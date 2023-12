Pasticceria Dolcemascolo, da Frosinone alla conquista della Capitale

Una storia dolce, portata avanti da tre generazioni di pasticceri che da oltre sessant'anni trasformano e selezionano le materie prime per trasformarle in torte, pasticcini e altri manicaretti d'autore in quel di Frosinone. E oggi, sulle orme del nonno Salvatore Dolcemascolo, che negli anni '60 aprì la sua prima pasticceria in zona Santa Maria Ausiliatrice a Roma, Matteo e Simone Dolcemascolo, i due fratelli che negli ultimi anni hanno rivoluzionato l'azienda familiare dal punto di vista qualitativo, amministrativo, gestionale e logistico, hanno inaugurato un nuovo punto vendita nel centro di Roma.

Dolcemascolo a Roma - Matteo Dolcemascolo dietro al bancone della pasticceria (foto Gianmarco Campagna)

La Pasticceria Dolcemascolo da Frosinone arriva a Roma

Terza generazione di pasticceri, Matteo Dolcemascolo in pochi anni si è affermato tra i giovani pasticceri più apprezzati e premiati in Italia. Insieme al fratello Simone, negli ultimi anni hanno dato vita a una crescita aziendale costante.

Dolcemascolo a Roma - Simone e Matteo Dolcemascolo (foto Gianmarco Campagna)

«È grazie alla tecnologia e all'organizzazione che riusciamo a mantenere alti gli standard qualitativi, senza perdere l'artigianalità dei nostri prodotti», affermano i due artigiani del dolce.

Gli interni della Pasticceria Dolcemascolo

Il nuovo store dal design contemporaneo, metropolitano e minimal è stato realizzato in collaborazione con l'Architetto Maurizio Vellucci dello studio WowArchitettura. In questa nuova avventura, Dolcemascolo fa tesoro degli anni trascorsi in provincia, dell'esperienza e delle relazioni costruite insieme alle oltre 40 realtà agricole con le quali vanta una forte integrazione.

Dolcemascolo a Roma - interno (foto Gianmarco Campagna) 1/4 Dolcemascolo a Roma - Matteo Dolcemascolo e il suo staff (foto Gianmarco Campagna) 2/4 Dolcemascolo a Roma - particolare della pasticceria (foto Gianmarco Campagna) 3/4 Dolcemascolo a Roma - Matteo Dolcemascolo saluta gli avventori (foto Gianmarco Campagna) 4/4 Previous Next

Pipolà, e-commerce e selezionatore di eccellenze del Frusinate e del basso Lazio, rifornisce il format romano con le materie prime utilizzate in gastronomia e nelle rifiniture di pasticceria, oltre ad integrare la proposta di scaffalatura della nuova bottega. L'obiettivo è quello di portare nella Capitale l'identità costruita negli oltre 30 anni di attività a Frosinone, fatta di un lavoro legato alla stagionalità e di rapporti integrati con gli agricoltori ed allevatori locali.

La Pasticceria Dolcemascolo e le materie prime di qualità

Per il caffè è stata scelta la Torrefazione Diemme di Padova che grazie alle sinergie create con Dolcemascolo e Simone Giordano - Store Manager del nuovo locale di Roma - che ha selezionato caffè specialty e miscele esclusive per la nuova pasticceria. Un coronamento di quello che è stato un percorso di ricerca e crescita nel settore della caffetteria che ha portato Dolcemascolo ad abbandonare i sistemi di brewing tradizionali per abbracciare il mondo della caffetteria internazionale, dei caffè monorigine e delle estrazioni alternative.

L'attenzione è rivolta anche al vino, in particolare quello artigianale, grazie anche alla collaborazione da poco annunciata con Les Caves de Pyrene che si occupa di promuovere e rivendere su tutto il territorio nazionale i Grandi Lievitati che portano la firma di Matteo Dolcemascolo. Un'affinità di contenuti che la pasticceria di Frosinone ha riscoperto avere con il mondo dei vini naturali fatto di scelte coraggiose, riflesso di una chiara visione di fondo. La proposta abbraccia tutto l'arco del giorno, dalla colazione con i lievitati di Matteo Dolcemascolo, in pausa pranzo con una selezione di piatti studiati ad hoc per il momento della giornata, fino all'aperitivo con la pasticceria salata.

Dolcemascolo Roma

Viale Giuseppe Mazzini 84 - 00195 Roma

Tel 0689118542