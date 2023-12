Da Pizzium la pizza speciale per il Veganuary

Gennaio non è solo… gennaio, ma Veganuary! Un mese interamente vegano. All’iniziativa, promossa in Italia da Essereanimali.org, che invita ad un mese di alimentazione solo vegetale, declinando un valore in un’ispirazione, aderisce anche Pizzium nelle diverse sedi di Milano che festeggia insieme a vegani, vegetariani, flexitariani e a chi desidera un’alimentazione più sana. Arriva così in menu "Pizziumella" l’alternativa vegetale alla mozzarella, da degustare con la "Pizza Speciale Veganuary” e con la Margherita vegana (già presente in menu).

Pizziumella, la mozzarella vegana per la pizza di Pizzium

La "Pizziumella" rappresenta un'alternativa alla mozzarella realizzata con ingredienti naturali - un preparato a base di mandorle, anacardi e fibre - ed è frutto di una preziosa collaborazione con Flower Burger, che ha gentilmente donato la ricetta a Pizzium al fine di promuovere una maggiore diffusione della cultura vegana nel mondo della pizza.

La "Pizziumella" concretizza un importante passo avanti nell’offerta ed è perfettamente in linea con l'etica di sostenibilità e di rispetto ambientale che Pizzium vuole consolidare nel tempo, verso opzioni culinarie più sostenibili e inclusive. Al termine del Veganuary, Pizziumella sarà inserita stabilmente nel menù di tutte le pizzerie del brand, assolutamente da assaggiare come topping per la mitica Margherita vegana.

La Pizza Speciale Veganuary di Pizzium

Il mese Veganuary da Pizzium si declina anche sulla pizza: la "Pizza Speciale Veganuary" è un tributo ai sapori della stagione e alla sfida che, dal 2014, invita a mangiare vegano per tutto il mese di gennaio. Questa pizza speciale, disponibile dal 1 al 31 gennaio in tutti i nostri 45 punti vendita, prevede una base di pomodori pelati e una generosa copertura di "Pizziumella", impreziosita da granella di castagne e funghi chiodini. La “Pizza Speciale Veganuary” rappresenta un ulteriore impegno a fornire alternative innovative e promuovere uno stile di vita più sostenibile e consapevole

La "Pizza Speciale Veganuary" conferma Pizzium come testimone e ambasciatore delle tendenze alimentari contemporanee, offrendo ai clienti un'esperienza unica, stagionale e sempre diversa.