Tra arte e buona cucina: in Accademia Carrara a Bergamo arriva Bù bistrot

Bù raddoppia la sua presenza a Bergamo e sbarca in Accademia Carrara. Finlatt Srl, già presente dal 2015 con il format innovativo Bù Cheese Bar in via Monte San Michele 1, a due passi da Piazza Dante e nel pieno centro piacentiniano, si è aggiudicata la gestione del nuovo bistrot che aprirà in autunno all’interno della pinacoteca. Con lo stesso spirito, i soci Francesco Maroni e Luca Guerini, iniziano la nuova e prestigiosa avventura che punta a creare un locale aperto a cittadini e turisti nella famosa pinacoteca cittadina.

Come sarà Bù Cheese Bar all’Accademia Carrara di Bergamo

Il nuovo bistrot prevede una gestione integrata e armonica che dialoghi con gli spazi museali affiancando la programmazione annuale di mostre, esposizioni e progetti della Carrara. Il locale, un servizio utile per i visitatori del museo, ma dedicato anche a cittadini e turisti, prevede la parte di caffetteria, ma anche somministrazione e catering. Il timing verso la nuova apertura prevede l’inizio dei lavori nelle prossime settimane per trasformare l’edificio, attualmente al rustico, nel nuovo contenitore che accoglierà il pubblico.

«Siamo veramente onorati di gestire il nuovo locale all’interno dell’Accademia Carrara: è una grande responsabilità e faremo del nostro meglio - commentano Francesco Maroni e Luca Guerini della società Finlatt Srl, attiva nella somministrazione con il marchio Bù Cheese Bar e nello sviluppo di eventi di prestigio come B2Cheese e Forme - Per noi è un punto di arrivo molto prestigioso: ci impegneremo per restituire e far conoscere uno spazio veramente unico a bergamaschi e turisti. Vogliamo interagire al massimo con il territorio, facendo conoscere aziende, produzioni enogastronomiche e realtà che condividono i valori di cibo, arte e cultura».

Il nuovo Bù sarà un locale multifunzionale, aperto da mattina a sera, dalla caffetteria al pranzo, dalla merenda all’aperitivo, dalla cena alle proposte per l’after dinner. La gestione prevede inoltre l’organizzazione di eventi con servizio catering, collegati alla programmazione dell’Accademia Carrara ma anche su richiesta di privati e aziende.

Da Bù in Accademia Carrara i prodotti del territorio

«Il nostro pubblico è rappresentato da bergamaschi ma anche da moltissimi visitatori e turisti stranieri – proseguono Luca Guerini e Francesco Maroni, che rappresenta anche la Latteria Sociale di Branzi - Partiamo dai prodotti del territorio, perché è chiaro che non possono mancare i formaggi tipici bergamaschi, ma puntiamo ad un’offerta gastronomica territoriale italiana dinamica e contemporanea. Il tutto accompagnato da un’accoglienza friendly che avvicini anche un pubblico nuovo formato da target differenti ad un luogo unico e ancora sconosciuto a molti».

Bù sbarca in Carrara. Da sinistra Maria Cristina Rodeschini, Francesco Maroni, Luca Guerini e Gianpietro Bonaldi

«È stata una responsabilità importante scegliere il gestore del nuovo bistrot. Insieme a PwC, al nostro fianco in questa partita – fa presente Gianpietro Bonaldi, general manager dell’Accademia Carrara di Bergamo - Abbiamo valutato la proposta che meglio ha saputo relazionarsi con il museo e con i suoi visitatori e al tempo stesso rappresentare un’opzione nuova, affascinante e indipendente per chiunque vorrà vivere questi meravigliosi spazi. Bù Bistrot In Carrara, ne I Giardini di PwC, darà forma a quell’offerta che oggi manca e a una Carrara sempre più accessibile e viva».

Bù bistrot in Carrara

Piazza Giacomo Carrara 82 - 24121 Bergamo