The Organics SkyGarden Courmayeur: musica e drink naturali ai piedi del Monte Bianco

Vuoi vivere un'esperienza unica? Che ne dici di buona musica e un drink nella terrazza panoramica più alta d’Italia? Stiamo parlando di The Organics SkyGarden, la stazione intermedia di Pavillon a 2.173 a Skyway Monte Bianco.

Aperitvo in Terrazza Red Bull SkyGarden, ai piedi del Monte Bianco

Drink naturali in alta quota al The Organics SkyGarden

Qui Per gli appassionati della montagna e non solo, è possibile vivere momenti di relax e svago sorseggiando freschi cocktail, a base di The Organics by Red Bull, le bevande bio con ingredienti di origine naturale al 100%. Con un’opportunità unica ovvero quella di provare l'ebbrezza che solo le cime più alte sanno regalare, di poter godere dell’ambiente alpino ad alta quota, in un’esperienza indimenticabile dove lo sguardo si perde e il respiro si fa breve, cullati dalle note di musica dal vivo.

The ORGANICS by Red Bull, le bevande biologiche, analcoliche, dal gusto deciso, ottime per creare cocktail irresistibili, ma perfette anche da degustare lisce

Il progetto The Organics SkyGarden nasce, infatti, con l’intenzione di combinare il saper vivere con arte, musica, gusto e design: da qui le futuristiche cabine sferiche di cristallo che, ruotando su stesse, regalano panorami mozzafiato e natura incontaminata, una vista a 360° sulla valle e sul monte preludio della magnificenza di quanto attende il visitatore una volta sceso.

Aperitivo alla stazione intermedia Skyway Monte Bianco

La rassegna musicale di questo Natale in quota