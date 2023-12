Usciamo a cena? Da Pyt a Milano per vivere l'esperienza del dinner show

Cerchi un luogo per una serata diversa a Milano? Perfetto è Pyt Milano, il nuovo dinner show che ha ufficialmente aperto le porte della sua affascinante location in Via Antonio Pacinotti 6, inaugurando una nuova era per l’intrattenimento e la ristorazione milanese. Sotto la promessa “Exclusive dining experience”, Pyt offre, infatti, un’esperienza unica e immersiva, una cena con spettacolo per evadere dalla realtà e un after-dinner esclusivo.

La scenografica sala di Pyt Milano

Come è il nuovo dinner show di Pyt Milano

Dal mercoledì alla domenica Pyt propone un format inedito di dining experience, con ben 5 spettacoli diversi ogni settimana. Musa Love, Golden Twenties e Crazy Luna Park sono alcuni degli show che ogni sera vedono esibirsi performer d’eccezione tra cantanti, ballerini, saxofonisti e acrobati che accompagnano gli ospiti in un viaggio multisensoriale tra luci, musica e colori.

Musica e buona cucina da Pyt Milano

Cosa si mangia da Pyt Milano

Il menu à la carte, sapientemente curato per deliziare i palati più raffinati, offre un'esperienza gastronomica straordinaria. Dalla selezione attenta degli ingredienti alla composizione di autentiche opere d'arte culinarie, il menu riflette l'eccellenza di Pyt Milano con imperiali plateaux di crudi e creative rivisitazioni dei più autentici piatti della cucina italiana.

Linguine all’astice 1/4 Tagliata di skirt steak 2/4 Curata la drink list di Pyt Milano 3/4 Tagliolino 4/4 Previous Next

La wine list vanta un’esclusiva selezione di etichette, un viaggio alla scoperta delle più prestigiose bottiglie, dai grandi classici alle scoperte più recenti.

Il dopo cena di Pyt Milano

Per chi desidera prolungare la magia dell’esperienza, dopo cena, un dj set che prosegue fino alle prime luci dell’alba, trasforma Pyt in un club super esclusivo.

Ogni sera uno spettacolo diverso da Pyt Milano

Come è l’interno di Pyt Milano

Gli interni sono caratterizzati da un connubio tra l’art déco e lo stile industry, in palette con i toni del blu e dell’oro. Particolarità sta nelle lampade, che contraddistinguono l’intero locale, adattandosi ai differenti temi degli spettacoli e che creano giochi di colori e movimento, contribuendo a rendere ogni serata un'esperienza unica.

Pyt Milano

Via Antonio Pacinotti 6 - 20155 Milano

Tel 349 287 1716