Pronti per lo Slow Winter? La vacanza lenta è nei masi Gallo Rosso

L’inverno è alle porte, così come le tanto sognate vacanze di Natale. Quest’anno sembra sia attesa anche tantissima neve, per la gioia di tutti perché, oltre ad essere un elemento importante in questo momento di crisi climatica, la neve rende ogni tipo di paesaggio magico e meraviglioso, soprattutto quello montano. Quando nevica, i masi Gallo Rosso in Alto Adige, immersi nella natura incontaminata, sembrano proprio le casette descritte nelle fiabe, con i tetti carichi di spesso strato bianco, da cui spuntano comignoli che emettono fumo e che indicano il calore che c’è all’interno della casa. Intorno ai masi, un candido manto immacolato che riflette la luce della luna e delle stelle di notte e del sole di giorno.

Gallo Rosso, tutta la pace di una struttura con tutti in confort, immersa in un paesaggio da fiaba

Le attività dello Slow winter di Gallo Rosso

Trascorrere una vacanza invernale in un maso Gallo Rosso in Alto Adige è come vivere in una favola, in un contesto silenzioso e rilassante, lontano da fonti di stress e a contatto con la natura, ideale per staccare la spina dalla frenesia quotidiana e per dedicarsi ad attività che portano benessere: vivere un inverno lento. Concretamente, il concetto di Slow Winter promosso da Gallo Rosso per una vacanza invernale al maso, si traduce in ciaspolate nel paesaggio incontaminato, in gite sulla slitta trainata dai cavalli, in discese in slittino subito fuori dalla porta di casa, o anche nella lettura di un libro al caldo dell’appartamento, mentre si sorseggia un buon infuso delle erbe del contadino. Anche l’ozio fa parte delle “attività” slow. D’altra parte, gli appartamenti dei masi Gallo Rosso sono così caldi e confortevoli che fanno concorrenza al paesaggio circostante.

Gallo Rosso, l‘ozio fa parte delle attività Slow

Tutto ciò, però, non ha nulla a che fare con la noia; fare grandi pupazzi di neve, andare alla scoperta delle tracce lasciate dagli animali selvatici, sono altre attività slow che riempiono il cuore di gioia e di senso di avventura. La sera, poi, ci si siede con la famiglia del maso nella Stube intorno al fuoco scoppiettante. Con una tazza di tisana calda in mano, nascono piacevoli e interessanti chiacchierate. Quando si fa tardi, ci si ritira nel confortevole appartamento o nell'accogliente camera a fare progetti per le prossime giornate invernali in agriturismo. Lo Slow Winter di Gallo Rosso, quindi, favorisce la riappropriazione del tempo per se stessi, ascoltando i propri bisogni e scoprendo il lato rilassato della stagione fredda, lontani dalla frenesia delle piste da sci.

Lo Slow Winter Gallo Rosso permette di godersi l'inverno in montagna lontani dallo stress della pista da sci

Slow Winter di Gallo Rosso, i masi

Huberhof a Rasun-Anterselva è un bellissimo maso a 4 fiori anche con servizio di mezza pensione, che si trova nelle immediate vicinanze della pista per lo sci di fondo e a poco più di 10 km dal piccolo comprensorio sciistico per famiglie Riepenlift. L’Örlerhof in Valle di Casies, invece, permette di aggiungere all’offerta slow il wellness con bagni di fieno, sauna, cabina a infrarossi, area benessere e bagno turco.

Slow Winter Gallo Rosso è un'esperienza adatta a tutte le età

Per i bambini, inoltre, organizza momenti di bricolage, realizzando, ad esempio, animali con il fieno. A questi si aggiunge Aussergrubhof in Val d’Ultimo, con una pista di slittino di proprietà e a pochi minuti di macchina dalla pista di fondo. Questo maso si trova in un’ottima posizione per passeggiate con le ciaspole.

Huberhof

Obertaler Str., 24, Rasen-Antholz (BZ)

Tel. 0474492188

Örlerhof

Karbach 1, 39030 San Martino (BZ)

Tel. 0474978437

Aussergrubhof

Aussergrub 279, Saint Nikolaus (BZ)

Tel. 0473790146