 Merano, Vipiteno o Vienna: tu che Capodanno scegli?

Se è vero che molti scelgono di passare le feste a casa e in famiglia, altri invece adorano viverle in allegria lontano da casa, magari scegliendo una località speciale permeata dalla magia delle feste natalizie. Ecco che, per affrontare il 2024 con la marcia giusta, le località di Merano, Vipiteno e Vienna possono essere prese in considerazione per vivere un Capodanno con i fiocchi, dove sperimentare in prima persona l'atmosfera sfavillante dell'ultima notte del 2023 e iniziare l'anno nuovo in scenari da fiaba tra ottima musica, un giro di valzer e la compagnia delle persone care con cui brindare con un calice di bollicine.

Merano, Vipiteno o Vienna per Capodanno?

Merano tra mercatini di Natale e dj set

Il periodo delle feste a Merano sembra provenire direttamente dai libri di fiabe più romantici: atmosfera scintillante, suggestioni principesche la fanno da padrona, completate dalle innumerevoli esperienze gourmet e di benessere che rendono questa cittadina alpina dell'Alto Adige tra le più amate per trascorrere il Capodanno. Il filo conduttore del 31 dicembre a Merano è la musica fin dalla mattina: prima nella cornice dei famosi Mercatini di Natale, tra i più antichi d'Italia, i quali resteranno nella Passeggiata Lungo Passirio fino al 6 gennaio 2024, poi per tutta la cittadina con due party sotto le stelle tra dj set e musica live. Allo scoccare della mezzanotte ci sarà lo spettacolo piromusicale nel cielo sopra il Kurhaus, il simbolo della città.

Mercatino di Natale a Merano. Foto: Alex Filz 1/6 Hotel Europa Splendid Merano 2/6 Camera doppia superior hotel Europa Splendid Merano 3/6 Camera doppia standard hotel Europa Splendid Merano 4/6 Camera doppia comfort hotel Europa Splendid Merano 5/6 Terme di Merano 6/6 Previous Next

Se si vuole godere delle celebrazioni del Capodanno in prima fila, nel cuore del centro storico di Merano c'è l'Europa Splendid, icona dell'ospitalità cittadina che rappresenta la sinergia tra storia e modernità, tra interni ampi, ariosi e la struttura dall'atmosfera raffinata del primo Novecento e dell'Art Nouveau. I prezzi per il pernottamento in camera doppia partono da 220 euro a notte. Infine, per chi desidera una pausa benessere, in due minuti dall'Europa Splendid si arriva alle Terme di Merano: qui gli ospiti dell'hotel possono usufruire dell'ingresso Vip senza attese e di uno sconto del 10% sul biglietto di ingresso.

Europa Splendid Merano | Corso Libertà 178 - 39012 Merano (Bz) | Tel. 0473 232376

Capodanno nell'elegante Vipiteno

Vipiteno, da sempre melting pot tra la cultura altoatesina, tedesca e italiana, nel periodo delle feste ammalia i visitatori con le sue luci natalizie, i portici, le eleganti boutique, ristoranti di pregio e i caffè. Inoltre, fino al 6 gennaio 2024, la cittadina ospita innumerevoli eventi, tra cui il concerto di campane sulla Torre delle Dodici, dove è stato installato un carillon con 25 campane, ma il modo migliore per accogliere il 2024 a Vipiteno è lasciarsi contagiare dalla magica atmosfera delle vie della città, complice anche la presenza delle casette di legno del Mercatino di Natale in attesa della mezzanotte e della musica dal vivo.

Il centro storico di Vipiteno 1/5 Hotel Engels Park Vipiteno 2/5 Camera Engels Park Vipiteno 3/5 Area wellness Engels Park Vipiteno 4/5 Zona relax dell'Engels Park Vipiteno 5/5 Previous Next

Per immergersi a pieno nell'atmosfera, l'Engels Park è la base ideale: è un hotel raffinato che si trova a pochi passi dal centro storico, con 41 camere dotate di ogni comfort ed esclusivi trattamenti wellness a disposizione. Il prezzo a notte per una camera doppia parte da 96 euro. Inoltre, per gli appassionati di sci, l'Engels Park ha un ricco ventaglio di opportunità per vivere una giornata sulla neve nell'area sciistica Monte Cavallo, chiamata anche la terrazza soleggiata di Vipiteno, perfetta per le famiglie e situata a poca distanza dal centro storico.

Hotel Engels Park | Via della Commenda 20 - 39049 Vipiteno (Bz) | Tel 0472 765132

Vienna, l'icona del Capodanno

Quando si sceglie Vienna come meta per il proprio Capodanno si va sempre a colpo sicuro. La capitale dell'Austria è una vera e propria icona nel periodo delle feste (e non solo) e sa incantare chi la visita, a cominciare dalla festa in piazza, il Silvesterpfad, durante il quale si balla la musica che spazia dal rock al pop, fino al valzer di mezzanotte sulle note di Sul bel Danubio blu di Strauss, il tutto gustandosi un punch. Imperdibile la mattina del primo gennaio il celebre Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna, evento unico godibile anche nella piazza antistante l'Opera ballando all'aperto insieme ai viennesi oppure riscaldandosi sorseggiando una cioccolata calda.

Veduta di Papagenotor e della casa d‘angolo dall‘hotel Beethoven Vienna 1/6 Salotto dell'hotel Beethoven Vienna 2/6 Sala colazione all'hotel Beethoven Vienna 3/6 Una delle camere dell'hotel Beethoven - Vienna 4/6 Hotel Beethoven Vienna 5/6 Camera romantica hotel Beethoven Vienna 6/6 Previous Next

Per vivere quest'atmosfera, la location perfetta è l'Hotel Beethoven Wien, un boutique hotel situato nel cuore della città che dispone di 47 stanze tutte differenti l'una dall'altra e che raccontano la città attraverso oggetti, tessuti e colori - il prezzo per il solo pernottamento in camera doppia classic parte da 140 Euro. Infine, il boutique hotel ospita uno dei bar più in voga della città dove ci si può concedere un cocktail firmato Isabella Lombardo oppure una pausa gourmet.

Hotel Beethoven | Papagenogasse 6 - 1060 Vienna (Austria) | Tel +43 (1) 58744820