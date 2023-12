Riapre Da Vittorio St. Moritz: ecco cosa si mangerà dopo lo sci

Sogni un Natale magico e gourmet? La tua meta ideale non può che essere il ristorante bistellato della famiglia Cerea, all'interno del Carlton Hotel a Saint Moritz in Engadina, che dall'8 dicembre torna a deliziare i palati della sua raffinata clientela con tante novità in carta Perché, si sa, dopo una giornata passata su sci e tavole da snowboard, cosa c'è di più bello che ristorare il proprio corpo e godersi un momento di convivialità insieme ad amici e affetti? Quale occasione migliore se non quella attorno a un tavolo, dove condividere un momento di benessere e felicità, anche per il palato?

Il ristorante bistellato della famiglia Cerea, all’interno del Carlton Hotel a Saint Moritz pronto per le feste

Da Vittorio St. Moritz, tra eleganza e divertimento

Basta varcare le porte di Da Vittorio St. Moritz, all'interno del Carlton Hotel, per regalare e regalarsi un'esperienza culinaria elegante ma sempre divertente, diretta con sapienza dal maestro di cerimonie Paolo Rota, l'executive chef di Da Vittorio che dal 2019 guida anche la brigata di cucina del ristorante elvetico - e che nel 2020 ha conquistato la seconda stella Michelin.

Paolo Rota, l’executive chef di Da Vittorio

Com'è il nuovo menu di Da Vittorio St. Moritz

«Anche per questa nuova stagione ho cercato di restare fedele ai valori che definiscono l'identità gastronomica di Da Vittorio - spiega lo chef - e la carta che ne è nata è l'espressione più autentica del desiderio che da sempre anima tutte le nostre realtà: coccolare e far stare bene chi si siede ai nostri tavoli». Accanto ai percorsi degustazione Carta Bianca (da 7 o 10 portate), la variegata proposta accontenta davvero tutti i palati (dal menu vegetariano a quello pensato per chi è intollerante al lattosio), dove non può mancare l'ingrediente più pregiato e re incontrastato del periodo, ovvero il tartufo bianco. Per la stagione invernale 2023/2024, Paolo Rota combina signature dishes intramontabili (e sempre richiestissimi!) di Da Vittorio come i Paccheri mantecati al tavolo o il Crudo d'Amare, ma lascia anche correre a briglia sciolta la propria creatività, proponendo nuovi piatti «che nascono da suggestioni che sto elaborando proprio in questi giorni».

La sala del ristorante bistellato della famiglia Cerea, all’interno del Carlton Hotel a Saint Moritz

Tra le novità che, assicura lo chef, quest'anno conquisteranno i commensali, ci sono i Tortellini di pernice nel loro brodo: ad accompagnare la pasta fresca ripiena, un brodo sapido a base di ristretto di pernice arrosto, condito con salsa alla soia, mirin, succo di limone ed erbe aromatiche, il tutto servito con cavolo rosso fermentato. Nello stile Da Vittorio, non possono mancare tra i primi gli omaggi al mare, che il visionario Vittorio Cerea portò nel 1966 a Bergamo: ecco, da una parte, il Risotto verde mare, il cui nome richiama le tonalità dell'acqua, con il risotto mantecato con olio all'aglio orsino e accompagnato da crostacei e conchiglie e, dall'altra, lo Spaghetto cacio e pepe con scampi e limone.

Passando ai secondi, Paolo Rota propone in carta il Maialino da latte con tartufo, il Piccione con cuore di carciofi, timo e limone e il Granchio alla brace, con avocado e mele all'acciuga. Per la sezione dessert, lo chef propone un dolce tutto da scoprire, ma il cui nome ingolosisce già: Bivacco a St. Moritz, cui si affianca anche l'Alveare alla robiola, servito con miele e polline. La cantina di Da Vittorio St. Moritz si conferma di altissima qualità, con una selezione di pregiate etichette che omaggiano le grandi maison internazionali e le migliori realtà enologiche italiane.

Da Vittorio St. Moritz

Via Johannes Badrutt 11 - 7500 St. Moritz, Svizzera

Tel +41 81 836 70 00