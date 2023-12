L'Après-ski di Courmayeur è… meraviglioso grazie alla cucina di Andrea Berton

Sapete dove è nata l'Après-ski Generation? Al Super G - Italian Mountain Club di Courmayeur (Ao). Luogo culto per chi pensa che la montagna non sia solo sport, e che quest'anno festeggia i 10 anni. Per l'occasione Super G si è regalato una golosa novità abbracciando l'intrattenimento legato al cibo ad alta quota, eat-ertainment, live music e luxury food a cura dallo chef Andrea Berton, una stella Michelin al suo ristorante Berton di Milano, già resident chef al Super G, porta a 1800 metri una cucina espressiva, di pregio e altissima gamma.

Il Super G - Italian Mountain Club

Al Super G di Courmayeur, musica dal vivo e cucina raffinata

Il club ha, infatti, aperto alla collaborazione con il secondo brand di 5 Club, Meraviglioso - Italian Singing Restaurant, che da Porto Cervo arriva in montagna con il ristorante affacciato sulle piste da sci dove la classe della cucina del pluripremiato Andrea Berton e l'eleganza del contesto di Courmayeur si uniscono per un'esperienza tutta italiana di qualità e benessere.

La vista dal Super G - Italian Mountain Club di Courmayeur

Questo è, appunto, l'eat-ertainment, che coniugato alla comodità tailor made è all'origine di un'experience davvero unica nello scenario dell'accoglienza di montagna. Tradotto: musica dal vivo e cucina raffinata, comfort e divertimento.

Cosa si mangia al Super G - Italian Mountain Club

Il menu - che prende vita nella Terrazza Priceless powered by Mastercard, rivolta alle Alpi - vede protagonisti gli ingredienti di stagione e si articola in sfiziosi antipasti, primi e secondi piatti, insalate chic e diverse proposte da condividere come le chips di patate calde con Grana Padano Riserva e tartufo, o il Mont d'Or (formaggio fuso servito con miele locale e crostini della casa).

Lo chef stellato Andrea Berton

Non solo: una selezione di pizze gourmet vede protagoniste materie prime pregiate come il Pata Negra 5J, il gambero rosso e il tartufo nero. Tra i primi, è iconico il risotto al brasato con timballo di ossobuco e salsa al vino rosso, o, per chi preferisce il pesce, lo spaghetto alla chitarra con emulsione di ricci di mare e pompelmo. Non mancano proposte strettamente legate alla montagna come il controfiletto di cervo, la guancia di manzo brasata, o (vegetariano) l'uovo morbido pochè con spuma di funghi porcini e pioppini.

l Polpo firmato Andrea Berton è un polpo con purea di patate affumicate, salsa alla Luciana, polvere di olive e foglie di capperi 1/5 Pappardella al sugo d'anatra e salvia con pelle croccante d'anatra 2/5 Pizza al tartufo 3/5 Uovo Berton a base di yogurt e mango 4/5 Mont Blanc to share 5/5 Previous Next

Tra i deliziosi dessert il Mont Blanc to share e, più leggero, l'Uovo Berton a base di yogurt e mango.

Come si svolge il singing lunch di Super G

L'obiettivo di Super G è di puntare tutto sul daylight, grazie all'offerta differenziata: da un lato la “casa” della Generazione Z, che si potrebbe ribattezzare “Après-ski Generation”, e che viene qui per vivere esperienze introvabili altrove. Dall'altro, si apre la porta al pubblico che cerca il fine dining dopo una giornata sulle piste, con un ristorante che unisce l'identità culinaria dello chef stellato Andrea Berton e la musica dal vivo nello stile di Meraviglioso.

Musica dal vivo al Super G

La musica è 100% live, grazie agli artisti che si esibiscono sul palco con il supporto dei partner storici di Super G. Due i format musicali, per un totale di 38 live performance: The Cashless, powered by Mastercard, e Maximum Live Band, a cura di Ferrari Trento. Le live band e i performer che si avvicendano hanno la possibilità da quest'anno di esaudire i desideri degli ospiti. Approda, infatti, a Meraviglioso la “carta delle canzoni”, in aggiunta a quella del ristorante: tramite un'applicazione sviluppata in collaborazione con Mastercard, permetterà di scegliere il brano da dedicare alla persona del proprio cuore, che verrà interpretato dal live performer presente sul palco. L'intrattenimento musicale si fonde con le proposte food, e vivere diventa Meraviglioso.

Super G Italian Mountain Club

Plan Checrouit 9 - 11013 Courmayeur (Ao)

Tel 0165842660