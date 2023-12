Ecco come è il primo ostello “Jo&Joe” d'Italia

Tra hotel e ostello una volta c’era una grande differenza. Ma le cose oggi sono molto cambiate e i viaggiatori non devono più scegliere tra il comfort di un hotel e l'atmosfera amichevole di un ostello della gioventù. Il tutto anche che al marchio Jo&Joe che ora è arrivato anche a Roma.

Il cortile di Jo&Joe Roma

Come funzionano gli ostelli di Jo&Joe

Ogni Jo&Joe è diverso e si ispira all'atmosfera locale, ma in ognuno si trova sempre la stessa tipologia di sistemazione confortevole e un servizio attento. Dai divertenti dormitori condivisi alle camere di design, c’è la soluzione perfetta per tutti. Indipendentemente dalla destinazione in cui è situato, Jo&Joe dispone sempre di un bar e un ristorante pieno di viaggiatori e gente del posto. Anche se ogni struttura è unica, nel menu si trovano sempre piatti semplici e generosi, oltre a cocktail creativi.

Ecco come è il nuovo Jo&Joe di Roma

Dopo Hossegor, due proprietà a Parigi, Vienna, Rio e Medellin, Jo&Joe arriva a Roma. Il brand apre nella capitale la sua prima struttura in Italia. Nel cuore di Roma, vicino alla Fontana di Trevi e al Pantheon, è ospitato in un ex monastero del XVI secolo. È il luogo ideale per sorseggiare uno spritz e assaggiare le specialità dello street food italiano. Il cortile interno offre un ambiente unico per gustare un drink in un'atmosfera rilassata e festosa.

Il ristorante di Jo&Joe Roma 1/6 L'entrata di Jo&Joe Roma 2/6 La lobby di Jo&Joe Roma 3/6 Le parti comuni di Jo&Joe Roma 4/6 La terrazza di Jo&Joe Roma 5/6 Il bar di Jo&Joe 6/6

Jo&Joe Roma è uno spazio di incontro per viaggiatori e residenti, che qui possono pranzare, cenare, lavorare, divertirsi e pernottare. Gli accoglienti spazi comuni, organizzati intorno a un cortile centrale e distribuiti su più livelli, comprendono un cocktail bar, un ristorante e una pizzeria, una sala riunioni, una lounge e un rooftop. La configurazione delle camere integra elementi antichi - come i soffitti a cassettoni in legno o affrescati - con soluzioni lineari e contemporanee, dove i tocchi di colore e le opere di street-art di artisti locali e internazionali giocano un ruolo di primo piano. Ovunque, grandi finestre lasciano filtrare la luce del giorno, favorendo l'interscambiabilità tra interno ed esterno.

La dolce vita golosa di Jo&Joe

Una colazione con caffè e cornetti, insalate e primi saporiti per pranzo, spuntini e pizze per spezzare la fame e cene in compagnia. Jo&Joe è uno spazio open-house, dove i momenti dei pasti diventano occasioni di incontro e di convivialità. Che si sia qui per lavorare in smart-working, come turisti alla scoperta delle bellezze di Roma o in vacanza in famiglia, tutti trovano in Jo&Joe Roma un’oasi dove rifocillarsi, passare il tempo e divertirsi. Il bar, con l’iconico beer-wall, è il cuore della struttura: propone drink e snack veloci, realizzati con ingredienti genuini e dai prezzi accessibili, ed è il luogo perfetto per concedersi una pausa e socializzare.

Crocchetta di patate alla carbonara e Frittatina a matriciana 1/5 Focaccia farcita con BBQ pulled pork insalata di cavolo viola e cipolla croccante 2/5 Insalata greca 3/5 Maritozzo con la coda alla vaccinara 4/5 Croccante all'amarena 5/5

Come si dorme da Jo&Joe a Roma

Privacy totale come in un hotel, o conviviale condivisione di spazi e servizi: da Jo&Joe Roma si può scegliere la formula che soddisfa al meglio i propri gusti e il proprio budget - per un totale di 49 camere (210 letti): 15 camere private per due persone con bagno en-suite; camere tipo dormitori da quattro a otto persone, che grazie a soluzioni modulari offrono una relativa intimità. I letti di design dei dormitori dispongono di lenzuola individuali, armadietti di sicurezza, prese elettriche e Usb, e il bagno en-suite è in comune. Infine, le camere Out of Ordinary per due o quattro persone e dotate di terrazza privata, si caratterizzano per i colori vivaci e innovative soluzioni di arredo. Le tariffe di soggiorno partono da 35 euro a letto, a notte (95 euro per camere private, per notte).

Una delle stanze in condivisione di Jo&Joe Roma 1/3 Particolare di una stanza di Jo&Joe Roma 2/3 Una delle stanze di Jo&Joe Roma 3/3

Al Jo&Joe di Roma tanto divertimento

Il divertimento e la condivisione sono parte del dna di Jo&Joe che offre anche uno spazio dedicato con un palco per rilassarsi alle note dei migliori DJ e assistere a concerti.

Jo&Joe Roma

Via delle Quattro Fontane - 113 00184 Roma