Imàgo rivoluziona il suo menu per continuare a sorprendere la Capitale

Nel cuore di Roma, a Piazza di Spagna e Trinità dei Monti, al sesto piano dell'Hotel Hassler, c'è un luogo di grande fascino ed eleganza, caratterizzato da una spettacolare vista sulla capitale. Si chiama Imàgo ed è il raffinato ristorante della struttura alberghiera guidato nelle sue cucine da Andrea Antonini e già pluripremiato con una stella Michelin per la sua proposta culinaria.

Il cuoco, da cinque anni alla guida della brigata del ristorante capitolino, presenta Imàgo X, il menu Autunno-Inverno 2023/24. Ovviamente il numero romano ha una valenza simbolica perché, come afferma lo stesso Antonini: «rappresenta il momento decisivo, il punto di non ritorno, il segno che sulle mappe indica dove scavare per trovare il tesoro. È, nell’immaginario collettivo, un segnale fortissimo. Questo menu mette in fila, ordinatamente, le suggestioni, le emozioni, gli insegnamenti e le riflessioni degli ultimi anni».

Andrea Antonini (foto Alberto Blasetti)

Il ristorante Imàgo presenta il nuovo menu Imàgo X

Una maturità che non ha più urgenza di dimostrare, ma ha la consapevolezza di stupire senza stancare. È questa l'essenza del menu Imàgo X. Imàgo X si affianca a The best of..., la seconda proposta presente in carta che ripercorre i piatti più amati delle stagioni precedenti e vede la scomparsa del menu à la carte.

Una scelta che non spaventa il cuoco romano perché le proposte per questo autunno-inverno mostrano una maturità sapiente di capacità, tecnica e sensibilità. Un percorso che, come i precedenti, ha una marcata nota tecnica che non è ridondante o manieristica, ma è un tratto preciso verso il gusto, sempre tagliente e cristallino, e l'appagamento dell'ospite, sempre in primo piano.

Imàgo - Agnello miele salsa bernese (foto Alberto Blasetti) Imàgo - Agrumi e zafferano (foto Alberto Blasetti) Imàgo - Panna acida e caviale (foto Alberto Blasetti) Imàgo - Boscaiola (foto Alberto Blasetti)

La nuova proposta culinaria di Imàgo

Roma si sposta nelle retrovie, è una musica di sottofondo che arriva da una radio accesa, e lascia spazio all'internazionalità che racconta una mente aperta e ricettiva. Imàgo X ha "tempi cinematografici" perfetti, in grado di mantenere attiva l'attenzione dell'ospite mentre il corpo piacevolmente si rilassa coccolato da un servizio attento e da un pairing vivace e cordiale, grazie alla talentuosa professionalità e grande empatia di Marco Amato e Alessio Bricoli, ormai colonne storiche e partner perfetti.

Il menu si apre con antipasti da assaporare in un sol boccone, con le mani, perché la convivialità richiede gesti spontanei. In ognuno degli amuse bouche si trova l'ingrediente principale affiancato a consistenze che giocano tra contrasti (vedi “Radicchio, blu di capra, noci e arancia” e “Zucca e Amaretto”) e similitudini (come “Barbabietola, panna acida e caviale” e “Scampo al pepe verde”).

Nota a parte merita il Pastrami di Tonno, tecnica millimetrica e gusto esplosivo, che crea un intervallo preciso tra il primo e il secondo tempo. Un attimo di relax nella Boscaiola, mai uguale a sé stessa in funzione dei funghi che fornisce il mercato, e sapiente prosieguo dell'estivo Calamaro alla Milanese. Maggiore complessità arriva con Broccoli, arzilla e vaniglia per giungere al colpo di scena che sono i secondi piatti: Pezzogna alla cacciatora e Agnello, miele, patate e salsa bernese al rosmarino sono maturi, profondi, confortanti ed inattesi al tempo stesso; un ventaglio di sapori che si affiancano capaci.

L'autunno di Imàgo lascia socchiuse le finestre per permettere di respirare ancora un po' i suoi profumi con Pineta: una passeggiata in una giornata di sole, il tepore delle caldarroste comperate per strada, un arrivederci al prossimo momento insieme.

Imàgo e la sua gloriosa storia nel segno del gusto

Imàgo, il ristorante di Roma, 1 stella Michelin, guidato da Andrea Antonini sito all’ultimo piano dello storico hotel Hassler della famiglia Wirth, è un luogo in cui la vista sulla città eterna e la cucina del ristorante regalano al cliente un’esperienza unica nel suo genere. Completamente ristrutturato alla fine del 2006, e insignito di 1 stella Michelin nel 2008, Imàgo offre ai suoi ospiti, dalle grandi finestre che lo circondano, un panorama mozzafiato.

Alla guida del ristorante, dal 2019, il giovane chef romano Andrea Antonini che ha messo al centro della sua filosofia enogastronomica le ricette della cucina italiana e laziale ricomposta con tecnica e creatività giocosa. Un’esperienza di ristorazione dinamica che si è sviluppata in otto menu e racchiude tutta la classicità della “Grande Bellezza” e la sua indole, oltre alla predisposizione per l’ospitalità della famiglia Wirth da anni alla guida dell’hotel Hassler.

Imàgo - interno con vista (foto Alberto Blasetti) Imàgo - interno (foto Alberto Blasetti) Imàgo - fase di allestimento dei tavoli (foto Alberto Blasetti) Imàgo - Da sinistra Andrea Antonini, chef, e Alessio Bricoli, sommelier (foto Alberto Blasetti) Imàgo - Lo staff (foto Alberto Blasetti)

Imàgo - Hotel Hassler

Piazza della Trinità dei Monti, 6, 00187 Roma RM

Tel. 0669934726