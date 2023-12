 Natale in Ungheria a caccia di siti Unesco

Sei alla ricerca di una meta diversa per le tue vacanze di Natale? Perché non l’Ungheria alla scoperta del suo patrimonio mondiale Unesco. L’Ungheria è, infatti, una destinazione ricca di meraviglie, dove la storia, la cultura e l’arte, unite ai panorami naturali, le tradizioni gastronomiche e la ricchezza storica, appaiono come gemme preziose che riflettono la bellezza di questa terra. Questa magnificenza è testimoniata da ben otto luoghi dichiarati patrimonio mondiale dall’Unesco, siti di grande valore che sanno sorprendere e incantare i visitatori. La sola Budapest, perla del Danubio, accoglie ben 3 importanti attrazioni annoverate nel patrimonio dell’umanità; dalle rive del Danubio con il Parlamento in stile neogotico e il capolavoro liberty del Palazzo Gresham, al quartiere di Buda, residenza reale dal 1200 e oggi sede della Galleria nazionale ungherese, e ancora al viale Andrássy, sede della Grande Sinagoga e del Teatro dell’Opera. Gli altri 5 splendori naturali e culturali si estendono per tutta l’Ungheria e includono: l’Abbazia benedettina di Pannonhalma, le 3000 cantine e vigneti di Tokaj-Hegyalja, il Parco nazionale di Hortobágy, il villaggio di Hollóko, l’area faunistica di Ferto e la Sopianae romana a Pécs.

Perdersi nella magia e nella bellezza di Budapest

Budapest è una delle città più belle del mondo

Budapest è una delle città più belle d’Europa, grazie ai suoi magnifici edifici, ai monumenti storici e alle sue bellezze naturali. La capitale ungherese è stata iscritta per la prima volta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco nel 1987, con numerose attrazioni culturali: il panorama del Danubio e il Quartiere del Castello di Buda, i Bagni di Gellért, il Parlamento, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo del Castello di Buda e la Galleria Nazionale Ungherese. Nel 2002 sono stati aggiunti anche il viale Andrássy e i suoi dintorni storici, con il Teatro dell'Opera di stato ungherese, l'Accademia di Musica, il Museo delle Belle Arti e Piazza degli Eroi.

Hollóko, piccolo villaggio di 400 abitanti

Hollóko è un piccolissimo villaggio di circa 400 abitanti

Non lontano da Budapest, Hollóko è un piccolissimo villaggio di circa 400 abitanti, composto da una sola strada, e dal 1987 è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Le case e gli edifici agricoli dell’abitato a una strada mostrano come era un villaggio tradizionale dell'Europa centrale prima della rivoluzione agricola del XX secolo. Le prime generazioni di famiglie si stabilirono ai lati della strada, mentre quelle successive costruirono le loro case sul retro degli appezzamenti.

L'Abbazia benedettina di Pannonhalma e il suo ambiente naturale

L'Abbazia benedettina di Pannonhalma

Fondato nel 996 dai monaci benedettini, il monastero originariamente chiamato di San Martino è stato uno dei centri più importanti che hanno contribuito alla diffusione del cristianesimo in Ungheria. La cripta dell'arcivescovado ha più di 1000 anni e la sua biblioteca contiene circa 360 000 volumi, tra cui i più antichi documenti ungheresi. Il complesso funziona ancora come centro di religione e storia dell'arte, con un arboreto e un giardino di erbe, chiostri, un museo, una galleria e una cappella. I valori eccezionali e l’architettura hanno contribuito all’iscrizione dell’Abbazia nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco nel 1996, anno in cui ricorreva il millesimo anniversario della sua fondazione.

Nella regione Tokaj tra vini e cantine

La storica viticoltura di Tokaj

Nel nord-est dell'Ungheria, regione vinicola dal 1737 e patrimonio Unesco dal 2002, la storica viticoltura di Tokaj è caratterizzata da 3000 cantine che si estendono su un'area di 27 insediamenti, tra cui Mád e Tokaj stessa. Le persone interessate alla cultura del vino sono solite conoscere il famoso vino da dessert ungherese, il Tokaji Aszú. La regione ha ottenuto una protezione speciale nel 1737, quando un decreto reale l'ha dichiarata come denominazione chiusa - la prima regione vinicola al mondo con un titolo del genere. Tuttavia, questo comportava anche degli obblighi: la produzione di vino in questa regione è continuata per quasi tre secoli sotto una rigida regolamentazione.

Il Parco Nazionale di Hortobágy

I pastori del Parco Nazionale di Hortobágy

Il Parco Nazionale di Hortobágy è una dimostrazione di come l'uomo e la natura possano interagire in armonia. Hortobágy è un paesaggio culturale lavorato da una comunità di pastori, che applica sul territorio un tipo di operato tradizionale e rispettoso. È la più grande pianura erbosa naturale d'Europa, nonché il primo Parco Nazionale ungherese, nato dall'attività umana senza danneggiare le foreste.

Il Parco nazionale di Ferto-Hanság

Il lago Ferto è un bacino di importanza internazionale

Il lago Ferto è un bacino di importanza internazionale e una riserva della biosfera, oltre a essere il più grande lago salato d'Europa, con una superficie di 315 chilometri quadrati, diventando l'habitat naturale di molte specie vegetali e animali. Per questo motivo, nel 2001, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha iscritto il lago Ferto, insieme agli insediamenti che lo circondano, nella Lista Unesco come paesaggio culturale. Quest'area ospita una ricca diversità di flora e fauna ed è stata modellata armoniosamente per otto millenni da gruppi ed etnie diverse.

La Necropoli di Pécs

Sopianae - la città romana di Pécs - fu fondata all'inizio del II secolo e risulta Patrimonio Mondiale dal 2000 ed è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità nel 2013. Le tombe paleocristiane di Pécs sono il più grande complesso cimiteriale paleocristiano al di fuori dell'Italia antica e offrono un'affascinante visione della pratica funeraria e del liturgico di epoca tardo-romana. La necropoli di Pécs è un esempio straordinario e complesso di arte e architettura funebre paleocristiana nelle province romane settentrionali e occidentali.

La caverna Baradla-Domica ad Aggtelek

Le grotte di Aggtelek

Le grotte di Aggtelek, situate vicino al confine con la Slovacchia, comprendono il sistema di grotte Baradla-Domica, lungo 26 chilometri, e la grotta Rákóczi n.1. La caverna più famosa del Carso Aggtelek e Slovacco è il sistema di grotte Baradla-Domica, la cui lunghezza totale, compresi i rami finora esplorati, è di 25 chilometri - il che la rende la grotta più lunga dell'Ungheria. L'ambiente sotterraneo è protetto e ospita oltre 500 animali che abitano le grotte. Numerose specie vivono esclusivamente in questa zona o sono state scoperte per la prima volta sul posto; tra cui 21 delle 28 specie di pipistrelli europei. Grazie all'eccezionale acustica della Grotta di Baradla, nella Sala dei Concerti si tengono occasionalmente concerti di musica classica per l’intrattenere i visitatori.