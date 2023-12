Four Seasons Hotel Milano e Acqua di Parma insieme con “Unwrapping Christmas”

L'indirizzo più desiderato in città durante il periodo delle Feste, Four Seasons Hotel Milano, sorprende ancora e svela quest'anno “Unwrapping Christmas” in partnership con la maison Acqua di Parma. Unwrapping Christmas è il Natale da scoprire come un dono, che trasforma il Four Seasons Hotel Milano nella location in cui ogni elemento di una confezione regalo prende vita e diventa protagonista della magica atmosfera che incanta gli ospiti, grazie alla creatività del suo direttore artistico Vincenzo Dascanio e all'arte di una delle maison Italiane più iconiche nel mondo, Acqua di Parma.

Il Four Seasons Hotel Milano

Un'atmosfera, quest'anno, che vuole celebrare i sensi rendendo protagonisti gli elementi del Natale; i piccoli dettagli che custodiscono e abbelliscono un dono, creando immediatamente l'emozione, diventano importanti, in questo speciale momento dell'anno. Gli elementi materici delle Feste invadono gli spazi, la vista si risveglia, circondata dai velluti, dai nastri, dai fiocchi, dalla carta colorata - ispirata alle palette del brand Acqua di Parma - mentre l'immancabile gusto è stuzzicato dall'arte di Four Seasons, nell'attesissima atmosfera delle Feste nel quadrilatero della moda.

Four Seasons Hotel Milano, la nuova veste dello Stilla Bar

Stilla Bar svela la sua nuova veste trasformandosi in un grande pacchetto regalo che accoglie gli ospiti e li invita a scoprire il cuore dell'hotel, Camino, la sala un tempo chiesa del Convento del XV Secolo, oggi lo spazio dove prende vita l'arte di Acqua di Parma.

La sala del camino del Four Seasons Hotel Milano

In due “botteghe” qui ricreate, tra i velluti verdi e l'agrifoglio, prendono vita così i sensi e l'arte delle Feste, nei suoi materiali, nei nuovi cocktail e nei dolci speciali. Nella prima, un artigiano di Acqua di Parma realizza le decorazioni festive sulle magnifiche eleganti cappelliere e l'engraving sui flaconi Acqua di Parma (due volte a settimana, sia nel weekend che nei giorni lavorativi).

La nuova veste dello Stilla Bar al Four Seasons Hotel Milano

Nell'altra, invece, il bar manager Nikos Tachmazis e il pastry chef Daniele Bonzi, sono protagonisti e realizzano cocktail e dessert in grado di offrire un viaggio multisensoriale che riecheggia l'essenza delle fragranze Home Collection create per questa stagione da Acqua di Parma.

Four Seasons Hotel Milano, il calendario dei live show con Acqua di Parma

È immancabile il calendario di appuntamenti di questi nuovissimi live show Acqua di Parma e Four Seasons Milano, nelle due botteghe all'interno dell'hotel, durante i quali, mentre l'artigiano della maison realizza le decorazioni, Nikos e Daniele daranno vita ai cocktail e ai dolci dedicati a questa straordinaria collaborazione.

Hatbox décor, dedicato alle decorazioni delle magnifiche cappelliere Acqua di Parma:

Giovedì 30 novembre

Sabato 2 dicembre

Mercoledì 6 dicembre

Sabato 9 dicembre

Sabato 16 dicembre

Engraving sui flaconi Acqua di Parma:

Mercoledì 13 dicembre

Mercoledì 20 dicembre

Sabato 23 dicembre

Four Seasons Hotel Milano, le creazioni di Nikos Tachmazis e Daniele Bonzi

Il bar manager Nikos Tachmazis ha studiato una speciale cocktail list, ispirata ai scent stagionali di Acqua di Parma:

Porta Fortuna Cocktail - Rhum bianco (infuso con burnt cream), Sandalwood & Patchouli, Soda Water. Neve Fresca Cocktail - Stilla Gin (con infuso di pino), Birch Vanilla & Patchouli, Lime fesco, Soda Water, Long lime twist to garnish. Bosco Cocktail - Stilla Gin, Martini Bianco, Dry Vermouth.

Il bar manager Nikos Tachmazis

Mentre al pastry chef Daniele Bonzi il dolce compito di creare una speciale proposta di dessert - tutti serviti nei bicchieri di vetro dell'iconico giallo Acqua di Parma:

Dolce Porta Fortuna - Dessert in vetro con base crumble, crema diplomatica, polvere di cannella, sciroppo di Oabika, vaniglia Norhoy. Dolce Neve Fresca - Dessert in vetro con base crumble, crema diplomatica, gel al bergamotto, fiori eduli, kumquat candito. Dolce del Bosco - Dessert in vetro con base crumble, crema diplomatica, pinoli caramellati, salsa all'eucalipto, legno di cedro affumicato.

Il pastry chef Daniele Bonzi

L'atmosfera delle Feste al Four Seasons Hotel Milano non può prescindere dalle delizie del pastry chef Daniele, che anche quest'anno sforna per gli ospiti il dolce natalizio della tradizione meneghina, il Panettone, in vendita solo in hotel. Con oltre 36 ore di lavorazione e materie prime altamente selezionate, tra cui vaniglia Gran Cru di Tahiti, miele di acacia, canditi italiani e uva sultanina, il Panettone viene venduto in una elegante confezione, pronto per addolcire le tavole o essere donato.

Four Seasons Hotel Milano

Via Gesù 6-8 - 20121 Milano

Tel 02 77088