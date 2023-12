Capodanno con vista al The Organics SkyGarden di Milano

Ha una vista da togliere il fiato sullo skyline di Milano e sul celebre Bosco Verticale e si appresta a festeggiare l'ultimo dell'anno in grande stile, brindando circondati da sci d'epoca, tappeti e caldi plaid di pelo e ballando sulle note dei dischi mixati dal vivo da un Dj. Questo e altro al The Organics SkyGarden di Milano il rooftop più amato dai milanesi. Sito al 13° piano dell'Hyatt Centric Milan Centrale, è pronto ad accogliere i suoi ospiti per festeggiare insieme il nuovo anno, in un'atmosfera invernale calda e avvolgente.

Organics SkyGarden @Cielo Milano - l‘allestimento per il Veglione (foto Alberto Orlandi)

Il veglione del The Organics SkyGarden

The Organics SkyGarden nella sua versione invernale farà vivere la notte più magica e divertente dell'anno con il mood caratteristico dell'Après-Ski, in città proprio come sulle piste da sci: grandi tronchi di legno come tavolini, sci vintage, un grande braciere e fusti di betulle alle pareti sono stati sapientemente integrati nel locale, mantenendone intatta l'identità.

L‘Organics SkyGarden si trova al tredicesimo piano dell‘dell’Hyatt Centric Milan Centrale (foto sito)

In questa perfetta atmosfera montana, straordinariamente inserita tra i grattacieli di Porta Nuova e il Bosco Verticale, Guglielmo Giudice, in cucina, e il suo staff sono pronti a deliziare il palato con uno speciale menu di Capodanno, che non manca di strizzare l'occhio alla tradizione alpina.

The Organics SkyGarden: il menu del Veglione

La serata inizia con un Welcome Flute Franciacorta Monte Rossa, accompagnato da una selezione di antipasti: Polenta grigliata, spuma di zola e pera caramellata, Polpo brasato al vino rosso con patate e funghi porcini, Pinsa, mortadella d'oca, caprino e pistacchi, Capasanta Gratinata alla Rockefeller, Bocconcini di cinghiale e polentina in fior, Pinsa, trota affumicata, cremoso vaccino e verza fritta, a un Crudo di Ostriche e Gambero blu. Come primo piatto, Guglielmo Giudice propone Risotto Carnaroli invecchiato, crema di asiago, porcini, nocciole e a seguire Filetto alla Rossini, foie gras, tartufo, riduzione di porto e tartufo. Per concludere, un pre Dessert con Pandoro caramellato, gelato al pandoro e crema all'arancia amara, seguito da un Soufflé di Panettone cioccolato bianco e lamponi e crema al mascarpone.

Organics SkyGarden @Cielo - stuzzichini (foto sito)

Il menu prevede una bottiglia a scelta tra Ribolla Gialla Marco Felluga, Barolo docg Arione 2019, Franciacorta docg Monte Rossa, ogni 2 commensali. Come sempre, in Terrazza ci sarà la possibilità di degustare gli esclusivi Signature Cocktails ORGANICS by Red Bull.

Organics SkyGarden @Cielo Milano - Vista panoramica (foto sito)

A partire dalle 21.30, musica! Il Dj della serata che si esibirà in una postazione davvero unica: la consolle è stata infatti inserita nel profilo di una cabinovia. Allo scoccare della mezzanotte, Cotechino e Lenticchie e un Flute di Laurent Perrier “La Cuvèe”, per iniziare il 2024 nel modo migliore.

The Organics SkyGarden - Winter garden (foto Alberto Orlandi)

Organics SkyGarden @Cielo

Via Giovanni Battista Pirelli 20 - 20124 Milano

Tel 3489687419