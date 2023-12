Vacanza a Zagabria. Dove? Nel nuovo art'otel Zagreb

Zagabria non è forse la capitale più ambita dai turisti d'Europa, ma è una città molto affascinante, accogliente e interessante, per storia e per proposta culturale. La capitale croata, poi, si illumina durante le festività natalizie, grazie al suo famoso mercatino di Natale. Anche per questo, Zagabria può essere una destinazione ideale per celebrare gli ultimi giorni del 2023. Da qualche tempo, inoltre, l'offerta d'accoglienza della capitale si è arricchita di una nuova proposta. È l'art'otel Zagreb, ultimo arrivato nella famiglia Arena Hospitality Group, principale realtà hotellerie nell’area dell’Europa centro orientale con un’offerta di oltre 10.000 accommodation fra Croazia, Germania, Austria e Ungheria e che nel 2024 arriverà anche a Roma e Londra, sempre con il format art'otel.

Si tratta del primo hotel a marchio art’otel che apre in Croazia e che porta nel paese il concept della gamma, legato e ispirato alla presenza del lavoro di un’artista. Nel caso del nuovo art’otel Zagreb l’artista scelto è Boris Bucan. La sua arte, sviluppata tra Zagabria e Lubiana negli anni ‘70, è un esempio importante di contaminazione fra pittura e tecnologie. L’hotel ha assorbito le ispirazioni del lavoro di Bucan e le ha trasferite nelle sue atmosfere estetiche, trasformando gli spazi dell’hotel in una galleria d’arte. Bucan appartiene alla generazione della New Art Practice, molto attiva tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’70, la corrente creativa che combinava le arti visuali con le tecnologie allora appena rese disponibili come la Polaroid, oppure la fotografia, la fotocopia, i film, i video e graphic design. L’arte di Boris Bucan è conosciuta in tutto il mondo, essendo apparsa al MoMA e alla Tate, e ora il suo inconfondibile stile colorato e audace trova espressione attraverso gli spazi del art’otel Zagreb.

Il nuovo hotel, situato nel cuore della capitale croata, si trova all’interno del palazzo dedicato alla liturgia ebraica, the Jewish Liturgical Municipality, costruito nel 1928 dallo studio di architettura Freudenreich & Deutsch, rappresenta una delle più belle testimonianze architettoniche Art Decò della città. L’hotel offre 110 stanze, un rooftop bar e il destination restaurant e bar YEZI, quattro sale meeting, una spa e una piscina indoor.

Anche dal punto di vista culinario, gli ospiti possono gustare l’arte grazie alla cucina Pan-asiatica d’eccellenza dello Yezi Restaurant & Teahouse, una social fine dining experience che richiama lo stile della tradizione delle tea house asiatiche con buon cibo, drink e socializzazione in maniera informale. In un ambiente vivace, gli ospiti celebrano i sapori e le storie della moderna cucina asiatica attraverso l'arte del dim sum, della mixology, del tè e della pasticceria europea. Sotto la supervisione di Werner Seebach, Group executive head chef, e dell'executive chef Dino Kenzevic e del rinomato chef Dim Sum Tom Tian Hau Low, gli ospiti potranno provare un menu ricco di dim sum, insalate di sashimi, yakitori oltre a proposte di menu degustazione pensate appositamente e proposte esclusive che vengono finite al tavolo.

La proposta dell'art'otel si arricchirà poi con l'arrivo del rooftop bar, la cui apertura è prevista per la primavera 2024. Da lì gli ospiti potranno godersi lo skyline della capitale croata e potranno sorseggiare e assaporare alcuni dei migliori cocktail e spuntini di Zagabria.

