall’executive chef Angelo Biscotti, con al suo fianco i giovani sous chef Alessio Limonta e pastry chef Dejana Scisciani. Un menu alla carta che unisce la tradizione con la creatività, studiato per celebrare le eccellenze del territorio lombardo attraverso la fusione di ricette popolari con le nuove interpretazioni che esaltano i sapori autentici e la ricchezza dei prodotti locali.

Mise en place del Lisander Fine Dining restaurant

Il menu delle feste del Lisander Fine Dining restaurant

La filosofia nella cucina dell’executive chef Angelo Biscotti si esprime attraverso l’arte dell’interpretazione degli ingredienti di ottima qualità che valorizzano i piatti del territorio. Oli pregiati, sali integrali, alghe e salse fermentate vengono utilizzate per ridurre l’utilizzo del sale, per preservare ed esaltare i sapori autentici. Inoltre, nelle sue proposte, chef Biscotti integra le sue radici campane per creare una combinazione unica con la cucina lombarda, in un’esplosione di colori e sapori unici.

Plin con topinambur, guancialino e tartufo 1/3 Rombo chiodato, topinambur, aceto tradizionale di Modena 2/3 Cioccolato e Cardamomo 3/3 Previous Next

In occasione delle festività natalizie, l’executive chef ha voluto studiare e realizzare due menu composti da creazioni che richiamano la tradizione in chiave moderna come lo Scampo con cetriolo, finocchio e mela verde, la Milanese di ossobuo, sedano rapa e riso soffiato. Gran finale con il Panettone artigianale realizzato nella pasticceria del Lisander Fine Dining Restaurant in ben due versioni: con profumata crema di agrumi o con crema al mascarpone e zabaione salato, il tutto annaffiato da prestigiosi vini per brindare al Natale e all’anno nuovo.

Il nuovo menu del Lisander Fine Dining restaurant

Il nuovo menu propone, inoltre, piatti magistralmente ideati dalla lunga esperienza dello chef Biscotti come il Risotto con burrata, limone fermentato e crusco di Senise, una combinazione di sapori che sorprende il palato tra cremosità, acidità e croccantezza.

Interessanti sono i Plin con topinambur e tartufo, piatto che unisce la delicatezza della pasta, il ripieno di topinambur e il caratteristico gusto deciso del tartufo. Il Piccione con carote agli agrumi e caffè è un piatto in cui tutti gli elementi che lo compongono si fondono armoniosamente, poiché la carne di piccione si sposa con la dolcezza delle carote agli agrumi e il caffè aggiunge quel contrasto necessario per creare un piatto unico. Infine, ci sono i dolci realizzati dalla pastry chef Dejana Scisciani, come Cioccolato e Cardamomo, che unisce la cremosità del cioccolato al profumo intenso e balsamico del cardamomo.

La nascita del Lisander Fine Dining Restaurant

Di recete apertura, il Lisander Fine Dining Restaurant dell’hotel Promessi Sposi ha saputo conquistare il palato dei suoi ospiti fin dal suo debutto nell’aprile 2023, grazie alla qualità dei piatti proposti dall’executive chef Angelo Biscotti.

La sala del Lisander Fine Dining restaurant

La sala, composta da 20 coperti, è un luogo raffinato e intimo, caratterizzato da un’atmosfera discreta e accogliente. Qui i colori naturali del suggestivo paesaggio circostante del lago di Como si fondono armoniosamente con l’arredamento.

La vista dell‘Hotel Promessi sposi. Foto: Mattia Aquila

Il ristorante dell’hotel Promessi Sposi rappresenta dunque il fulcro del progetto imprenditoriale di Fabio Dadati, concepito per essere un elemento importante di un’esperienza di hotellerie completa e di alto livello, potendo contare sulla competenza di chef Biscotti e sulla sua pluriennale esperienza nell’alta cucina italiana.

Hotel Promessi Sposi - Lisander Fine Dining restaurant

Viale Italia 4 - 23864 Malgrate (Lc)

Tel 0341 202096