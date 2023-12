San Candido, la magia di un Natale alpino ai Post Dolomiti Resorts

L'arrivo dell'Avvento nelle Dolomiti invita a connettersi con i propri cari, lasciarsi avvolgere dall'atmosfera accogliente delle festività e scaldarsi il cuore con un calice di vin brulè, il tutto immersi nelle montagne innevate. In Val Pusteria, il rinomato Mercatino di Natale di San Candido fa il suo ritorno dal 24 novembre al 6 gennaio, animando le strade lastricate con alberi di Natale colorati, casette addobbate e sorrisi festosi, accompagnati dai profumi di legno, dolci e spezie. Con la loro tradizionale ospitalità sudtirolese, i Post Dolomiti Resorts rappresentano il lusso ideale in cui immergersi nello spirito festivo della pittoresca cittadina di montagna, tra coccole wellness e le prime sciate della stagione, per una vacanza indimenticabile che fa sognare adulti e bambini.

La struttura del Post Hotel

Post Hotel, vivi tutte le sfumature dell'inverno in Alto Adige

Coloro che cercano la serenità di un viaggio in coppia o tra amici troveranno rifugio nel glamour del Post Hotel - Tradition & Lifestyle, un luogo elegante e moderno che conserva fedelmente la tradizione montana. Il boutique hotel a 4 stelle Superior offre un'esperienza adults only dove il buon gusto e il relax sono essenziali, perfetta per una fuga invernale nelle Dolomiti.

Nel pieno centro di San Candido, il Post Hotel suggerisce una vacanza all’insegna del lifestyle, ideale per vivere a 360° il Mercatino di Natale, tra artigianati e delizie gastronomiche, seguite da momenti di benessere nella nuova Post Spa e aperitivi nella P-Lounge. La posizione privilegiata si estende anche agli amanti dello sci, con le piste dell'area Monte Baranci a pochi minuti a piedi e il comprensorio sciistico 3 Cime Dolomiti a soli 4 km da San Candido, nonché l’esclusivo ski shuttle per accompagnare gli ospiti alle seggiovie e funivie.

Post Alpina, una vacanza a misura di genitori e figli

Chi invece è alla ricerca di una vacanza in famiglia troverà una calorosa accoglienza al Post Alpina - Family Mountain Chalets, un vero villaggio alpino immerso nella natura innevata dell'Alta Pusteria, pensato appositamente per le esigenze dei genitori e dei figli. La libertà di scegliere tra suite spaziose e accoglienti o appartamenti in chalet arredati con gusto si aggiunge ai servizi pensati per i più piccoli viaggiatori per garantire un soggiorno personalizzato.

Situato a soli 10 minuti di auto dal centro di San Candido, il Post Alpina si colloca nel pittoresco paese di Versciaco, proprio ai piedi delle piste che consentono di sciare direttamente dall'hotel verso il comprensorio sciistico delle 3 Cime Dolomiti. La soluzione ideale per immergersi nell'atmosfera incantata del Natale, tra la visita ai mercatini e momenti di benessere e relax nella spa, dove non mancano i trattamenti per kids.

La famiglia Wachtler

I Post Dolomiti Resorts, guidati dalla cura della Famiglia Wachtler, offrono esperienze di lusso personalizzate per tutti i momenti più importanti della vita. In occasione del periodo natalizio regalano alle famiglie e alle coppie una vacanza unica che coniuga relax, benessere e divertimento en plein air nel cuore delle Dolomiti di San Candido.

Post Hotel

Benediktinergasse, 10A, Innichen (Bz)

Tel 0474913133

Post Alpina - Mountain Family Chalets

Via Ombrosa, San Candido (Bz)

Tel 0474 913133