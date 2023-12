Pattinaggio sul ghiaccio? Sì, ma sui laghi della Carinzia

La Carinzia, celebre regione alpina del Sud dell'Austria è caratterizzata da oltre 200 specchi lacustri balneabili. È un territorio vocato agli sport e al divertimento ed è possibile viverlo 365 giorni l'anno. In particolare d'inverno, quando uno spessore di ghiacchio li ricopre e finiscono quindi per diventare delle vere e proprie piste da ghiaccio naturali da vivere con tutta la famiglia.

Vacanze in Carinzia - il lago di Rauschele See (foto Franz Gerdl, Kaerten Werbung)

Vacanze invernali in Carinzia a pattinare sul ghiaccio

I laghi più conosciuti sono il lago di Wörthersee, il lago di Weissensee, il lago di Klopeiner See, il lago di Millstätter See e il lago di Ossiachersee. Difficile in Carinzia trovare qualcuno che non sappia pattinare sul ghiaccio. Grandi e piccoli, infatti, si dilettano, quando le temperature lo consentono, a pattinare sui canali (Lendkanal) ghiacciati di Klagenfurt e sulla superficie dei laghi che solitamente ghiacciano.

Oltre al pattinaggio, sul ghiaccio si praticano anche l’hockey e l’ice stock (birilli su ghiaccio). Il rialzo delle temperature, purtroppo, da qualche anno ha fatto sì che il meraviglioso Wörthersee non ghiacci più completamente, ma molti altri laghi come l’Aichwaldsee, l’Hörzendorfersee, il Längsee e il Rauschelesee (nella Valle dei laghi di Keutschach) forniscono l’occasione di indossare i pattini con le lame.

L'Eislaufverein Wörthersee (associazione pattinatori) svolge un ruolo importante nel pattinaggio su ghiaccio in Carinzia e i suoi dipendenti si occupano di controllare e manutenere, rendendone la superficie liscia, tutti questi laghi perché ci si possa pattinare in sicurezza. Esiste inoltre l’Associazione Carinziana Pattinaggio, che, tramite esperti, verifica la capacità di carico del ghiaccio e, se le condizioni sono sicure, autorizzano l’attività di pattinaggio.

Vacanze in Carinzia - Pattinatori sul lago di Rauschele See (foto Franz Gerdl, Kaerten Werbung)

Altri laghi in cui pattinare sul ghiaccio in Carinzia, non appena le temperature e lo spessore del ghiaccio lo consentono, sono il Silbersee (nella zona turistica di Villach), il Brennsee, il Turracher See, il Längsee, il Presseggersee e, nella regione turistica Carinzia meridionale presso il lago Klopeiner See e il Turnersee.

Vacanze invernali in Carinzia - il Lago Weissensee

La punta di diamante del pattinaggio su ghiaccio in Carinzia è il lago Weissensee, che con i suoi 6,5 chilometri quadrati è la più grande superficie naturale permanentemente ghiacciata e preparata d'Europa. Leggendario è il “Tour alternativo delle 11 città olandesi” che vi si svolge (poiché i canali olandesi non ghiacciano più), una grande gara di pattinaggio che attira ogni anno circa 5000 olandesi in Carinzia (dal 20 gennaio al 3 febbraio 2024).

Vacanze in Carinzia - giocatori di hockey sul lago Weissensee

Sul Weissensee in inverno un maestro del ghiaccio professionista e la sua squadra sono in servizio per garantire le condizioni giuste. L’ex campionessa olimpica di pattinaggio di velocità, l’austriaca Emese Hunyady, considera la superficie ghiacciata del Lago Weissensee un’ottima pista per mettersi alla prova nella disciplina della velocità.

Vacanze in Carinzia - pattinatori sul lago Weissensee (foto Tine Steinthaler)

Vacanze invernali in Carinzia - Esperienza insolita nel lago ghiacciato

Per chi è a caccia di emozioni e soprattutto non teme il freddo, nel lago Weissensee vengono organizzate immersioni invernali, al di sotto del suo spesso strato di circa 40 cm.

Vacanze in Carinzia - Lago Weissensee, veduta aerea (foto Gert Steinthaler)

In alcune occasioni i sub riescono persino a vedere i pattinatori attraverso la superficie ghiacciata, o addirittura i pesci, grazie al sole che filtra attraverso il ghiaccio.