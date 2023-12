Capodanno come un divo del cinema? A Palazzo Montemartini di Roma

Non hai ancora deciso cosa fare a Capodanno, ma sei a Roma? Che ne dici di prenotare al volo per festeggiare San Silvestro in una in una scenografia d’eccellenza? Dove? A Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, che ti permetterà di festeggiare il Capodanno nel luogo amato dai set cinematografici, italiani ed internazionali.

La sala del Senses Restaurant & Lounge Bar

Il menu di Capodanno del Senses Restaurant di Palazzo Montemartini

Il salone Senses Restaurant & Lounge Bar, con la suggestiva fontana centrale, si prepara ad accogliere i festeggiamenti con uno speciale menu creato per l’occasione dallo chef Alessandro Tognacci: tataki di tonno, sesamo, caramello agli agrumi e puntarelle; moscardini fritti con salsa alla Luciana scomposta; risotto cacio, pepe e limone con carpaccio di gambero rosso; trancio di ricciola, salsa al limone e bietoline colorate; sfera di cioccolato, mousse di gianduia, crumble amaro e sorbetto al mandarino.

Alla mezzanotte conto alla rovescia e musica da vivo. A seguire, buffet di dolci natalizi, lenticchie, cotechino e uva benauguranti. Per concludere, estrazione della lotteria (200 euro a persona, escluse bevande).

Palazzo Montemartini, un’oasi urbana tra la storia di Roma

Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, è una vera e propria oasi urbana, un luogo dove rilassarsi accanto alle Terme di Diocleziano e alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, con 82 camere e suite, il Senses Restaurant & Lounge Bar, con area anche all’aperto, la Spa Caschera, sale per riunioni ed eventi e la panoramica Terrazza Montemartini.

Una delle stanze di Palazzo Montemartini 1/4 La reception di Palazzo Montemartini 2/4 Palazzo Montemartini, immerso nella storia di Roma 3/4 Particolare di una delle stanze di Palazzo Montemartini 4/4

Un palazzo antico, costruito nel 1881, dove elementi di design contemporaneo si susseguono in grande stile, rifugio ideale per chi desidera trascorrere un soggiorno in città ma anche punto di riferimento per una pausa nell’arco della giornata, al bar, al ristorante, alla spa o anche per un’occasione speciale. Palazzo Montemartini è stato, infatti, acquistato nel 2008 con l’obiettivo di trasformarlo in un lussuoso e contemporaneo hotel 5 stelle. Nel luglio 2009 sono iniziati i lavori di restauro, terminati a settembre del 2013.

Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel

Largo Giovanni Montemartini 20 - 00185 Roma

Tel 0645661